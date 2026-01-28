広島大学合格者のみで運営する「広大研」、ポラリスアカデミアと業務提携を開始

株式会社広大研

広島大学合格者のみで運営する逆転合格塾「広大研」、

コンサル型学習塾「ポラリスアカデミア」と業務提携を開始

― 広島駅前にて“難関大コンサルティングコース”を新設 ―





株式会社広大研（本社：広島県広島市東区、代表取締役：山口貴大、以下「広大研」）は、大学受験のコンサル型学習塾「ポラリスアカデミア」を運営する株式会社ポラリス（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉村暢浩）と業務提携を締結し、2026年より「難関大コンサルティングコース」を新たに開講したことをお知らせいたします。





本提携により、広大研は、ポラリスアカデミアが監修する学習管理メソッド「FISEサイクル」および学習管理システムを導入し、旧帝大・早慶をはじめとする難関大学を目指す受験生に対し、より高度で再現性の高い受験コンサルティングを提供してまいります。また、本コースは、ポラリスアカデミア広島駅前校（提携校）として、ポラリスアカデミアの教育メソッドを正式に導入・運用する形で受け入れを行うものとなります。■ 業務提携の背景広大研は、「逆転合格」をテーマに、広島大学合格者のみが講師を務める学習塾として、これまで多くの受験生の大学受験を伴走してきました。その中で、・ 「何を、いつまでに、どれだけやるべきか」が分からない・ 計画は立てたが、実行・改善まで落とし込めないといった課題を抱える生徒が多いことを実感してきました。一方、ポラリスアカデミアは、学習計画の設計から実行・改善までを一貫して管理する独自の「FISEサイクル」を軸に、全国で難関大学合格者を輩出してきました。両者の強みを融合することで、「戦略（コンサル） × 実行（指導・自習環境）」を高いレベルで両立した新たな学習環境を提供できると考え、今回の業務提携に至りました。■ 難関大コンサルティングコースの概要本コースは、難関大学を志望する受験生を対象に、生徒一人ひとりに専属の受験コンサルタントが付き、オーダーメイドの学習計画と学習管理を行うコースです。ポラリスアカデミア広島駅前校（提携校）としての位置づけのもと、ポラリスアカデミアの監修を受けながら運営されます。主な特徴１. ポラリスアカデミア監修「FISEサイクル」と学習管理システムを導入学習計画の設計（Plan）から実行（Do）、振り返り・改善（Check / Improve）までを体系化し、感覚や属人性に頼らない受験指導を実現します。２. 広島大学医学科講師による指導体制偏差値65以上の広島大学医学科講師が2～3名体制で指導を担当。毎週の学習ミーティングを通じて、勉強量と質の両面から徹底的にサポートし、複数科目の課題を高速で解決していきます。３. 広島駅徒歩5分、毎日利用可能な自習環境広大研広島駅前校にて、平日10:30～22:00／土日13:00～21:00で自習室を開放。計画倒れを防ぎ、「やり切る」学習習慣の定着を支援します。■ 今後の展望広大研は本提携を通じて、「地方からでも、正しい戦略と環境があれば難関大合格は可能である」という価値を、ポラリスアカデミアとの提携校モデルを通じて、広島から全国へ発信してまいります。今後は、本コースをもとに、難関大学志望者向けの指導体制・コンテンツのさらなる強化を進め、より多くの受験生の第一志望校合格に貢献していく所存です。■ 会社概要株式会社広大研所在地：広島県広島市東区若草町10番14号事業内容：大学受験・高校受験向け学習塾の運営株式会社ポラリス所在地：東京都千代田区神田淡路町二丁目23番地2ルミエールお茶の水201号室事業内容：大学受験コンサル型学習塾「ポラリスアカデミア」の運営