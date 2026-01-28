かわいい棺桶のＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯが東京・高田馬場の「瞑想空間かんおけｉｎ」とコラボレーション！満足感の高い入棺体験を提供します。

GRAVETOKYO

今や全国各地の葬儀社をはじめ、デスカフェや終活イベントで開催されるようになった「入棺体験」。

「生きているうちに棺桶に入る」という、少し前には驚かれていたこのイベントも、終活の一般化とともに認知度が高まっています。

また、体験の結果「人生が変わる」「ひとにやさしくなれる」「前向きに生きたくなる」などポジティブな感想がSNSなどで注目を集めています。

かわいい棺桶のブランド、ＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯでは2023年から東京・原宿や横浜のファッションビル、そして全国の駅前など、あえて日常生活の中で入棺体験を開催してきました。

2023年以来、全国各地で1700人以上を棺に入れてきたＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯデザイナー布施美佳子が、これまでの入棺体験で得たお客様の感想を元に、他では体験することのできない新しい入棺体験を提供いたします。

その場となるのは東京・高田馬場にある「瞑想空間 かんおけin」。

高田馬場駅徒歩５分という好立地にあり、小休憩のように入棺体験で瞑想をすることができる場所です。2026年２月より、ＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯはこの「瞑想空間かんおけin」とコラボレーションし、定期イベントや不定期イベントを開催していきます。

元々、ＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯの入棺体験の特徴はその棺のデザインにあります。

小さいお子様がＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯの棺を見てニコニコしながら「かわいい！」と駆け寄ってくる姿を見て、葬儀業界の方が大変驚かれたことがありました。

「人が入ってようがいまいが、小さい子は棺桶を嫌がるものだ。40年葬儀業界にいてこんな光景を初めて見た！」と。

原宿のファッションビルでポップアップショップを行った際には、おしゃれな１０代～２０代の女性たちが「何これかわいい！私もこれに入りたい！」と口をそろえて反応してくれました。

終活は高齢者のもの、という意識は大きく変わりました。

若い人が行う終活を「デス活」としてメディアが取り上げていることも、そしてそれに呼応するように

20代の方が「デス活してます！」とお話されることが2026年の日常に成り得るかもしれません。

年齢に関わらず自分の最期を考えることで、自分の人生を考え、今日そして明日を考えるきっかけになること。そして準備すること。

また、この世から去りたい、今すぐ人生を終えたいという方にとってはこれまでの人生を振り返り、生きたいという気持ちを蘇らせてくれるものだということ。

単なる木の箱である棺桶ですが、この「ＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯの棺」に入ることでのお客様の変化は驚くほどです。顔が明るくなり、会話が増え、笑顔になる。

死を連想し、体験するからこそ、生を考える。今を大切に想う。

そんな体験を是非、たくさんの人に経験してほしい。

これまで他所で入棺体験を行ったけど変われなかったというかたにも

もちろん初めての方にも

高田馬場という、東京でもアクセスの便利な場所で、皆様をお待ちしております。

※ＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯでは若者の自死を減らしたい、という活動を行っております。

これまでＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯの入棺体験に参加された希死念慮をお持ちの方たちが、その希死念慮を低減または軽減されたのをたくさん見てきました。現在は教育機関と連携してそのエビデンスを作成するために準備しているところです。「引き戻せない死を選ぶ前に、引き戻せる死を体験してほしい」

自身も希死念慮と共に40年生きてきたサバイバーであるからこそ言えること・出来ることであると思っています。

【ＧＲＡＶＥＴＯＫＹＯの入棺体験の特色】

１.自らはいりたくなるかわいい棺

２.デザイナー布施美佳子がお客様ひとりひとりを見てそれぞれに向けるオーダーメイドのお声がけ

３.これまで1700人以上を撮影してきた経験から、お客様の一番素敵なお顔を撮影します

４.待ち時間なく、一緒に入れる5つの棺

５.年齢に関わらず入棺体験できるサポート体制

開催日：毎月第一土曜日 11時・14時・17時の１日３回入れ替え制

ご予約方法：Peatixにて https://peatix.com/event/4813555

※5名様グループでの貸切（時間内・別途日時）や、マンツーマンでの入棺体験も可能です。

こちらは各種ＳＮＳのDMよりお問合せください。

X https://x.com/arekim1973

Instagram https://www.instagram.com/mikera1973/

※学割ではなく、年齢による割引制度。20歳未満は半額です。

※今後、夏休みや冬休みには若者向けの割引イベントを実施する予定です。

会場：「瞑想空間かんおけin」

〒169-0075東京都新宿区高田馬場 1-29-7 スカイパレスビル 801

※１階に中華料理の敦煌さんがあるビルです。

JR高田馬場駅 早稲田口から徒歩5分 戸山口から徒歩2分