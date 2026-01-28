超人・糸井嘉男さんがヨドバシカメラマルチメディア梅田に降臨！　「スカルプＤ」特設ブースの1日店長に就任！

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズシャンプーブランド「スカルプＤ」はヨドバシカメラマルチメディア梅田において、元プロ野球選手の糸井嘉男さんを「スカルプＤ」特設ブース1日店長に起用し、2月28日(土)特別イベントを開催いたします。

特設サイト：https://scalp-d.angfa-store.jp/campaign/yodobashi_202601

糸井嘉男さんが１日店長に就任！

メンズシャンプーブランド「スカルプＤ」は、昨年10月より新クリエイティブテーマとして"大人の清潔感"を掲げ、ブランドアンバサダーに元プロ野球選手の糸井嘉男さんを起用しております。

この度、新生活シーズンの到来に先駆け、みなさまの新生活を応援すべく、ヨドバシカメラマルチメディア梅田に設置される「スカルプＤ」特設ブースの1日店長として、糸井嘉男さんに就任いただくことが決定いたしました。

期間中、対象商品をご購入いただくと、2月28日(土) ヨドバシカメラマルチメディア梅田1階 イベントスペースにて開催される1日店長就任記念トークショーや2ショット撮影会にご参加いただけます。

この機会にぜひ奮ってご参加いただき、「スカルプＤ」で爽やかな新生活をお迎えください。

イベント詳細

・イベント日時：2月28日(土)

・イベント場所：ヨドバシカメラマルチメディア梅田 1階 イベントスペース

(〒530-0011大阪府大阪市北区大深町1-1)

・イベント内容

【1日店長特別企画】 12:00～12:15

スカルプD特設売り場に糸井さんが登場！どなたでもご覧いただけます。

【トークショー】 12:15～12:45

糸井嘉男さんの筋トレルーティンや身だしなみケア、2026年の抱負など、ここでしか聞けないトークが盛りだくさん！

【2ショット会】 1部：13:00～ 2部：15:00～

糸井嘉男さんツーショット記念撮影のチャンス！思い出の品など、一緒に撮影したいものがあればぜひお持ちください。

・イベント参加条件

ヨドバシカメラマルチメディア梅田にて対象の「スカルプD」シリーズ商品を4,000円（税込）以上ご購入いただくと、トークショーと2ショット会にご参加いただけます。

1月28日(水)～2月28日(土)の販売期間中にご購入いただき、その際にレジにて参加整理券をお渡しいたします。対象商品等詳細は特設サイトをご覧ください。

※イベント内容、スケジュールは変更の可能性がございます。予めご了承ください。

※イベント参加人数に限りがあります。上限人数に到達次第締め切りますので、予めご了承ください。

※イベントにはメディア取材が入る可能性がございます。

プロフィール

糸井嘉男(いといよしお)

1981年京都府出身。 04年～12年日本ハムファイターズ（現：北海道日本ハムファイターズ）13年～16年オリックス・バファローズ、17年～22年阪神タイガース 京都府立宮津高等学校（現：京都府立宮津天橋高等学校）から近畿大学へ進学し、2003年ドラフト会議で日本ハムファイターズ（現：北海道日本ハムファイターズ）に自由獲得で入団。 2004年～2012年にかけて北海道日本ハムファイターズでプレーし、2006投手から野手へ転向し、活躍する。 2013年～2016年はオリックス・バファローズでプレー。2014年にパシフィック・リーグ首位打者を獲得、2016年には史上最年長での盗塁王に。2009年から6年連続の「打率3割、20盗塁、ゴールデングラブ賞」はプロ野球史上初。 2017年～2022年は阪神タイガースでプレー、2021年には史上31人目の通算300盗塁を達成した。2022年に現役を引退し、現在は阪神タイガースの「Special AmbassaＤor」(SA)を務め、プロ野球の解説など数多くのテレビ番組にも出演し活躍中。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。