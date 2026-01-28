カフェで遊べる新感覚の謎解き推理ゲーム「カフェミス」誕生！

株式会社エクスペリフル

体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful（本社：東京都中央区 代表取締役：永易黎於）は、リアルな証拠品を実際に手に取り、調査と会話を重ねながら推理を進めていく新感覚のリアル捜査型ミステリーゲーム「カフェミス」の提供を、2026年2月1日より、マーダーミステリーカフェ 『探偵キャンプ』各店にて開始します。

本作は、実物の証拠品や仕掛け、Web調査などを駆使して事件の真相に迫る、“テーブル完結型”の体験型推理ゲームです。カフェという日常的な空間にいながら、本格的な捜査体験を楽しめる新しいゲーム体験として誕生しました。



【予約詳細はコチラ】

東京・横浜・大阪のマーダーミステリーカフェ 探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/)

◆探偵キャンプとは

探偵キャンプは、人気拡大中の体験型推理ゲーム「マーダーミステリー(マダミス)」を誰でも気軽に楽しめる、店舗数国内最大のマーダーミステリーカフェ(https://tanteicamp.experiful.jp/)です。オシャレで開放的な店内で、リーズナブルに多彩な作品を楽しめる点が特徴で、マダミス未経験者から上級者まで、幅広い層に支持されています。初めての方でも安心して遊べるよう、豊富な知識を持つスタッフが丁寧にレクチャーを行っており、テレビ・ラジオ・雑誌・YouTubeなど、数多くのメディアにも取り上げられている人気店舗です。(詳細：東京・横浜・大阪のマーダーミステリー専門店 探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/) )

◆カフェミスとは

カフェミスは、証拠品を実際に手に取り、調査と発見、そして参加者同士の会話を重ねながら推理を進めていく「リアル捜査型ミステリーゲーム」です。参加者は事件の関係者になりきり、現場の証拠や仕掛け、Web上の情報などを総合的に分析しながら、真犯人を導き出します。探偵キャンプがこれまで培ってきたノウハウを活かし、自信を持ってお届けする新感覚のミステリーゲームとなっています。

◆カフェミス初期ラインナップ

カフェミスはすべて探偵キャンプ限定のオリジナル作品です。初期ラインナップは全3作品で、今後も順次拡大予定となっています。(※作品ごとに登場人物数の都合上、参加可能人数が異なります。)

封じられた無法島(むほうじま)

◆プレイ人数：４～６人

◆プレイ時間：１２０分

◆ストーリー：

芸能人や富裕層のみが出入りを許された、日本近海の秘密の島「無法島」。司法や行政の介入が一切及ばないこの島で、招かれた6人の客人たちは豪奢な宴を楽しんでいた。



しかしその夜、島に悲鳴が響き渡る。

楽園の仮面の下に隠された“闇”とは──。

ホシの残響

◆プレイ人数：７～８人

◆プレイ時間：１２０分

◆ストーリー：

音楽文化で名高い私立・星音高等学校。全国大会出場を目指すバンドメンバーたちは、合宿のため別荘を訪れていた。



しかし、その別荘で事件が発生する。

それは、かつて星音高校で起こった悲しい事件の“再来”だった──。

はてな珈琲店殺人事件

◆プレイ人数：５～７人

◆プレイ時間：１２０分

◆ストーリー：

謎解きカフェ「はてな珈琲店」で行われた新作体験会の最中、突然倒れる一人の男。



医師の診断により事故死として処理されたその事件。しかし、そこには隠された真実があった。

オーナーの指示により、当時の参加者たちは再び店に集うことになる──。

【カフェミスの詳細はコチラ】

カフェミスするなら探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/cafemys/)

◆なぜ「カフェミス」を制作したのか

近年、体験型エンタメの人気が高まる一方で、「初めてだとハードルが高そう」「参加費が高すぎる」「人前で演技をするのに抵抗がある」といった理由から、マーダーミステリーに興味はあっても未体験という声も少なくありません。カフェミスは、そうした声に応える形で、「カフェに立ち寄る感覚で遊べる超本格推理体験」を目指して開発された、まったく新しいミステリーゲームです。特別な準備や知識がなくても、カフェという"日常の延長線上"でミステリーに没入できる体験を提供します。

◆運営元 株式会社Experiful について

めざましテレビ、アッコにおまかせ!等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。

「人生の豊かさは思い出の総量で決まる」という信念から、日本初の思い出ベンチャーとして立ち上がった体験型エンタメ企画会社です。これまで、マーダーミステリー専門店「探偵キャンプ」(https://tanteicamp.experiful.jp/)４店舗や、謎解きカフェ「はてな珈琲店」(https://hatenacoffee.experiful.jp/)４店舗、マーダーミステリーゲーム「ポケットミステリー(R)」(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)シリーズの出版、その他デスゲームや仮装謎解きイベント等の企画運営を行なってきました。これまでに手がけてきたコンテンツは、めざましテレビ、アッコにおまかせ! 等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。これらの事業を通じ、「思い出溢れるヒトで溢れる」社会の実現をミッションに、引き続き活動して参ります。

◆会社概要

◎商号：株式会社Experiful (エクスペリフル)

◎代表取締役：永易 黎於

◎本社所在地：東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

◎連絡先：03-5577-2264 （ leo.nagayasu@experiful.jp ）

◎HP：https://experiful.jp/

◆ニュースリリースに関するお問い合わせ先

お問い合わせ先：株式会社Experiful 03-5577-2264(代表) Eメール： leo.nagayasu@experiful.jp



本リリース内容に関するご質問ご要望等ございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。

各種媒体の取材等のご連絡もあわせて承っております。

また合わせて、企業様、自治体様等の「体験型コンテンツを導入した研修を行いたい」「オリジナル体験型コンテンツの制作を依頼したい」といったご依頼も募集しております。お試し価格のリーズナブルなプランもございます。資料がございますのでお気軽にご連絡ください。