【参加者募集！】正規雇用での就職等を希望する方向けの企業見学バスツアーと合同企業説明会を開催します！

写真拡大 (全2枚)

宮崎県

　正規雇用での就職・転職を希望している方向けに「ひなたの仕事発見フェア～企業見学バスツアー＆マッチングフェア～」を開催します。


　企業の雰囲気を肌で感じながら、各社の担当者とじっくり話をし、企業のことを知ることができるイベントです。


　ぜひご参加ください！






企業見学バスツアーチラシ


https://prtimes.jp/a/?f=d115850-207-dc1323c58ee1e90f4e99724bf31a83be.pdf

マッチングフェアチラシ


https://prtimes.jp/a/?f=d115850-207-5b02d9d46ecd43ba2d7682045d2ea22b.pdf


詳細・申込み :
https://recpar-lg.com/miyazaki-cc/


開催概要

１.企業見学バスツアー


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/207_1_e054ba3b75ed27beac5c2af76639b73b.jpg?v=202601281051 ]

２.マッチングフェア


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/207_2_08a639de7612004b887baf50a2a89318.jpg?v=202601281051 ]

対象

正規雇用での就職・転職を目指す方


（非正規雇用労働者、無業者、業種・職種の変更を目指す方）