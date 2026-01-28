【参加者募集！】正規雇用での就職等を希望する方向けの企業見学バスツアーと合同企業説明会を開催します！
宮崎県
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-207-dc1323c58ee1e90f4e99724bf31a83be.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-207-5b02d9d46ecd43ba2d7682045d2ea22b.pdf
詳細・申込み :
https://recpar-lg.com/miyazaki-cc/
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/207_1_e054ba3b75ed27beac5c2af76639b73b.jpg?v=202601281051 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/207_2_08a639de7612004b887baf50a2a89318.jpg?v=202601281051 ]
正規雇用での就職・転職を希望している方向けに「ひなたの仕事発見フェア～企業見学バスツアー＆マッチングフェア～」を開催します。
企業の雰囲気を肌で感じながら、各社の担当者とじっくり話をし、企業のことを知ることができるイベントです。
ぜひご参加ください！
企業見学バスツアーチラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-207-dc1323c58ee1e90f4e99724bf31a83be.pdf
マッチングフェアチラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-207-5b02d9d46ecd43ba2d7682045d2ea22b.pdf
詳細・申込み :
https://recpar-lg.com/miyazaki-cc/
開催概要
１.企業見学バスツアー
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/207_1_e054ba3b75ed27beac5c2af76639b73b.jpg?v=202601281051 ]
２.マッチングフェア
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/207_2_08a639de7612004b887baf50a2a89318.jpg?v=202601281051 ]
対象
正規雇用での就職・転職を目指す方
（非正規雇用労働者、無業者、業種・職種の変更を目指す方）