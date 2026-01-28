アラブ首長国連邦（UAE）において宮崎牛レセプションを開催しました！

宮崎県

県産牛肉のイスラム圏における輸出拡大に向けて、県内で初めてハラール認証を取得した株式会社SEミート宮崎（以下、「SEミート」）からアラブ首長国連邦（UAE）向けの輸出解禁を見込み、宮崎県は、１月２３日（現地時間）にドバイ市内の高級ホテルにおいて現地のバイヤーや飲食店関係者などを招へいした約100名規模の宮崎牛レセプションを開催しました。

レセプションでは、最初に宮崎牛の特長や全国和牛能力共進会での実績、SEミートの最新鋭施設を紹介するセミナーを実施した後、宮崎牛を使ったカッティングデモンストレーションを行い、UAEで普及していないランプ・イチボのカット方法や調理の仕方を現地のシェフなどにレクチャーしました。

＜株式会社職肉屋(※) 坂本代表取締役のコメント＞

・ロースなどの高級部位だけでなく、その他部位の活用方法をこのようなセミナーを通して広めることによって、バランス良く一頭分の部位を早く消費できるようになり、更なる牛肉の流通につながる。

・カッティング際には、カットと同時にその部位の肉質の特徴やカット厚の説明をすることで、実際に宮崎牛を利用する現地のシェフ目線での説明を心がけた。

・カッティング後に、参加者と意見交換したが、非常に関心が高く「アメージング」の連続であった。

(※)ハラール圏のインドネシアで和牛を使った焼肉店を運営

併せて、宮崎牛のサーロイン、リブロースといった現地で需要の高い高級部位を使った料理を４品提供し、世界に誇る宮崎牛のほのかな甘みと豊潤な香りを堪能していただきました。

＜現地のシェフ・バイヤーのコメント＞

・既にドバイで、和牛寿司などで和牛を使った料理を提供しているが、もっと高品質の和牛を探したいと思い、今回のイベントに参加した。今回提供された宮崎牛は、これまで食べてきたどの和牛と比べても舌ざわりがとても良かったので、今後の活用を検討したい。

・和牛はどれも同じかと思っていたが、宮崎牛は独自の定義により徹底的に管理されており、和牛のオリンピックと呼ばれる「全国和牛能力共進会」で20年間もNo.1を維持しているとは知らず、大変関心がわいた。これらかも宮崎牛のオリジナリティを継続的にPRしていくことが重要。

・宮崎牛は、他県産の和牛と比べて、脂が甘すぎず固すぎず、口の中でとろけ、大変バランスが良いと感じた。

ドバイでは牛肉を細切りや薄切りにしてサンドイッチの具にすることが多いが、その調理法で提供できるだけでなく、食材のひとつとして、さまざまな現地料理に活用できると思う。

その後、現地シェフとの意見交換や宮崎牛に関心を持ったバイヤーとの商談を実施しました。

また、当日は在ドバイ日本国総領事館の今西総領事にも御出席いただき、「近年、中東における和牛の人気は確実に高まっている。（もうじき宮崎県でと畜した宮崎牛のUAE輸出が見込まれていると伺っているが）ここまでたどり着くまでには、生産者や関係者の皆様の大変な苦労があったと思う。今回のイベントを通してUAEの方々に、作り手の思いや哲学をしっかり理解いただき、宮崎牛の輸出拡大につながることを期待している。」とご挨拶いただきました。

今回のレセプションは、宮崎牛のイスラム圏における更なる商流構築につながる非常に意義のあるイベントとなりました。

引き続き、関係機関と一体となって宮崎牛のプロモーションを実施し、UAEをはじめとしたイスラム圏での宮崎牛の認知度向上や販路開拓を促進してまいります。

■本県参加者からのコメント

＜日隈副知事コメント＞

レセプション参加者の皆様には、本県の畜産農家が丹精込めて生産した宮崎牛を召し上がっていただき、大変好評であった。

カッティングセミナーでは、ロースなどの高級部位以外の部位のカット方法や調理方法を提案したところ、現地シェフの関心は非常に高かった。

既に和牛を認知いただいているUAEの方々に、「宮崎牛」と他のブランド和牛との違いや全国和牛能力共進会での実績をアピールする大変良い機会となった。今後も、関係者一丸となり、宮崎牛の更なる輸出拡大を推進してまいりたい。

＜宮崎県農業協同組合 坂下副組合長＞

飼料価格や資材費の高止まりなど、生産者を取り巻く環境は厳しい状況が続いているが、今回のPRイベントを通じてUAEでの宮崎牛に対する関心の高さを感じる良い機会となった。宮崎牛の更なる輸出拡大により生産者の所得向上につながることを期待している。

＜株式会社NIKUJILLE(※) 有田代表取締役のコメント＞

UAEにおいても、宮崎牛の知名度や関心は高く、輸出解禁を心待ちにしている参加者が多いと感じた。

宮崎で生まれ育った牛を宮崎でと畜し、宮崎から直接お届けできるという一番のメリットを活かして、更なる販路拡大を図っていきたい。

(※)カタールをはじめ、世界中に宮崎牛や有田牛を輸出している商社

■宮崎牛とは

「宮崎牛」とは、宮崎県内で出生し、最長飼養地が宮崎県の黒毛和牛で、日本食肉格付協会が定める格付基準において肉質等級４等級以上かつ、県内種雄牛、もしくは家畜改良のため指定された種雄牛を一代祖（父牛）に持つ牛肉を指すなど、厳格に定義されております。

宮崎牛は、５年に一度開催され、別名「和牛のオリンピック」ともいわれる全国和牛能力共進会において、４大会連続で最高位賞の内閣総理大臣賞を獲得しており、令和４年10月に鹿児島県で開催された第12回全国和牛能力共進会においては、新設された「おいしさ」に関連するとされている脂肪の質を評価する出品区で同賞を受賞するなど、「おいしさ日本一」の評価をいただいております。

＜県産牛肉の輸出量＞

県産牛肉の輸出量は年々増加しており、令和６年度の輸出量は過去最高の1,425.4t

となりました。また、令和６年度からは、カタールに輸出を開始しております。

■宮崎の畜産

