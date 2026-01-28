卒業生はワンコイン500円！シーホース三河が祝・卒業「卒業キタ━━(゜∀゜)━━！！チケット」を2/6(金)より限定販売

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、今春ご卒業を迎えられる皆さまを対象に、シーホース三河からのお祝いの気持ちを込めた特別企画「卒業ｷﾀ━━(ﾟ∀ﾟ)━━!!チケット！」の販売が決定いたしました！

「卒業」という人生の大きな節目に、ご家族やご友人と一緒にアリーナでの熱狂を体験してほしい。

そんな想いから、卒業生ご本人はワンコイン(500円)、同行者の方も特別価格でご観戦いただける大変お得なチケットをご用意しました。

「卒業ｷﾀ━━(ﾟ∀ﾟ)━━!!チケット！」とは？

今春卒業される方限定！

ワンコイン(500円)でご観戦いただける大変お得な企画チケットです。

当日の思い出は #卒業ｷﾀｰ で投稿してね！

対象試合

2026年3月7日(土),8日(日) vs.富山グラウジーズ

15:05 TIP OFF

@スカイホール豊田

対象者

今春卒業を迎える皆さま (幼稚園・保育園、小学校、中学校、高校、高等専門学校、大学、大学院(修士・博士)、専門学校など、全ての卒業生が対象です！)

※キャンペーン対象チケットは、卒業生ご本人のほか、保護者・同行者様のアカウントからもご購入いただけます。

対象席

- 2Fミドル指定席A1/A2/B1/B2- 2Fサイド指定席A1/A2/B1/B2- 2Fエンド指定席H/A

※販売状況によって、対象席種が予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/991_1_1c3273b3310b7e6282698620e2a6a7ea.jpg?v=202601281051 ]

※未就学児については同伴者の膝上でご観戦される場合はチケットのご購入は不要(無料)、席占有の場合はチケットのご購入が必要(有料)です。

販売期間

2月6日(金) 12:00 ～ 対象試合日当日17:05

※販売数が規定枚数に達した場合、販売期間終了よりも前に販売を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

購入について

- チケットは先着制です。- 『前室」、『ウェイティングルーム』の対象となる場合がございます。- Bリーグチケットの「卒業ｷﾀ━━(ﾟ∀ﾟ)━━!!チケット！」よりご購入ください。

※「一般販売」やその他販売サイトより対象席種をご購入いただいても本企画対象外となりますので、ご注意ください。

●同行者の方の同時購入について

注意事項

- 同行者の方のチケットもキャンペーン対象チケットと同時にご購入いただけます。- 対象販売サイトでは同行者の方のみのチケットをご購入することはできません。- キャンペーン対象チケットと同行者の方のチケットを合わせて一度に9枚までご購入いただけます。- チケットは先着順のため、横並びで着席できない場合がございます。- 不正利用が発覚した際には「Bリーグチケットサービス利用規約」に則りお客様へ告知なく、しかるべき対応をとらせていただきます。※チケットが無効になり、ご入場をお断りする場合がございます。なお、その際のチケット代の返金はございません。- チケットのご購入後のキャンセル・変更は一切できません。- 本キャンペーン対象チケットを同行者用のチケットに変更したい場合、該当座席の当日価格との差額をお支払いいただきます。- すでにご購入済みのチケットからの返金や差額分の返金はできかねます。- リセールは対象外となります。- 当日、チケットを使用するご本人の学生証または身分証明書を持参ください。ご入場時に学生証または身分証明書をご提示いただく場合がございます。