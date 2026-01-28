【新規導入事例】株式会社キャリオット、松戸市役所への「Cariot」導入事例記事を公開

株式会社キャリオット

株式会社キャリオット（本社：東京都港区、代表取締役社長 齋藤 洋徳）は、松戸市役所への、車両動態管理システムCariot導入事例記事を公開したことをお知らせします。

Cariot導入の背景

松戸市役所の福祉長寿部 高齢者支援課では、地域住民の暮らしを支えるために、令和4年からグリーンスローモビリティ地域推進事業として、過疎地域での移動支援を行っています。

現在では住民の皆さまに活用され、利用者数・活用エリアともに広がっていますが、いくつかの課題も発生していました。

- 市のホームページから、利用者登録やログイン不要で、誰でも車の位置情報の確認ができる運用を目指していた。- 機械操作に不慣れなボランティアの運営主体やドライバーへの負担増は避けたかった。

こういった課題を解決するために情報収集を行い、Cariotを見つけました。

Cariot導入の効果

Cariotの導入により、車両の位置情報を市のホームページで誰でも確認できるようになりました。また、位置情報は3秒に一度取得されており、その精度が高いことにも驚きました。

機器の取り付けに工事は不要、難しい操作も不要で、ボランティアの皆さまへの負担も軽減され、ドライバーさんも運転に集中できるようになりました。運行前後の負担がなく、搭載していることを忘れるくらい手間いらずです。

コロナ禍以降、外出を自粛し、お買い物は配達で済ませる高齢者様が多くいらっしゃいます。しかし、地域社会の活性化のために、今後もグリーンスローモビリティ事業をさらに活用・拡大していきたいです。

そのような中で、Cariotは安全運行や利用者の利便性向上のためにも必要不可欠な存在となっています。

車両動態管理システム「Cariot」とは？

車両動態管理クラウドサービス「Cariot」は、車載デバイスをクルマに取り付ける、またはモバイルアプリを起動するだけで、クルマのデータを簡単に、リアルタイムに取得・可視化・活用できるシステムです。

安全運転管理、運転日報の自動作成やアルコールチェックのスムーズな実施はもちろん、車両とドライバーのデジタル管理や位置情報の取得など、車両管理のあらゆる課題を解決します。

これまでにも業界問わず、多くの企業様に導入いただき、ドライバーから管理者、さらには顧客にいたるまで、クルマに関わる全ての人々の働き方改革をご支援しています。

株式会社キャリオットの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41330/table/127_1_220d89a57bf44d449b294e07b71c7f37.jpg?v=202601281051 ]