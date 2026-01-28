「宇宙素材64チタン箸」Makuake開始11日で支援総額500万円を突破。

Everflow

応援購入サイト「Makuake」にて公開中の64チタン箸「蒼律（SORITSU）」が、プロジェクト開始から11日でサポーター500名を超え、支援総額500万円を突破しました。公開直後から多くの反響を集め、Makuake公式メディア「Makuakeマガジン」にも掲載されています。

▼応援購入サイトMakuake

https://www.makuake.com/project/64-soritsu/

64チタン箸『蒼律』を食卓で使用したイメージ0.2mmの溝加工を施した箸先で食材を掴む様子

蒼律は、「所作が美しく決まる一膳」をコンセプトに開発された箸です。素材には、航空宇宙分野や医療分野でも用いられる64チタン（Ti-6Al-4V）を採用。金属特有の匂いや味移りが起こりにくく、料理本来の味や香りをそのまま楽しめる特性を備えています。

箸先に施した0.2mmの精密な溝加工

箸先には0.2mmという極めて微細な溝加工を施し、先端径は1.7mmに設計。麺類や豆、刺身、滑りやすいこんにゃくまで、強く握らずとも安定して掴める使い心地を追求しました。細身でありながら曲がりにくく、日常使いに耐える剛性も兼ね備えています。

福井県のチタン加工メーカーによる製造風景

この精密な設計を支えているのが、福井県のチタン加工メーカーによる高い切削技術です。難加工素材である64チタンに微細加工を施し、量産品質として安定させるため、職人の経験と調整を重ねて仕上げました。

陽極酸化による自然発色の蒼色

見た目の象徴となる深い蒼色は、塗装ではなくチタンの陽極酸化による自然発色。剥がれや色落ちの心配がなく、光や角度によって表情を変えながら、使い込むことでチタン素材そのものの質感がより感じられる仕上げです。

本プロジェクトの実行者であるEverflowは、個人で運営されているプロダクトレーベルとして、道具の質と使い心地を重視したものづくりを行っています。

蒼律は現在もMakuakeにて応援購入を受け付けています。一膳の箸が、毎日の食事の所作や気持ちを静かに整える。そんな体験を、素材と手仕事の力で届けていきます。

【商品概要】

商品名：蒼律 -SORITSU-

素材：64チタン（Ti-6Al-4V）

重量：約31g

発売日：2026年1月14日（Makuake先行販売開始）

販売価格：12,000円（税込）

製造地：福井県

販売ページ：https://www.makuake.com/project/64-soritsu/

