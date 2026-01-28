映画『ヒグマ!!』の舞台は新潟だった！新潟市・新発田市・阿賀野市・三条市で撮影されたロケ地マップ完成 ＆ 映画の裏側がわかる無料講演会も開催
2025年3月から4月にかけて、新潟県と静岡県で撮影された映画『ヒグマ!!』。
本作品の公開（2026年1月23日）を記念して、映画の世界を“追体験”できる『ヒグマ!!』新潟ロケ地マップが完成しました。
新潟県内では、新潟市・新発田市・阿賀野市・三条市を舞台にロケを実施。
街中のリアルな日常風景から、自然豊かな山で繰り広げられる緊迫のシーンまで、
新潟ならではの多彩な表情が、スクリーンに刻まれています。
「あの場面は、ここで撮られていた」--。
映画を観たあとも、物語の続きを歩くような体験へと誘います。
さらに今回は、映画の舞台裏や、なぜ新潟がロケ地として選ばれたのかを知ることができる無料講演会も開催。映画ファンはもちろん、エキストラ経験者やロケに興味のある方まで、どなたでも楽しめる内容です。
映画『ヒグマ!!』 あらすじ
闇バイトに手を染めてしまった若者。
軽い気持ちで引き受けた仕事のはずが、次第に抜け出せない状況へと追い込まれていく。
逃げるようにたどり着いた先は、人の気配が薄れた山の中。
そこで待ち受けていたのは、ヒグマという“自然の脅威”だった。
人間社会の闇と、制御不能な自然。
二つの恐怖が交錯する中、若者は生き延びることができるのか--。
極限状態であらわになる人間の本性を描いた、緊迫のサバイバルスリラー。
詳細を見る :
https://higuma-movie.jp/
映画の世界を“追体験”できる「新潟ロケ地マップ」
映画に登場するロケ地を写真付きで紹介。
映画鑑賞後の“聖地巡礼”はもちろん、これから映画を観る方の予習にもおすすめです。
※JMAXシアター、新潟市観光案内センター（新潟駅内）、新潟県庁 広報展示室（1階）、新潟市古町通、新発田市内の撮影地等で配布しております。（なくなり次第配布終了）
撮影スポット（一部紹介）
■ 新潟市
古町通り―人通りのある街中で撮影されたシーン。日常の風景が、物語の不穏さを際立たせます。
■ 阿賀野市
山間部の林道・山道―自然豊かな環境で撮影されたシーンでは、ヒグマの脅威がよりリアルに描かれています。
■ 三条市
五十嵐川周辺―川と山に囲まれたロケーションが、逃げ場のない状況を象徴的に表現しています。
ロケ地マップ URL：https://niigata-kankou.or.jp/location/film/higuma/top(https://niigata-kankou.or.jp/location/film/higuma/top)
【参加無料】講演会「映画について知ってみよう！」開催
新潟県フィルムコミッション協議会による研修会（一般参加OK）を2月6日（金）に開催します。
今回は、日頃よりエキストラとしてご協力いただいている皆様にも、新潟の映画の歴史や、新潟県内で撮影された映画の魅力を改めて知っていただきたく、講師の方をお招きし、楽しくお話しいただきます。
聴講は無料です。ぜひお気軽にご参加ください！
開催概要
日時：2026年2月6日（金）13：30～17：00（受付13：15～）
会場：クロスパルにいがた交流ホール2（新潟市中央区礎町通3ノ町2086番地）
金額：聴講無料
お申し込みはこちら :
https://forms.gle/ACe7HKGLSMPcjBbw8
上記のGoogleフォームまたは下記のメールアドレスまで参加者名を記載してお送りください。
location@niigata-kankou.or.jp
※人数を把握するための申込フォームとなっておりますので、事務局より返信はございません。
直接、会場へお越しください。
内容：
第1部 13：35～14：20
講師：映画史編集長兼新潟県フィルムコミッション協議会会長 星 龍 雄氏
「書籍『にいがた映画130年史』から見る新潟県の映画について」
https://cinewind.thebase.in/items/127085105
書籍『にいがた映画130年史』
第2部 14：30～15：15
講師：株式会社Lat-Lon プロデューサー 佐藤 圭一朗氏
「映画『ヒグマ!!』撮影時の事例 https://higuma-movie.jp/
制作側から見た新潟県ロケーションの強み
今後さらに選ばれるために「あると助かること／期待すること」
第3部 15：25～16：10
講師：Tジョイ長岡サイトマネージャー 供田 恭岳氏
「ご当地映画におけるシネコンの取組」
https://tjoy.jp/t-joy_nagaoka
お問い合わせ
公益社団法人 新潟県観光協会
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話番号：025-283-1188
案内受付：月曜日～金曜日8時30分～17時15分