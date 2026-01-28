お茶専門店『CHA BAR』が静岡パルコにグランドオープン！ 3日間限定のオープニングセールも実施

CHABARが静岡パルコにオープン！

「伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ」をコンセプトに


国産の自社工場でつくられたタピオカや白玉など多彩なトッピングとお茶を合わせたのむ・かむ「デザートドリンク」とCHABARが静岡パルコにオープン。


■店舗情報

店名: CHA BAR 静岡パルコ店　（クレープ取扱店）


オープン日: 2026年2月6日（金）


住所:〒420-0852　静岡県静岡市葵区紺屋町6-7　静岡パルコ 地下1階


電話番号: 054-903-8601


営業時間


平日：10:30～19:30


土日祝日：10:00～19:30


（施設営業時間に準ずる）


支払い方法：現金、バーコード決済、クレジットカード、ICカード


■３日間限定のオープニングセール




オープンを記念し、2月6日から3日間限定でオープニングセールを実施します。



CHABARで人気の黒糖ミルク（通常490円）を限定価格300円（トッピング1点込、税込）でご提供致します





対象商品： 黒糖ミルク


特別価格： \300


期間： 2026年2月6日（金）、7日（土）、8日（日）


対象店舗：CHABAR 静岡パルコ店



SALE商品に限り


　・ホット不可となります。
　・トッピングはブラックタピオカ・黒糖タピオカのいずれかをご選択ください。


お買い物中のひと休みに、お仕事帰りのご褒美に。


静岡の皆様に愛される場所を目指して、最高の一杯をお届けします。


皆様のお越しを、心よりお待ちしております。





「伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ」をコンセプトに高品質なお茶で新しいデザートドリンクをご提案しております。国内に自社のタピオカ工場を持つ、日本生まれのお茶専門店。
2009年に誕生、関東を中心に19店舗を展開


▶HP　http://chabar.jp/　（店舗一覧・メニュー）



