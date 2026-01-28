ピスタチオスイーツ専門店「PISTA & TOKYO」新潟伊勢丹にて、2月4日より期間限定出店！この冬の新作ピスタチオスイーツもご用意。
株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歲市、代表取締役社長：上村 成門)が展開するピスタチオスイーツ専門店「PISTA & TOKYO（ﾋﾟ ｽﾀ ｱﾝﾄ゛ ﾄｰｷｮｰ）」は、2026年2月4日（水）～2026年2月14日（土）に新潟伊勢丹のバレンタイン催事にて期間限定出店いたします。
本催事では、この冬新作のピスタチオスイーツ「ピスタチオロッシュ」をはじめ、専門店ならではのピスタチオスイーツをご用意いたします。
新作スイーツ「ピスタチオロッシュ」
催事概要
■ 出店期間：2026年2月4日（水）～2026年2月14日（土）
■ 開催場所：新潟伊勢丹 １階サークルダンロ
■営業時間：10時～19時
2026年冬 新作ピスタチオスイーツ
ピスタチオロッシュ
【季節限定】ピスタチオロッシュ
ぎっしりのしあわせ。ピスタチオを包み込むショコラ。
ピスタチオチョコレートに薄焼きクレープ生地のフィアンティーヌと刻みピスタチオ、隠し味にキャラメルチップでコクと食感をプラス。仕上げにはキャンディングしたピスタチオを飾りミルクチョコレートで閉じ込めました。
商品名：ピスタチオロッシュ
内容量：6個入
価格：1,944円(税込)
こだわりのピスタチオスイーツ
ピスタチオサンド
【一番人気】ピスタチオサンド
彩りよく、2種類のピスタチオサンド。
ピスタチオを練り込んだラングドシャクッキーとピスタチオ風味のチョコレートを5層に重ね合わせた、専門店ならではのスイーツ。2種の味わいを個包装でお持ち運びしやすくご用意しました。
■画像左
商品名：ピスタチオサンド ピスタチオ＆ピスタチオ
価 格：５枚入 1,350円（税込）
■画像右
商品名：ピスタチオサンド ピスタチオ＆フランボワーズ
価格：5枚入 1,350円（税込）
■アソート商品
商品名：ピスタチオサンド アソート
価 格：10枚入 2,484円(税込)
ピスタチオ ピスタチオ
【季節限定】ピスタチオ ピスタチオ
一粒に込められたピスタチオの世界。
ローストピスタチオで飾ったインパクトのある見た目の中にはなめらかなくちどけのピスタチオガナッシュをギュッと閉じ込めました。ピスタチオづくしのコクのある味わいのトリュフです。
商品名：ピスタチオ ピスタチオ
内容量：4個入
価格：2,160円(税込)
ピステーヌ
【季節限定】ピステーヌ
ピスタチオショコラの泉からたちこめる、芳醇なあじわい。
ピスタチオケイク生地を高温短時間で表面をカリッと焼き上げ、やわらかいピスタチオチョコレートを流し込み冷やすことで、生地表面がしっとりとなじみチョコレートとの一体感がうまれるスイーツです。
商品名：ピステーヌ
内容量：5個入
価 格：1,620円（税込）
ピスタチオ ショコラ
ピスタチオ ショコラ
ピスタチオよりピスタチオ。
カリッと香ばしくローストしたピスタチオを、ピスタチオチョコレートで包み込んだ、美しい宝石のようなピスタチオショコラです。ピスタチオそのものの、濃厚で香り高い美しさを１粒に閉じ込めました。
商品名：ピスタチオ ショコラ
内容量：70g
価 格：1,782円（税込）
ピスタチオ ショコラテリーヌ
ピスタチオ ショコラテリーヌ
ピスタチオが織りなす、なめらかなくちどけ。
ホワイトチョコレートにピスタチオペーストをふんだんに練り込んだなめらかなショコラ。イタリア シチリア島ブロンテ産のピスタチオペーストと2種のピスタチオペーストをブレンドし、立体感のある味わいに。ゆっくりと時間をかけて味わいたくなるスイーツです。
商品名：ピスタチオ ショコラテリーヌ
内容量：200g
価 格：3,348円（税込）
※掲載商品は、売れ行きにより完売することがあります。
「PISTA & TOKYO（ピスタ アンド トーキョー）」とは
PISTA & TOKYO
「PISTA & TOKYO」は、東京に2店舗を展開するピスタチオスイーツ専門店。
ピスタチオのコク深く芳醇な味わいを存分に感じていただけるスイーツや、素材の組み合わせを楽しめるスイーツを通じて、その魅力を最大限に引き出しています。
“ナッツの女王”とも称されるピスタチオ。その豊かなコクと鮮やかな緑は、お菓子を華やかに彩り、日常のひとときを贅沢に引き立てます。私たちは、この類をみない魅惑の味わいを東京から発信し、洗練されたスイーツを通じて「東京土産の新定番」を目指しています。
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90
創業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。