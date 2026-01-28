【界 アンジン・界 伊東】約1500本の桜が360度の大パノラマで迫りくる！伊豆を駆け巡る「桜オープンバスツアー」開催

星野リゾート

静岡県の伊豆半島に位置する温泉旅館「界 アンジン」「界 伊東」では、2026年3月27日から4月7日の期間に約1500本の桜が360度の大パノラマで迫りくる！伊豆を駆け巡る「桜オープンバスツアー」を開催します。日本の春の訪れを晴れやかに彩る「桜」が満開を迎えるシーズンに、伊豆の桜の名所へ開放感あふれるオープンエアのバスで繰り出します。5年目を迎える今年は新たに、バス内だけではなく、伊豆の桜の名所である「さくらの里」でのスタッフによるガイドやお花見気分を盛り上げる地元の人気店の味から選べるお花見弁当が登場します。

背景

「界 アンジン」「界 伊東」の位置する伊豆エリアでは、四季を通して多様な花々が咲き誇ります。温泉旅館ブランド「界」では、季節の移ろいや地域の風情を取り込みながら旅を楽しむ提案をしてきました。その中で、開放的なオープンエアで、頭上間近に迫る桜を愛でるバスツアーを2022年より実施しています。本ツアーは高い乗車率を誇り、毎年参加される方もいる人気のツアーです。オープンエアのバスを使ったツアー「スカイバス東京」を展開する、日の丸自動車興業株式会社（所在地：東京都文京区 代表取締役副社長：富田哲史）と、運行会社の株式会社東海バス（所在地：静岡県伊東市 代表取締役社長：田中直人）と界が連携し、伊豆の桜を巡るルートを考案しました。伊豆の春を感じながら、温泉旅館ブランド「界」ならではのお花見を体験してほしいという思いから、当ツアーを今年も開催します。

特徴１ オープンバスで春の風を感じながら360度見渡せる大パノラマの桜スポットを走り抜ける

屋根のないオープンバスは、座ったままで360度見渡せるパノラマビューが最大の魅力です。当ツアーでは、さくら名所100選に認定され、約40種類、計1500本の桜が見られる「さくらの里」やオープンバスの席から手に届きそうなほど目の前に見える「梅ノ木平」といった地元の桜をよく知る東海バスと界のスタッフがおすすめする桜スポットを巡ります。開放感あふれ、視界をさえぎるものがない座席から間近に迫る桜を眺める、迫力のあるお花見です。また、さくらの里降車時には、参加者全員に伊豆の老舗和菓子舗「間瀬」の春を感じるお菓子を用意し、お花見気分を高めます。

【所要時間・走行経路】

約180分/走行距離35km

界 アンジン発→界 伊東→一碧湖→梅ノ木平→さくらの里・大室山（降車）→界 伊東→界 アンジン着

※梅ノ木平にソメイヨシノ 約30本

※さくらの里・大室山にソメイヨシノをはじめとする40種、約1500本

特徴2 地域を知り尽くした「桜バスガイド」が桜の名所園内ツアーを実施【NEW】

桜バスガイドさくらの里の様子

伊豆の自然を熟知した界のスタッフが「桜バスガイド」としてオープンバスに同乗し、伊豆の大地の成り立ちや、伊豆ならではの桜の歴史や豆知識を語ります。本年は新たに、伊豆半島屈指の桜スポット「さくらの里」の園内を桜バスガイドが案内します。ツアー参加後、伊豆や桜の知識がより深まり、新たな桜の魅力を発見できます。

特徴３ 地元の人気店から選べるお花見弁当を用意【NEW】

海鮮ちらし弁当は、「伊豆太郎」とコラボサンドイッチBOXは「スイートハウスわかば」とコラボ

伊東市で長年愛される「伊豆太郎」と「スイートハウスわかば」の2店舗から選べるお弁当を用意します。選べるお弁当は、海が目の前の伊東市で親しまれている海鮮食材を取り入れた「海鮮ちらし弁当」、そして、手作りマヨネーズが自慢の「たまごサンド」と地元で大人気のソフトクリームのデザート付きの「サンドイッチBOX」です。これらのお弁当は、桜柄をあしらった本ツアー限定の界オリジナルパッケージで提供します。「さくらの里」では、バスから降りて散策できる時間を設けており、ゆっくりと桜を見ながらお弁当を食べることができ、花見気分を盛り上げてくれます。ソメイヨシノや枝垂れ桜、早咲きの桜として知られる河津桜や伊東桜など、伊豆ならではの様々な種類の桜を眺めながら楽しむ、この春必見のお花見です。

特徴４ ツアー参加者限定で2施設の温泉を巡る「はしご湯」を体験

界 アンジンの露天風呂界 伊東の内風呂

本ツアーの参加者は、ツアー後に界 アンジンと界 伊東の2つの温泉を巡る「はしご湯」を体験できます。駿河湾と伊東の街を眺めることのできる「界 アンジン」の大浴場と、源泉を4本有し毎分600リットルと豊富に湧き出る「界 伊東」の大浴場の利用が可能です。両施設は同じ伊東市にありながら、特徴の異なるコンセプトやデザインを有しており、ツアー参加者限定で界の滞在を堪能することができます。桜の花冷えする時期でもあるので、オープンバスツアーで春の風を感じた後に身体を温め、リラックスできます。また、湯上がり処には春限定の桜にまつわる湯上がりドリンクが登場します。

「桜オープンバスツアー」概要

期間：2026年3月27日～4月7日

時間：11:15～14:30

料金：1名 3,900円（税込）

＊お弁当は別料金

海鮮ちらし弁当 1折 2,650円（税込）

サンドイッチ弁当 1セット 1,500円（税込）

場所：以下の時刻表に沿って運行します。

11:15 界 アンジン

11:25 界 伊東

～桜スポット（さくらの里）にて降車、園内ツアー～

14:15 界 伊東

14:30 界 アンジン

＊さくらの里の降車時間は当日の道路状況によって変更する場合があります。

対象：界 アンジン、界 伊東の宿泊者（4歳以上）

定員：40名

予約：公式サイトより要事前申し込み

バスは、3日前までに要予約。なお宿泊当日空きがあれば案内可能。

お弁当は、3日前の正午までに要予約。

備考 :天候によって中止となる場合があります。

＊気象状況などにより桜の開花時期が前後する場合があります。

界 アンジン（静岡県・伊東温泉)

英国人航海士・三浦按針ゆかりの地、静岡県伊東市に位置する全室オーシャンビューの宿。館内随所に海や船旅をテーマにしたデザインが配されたモダンな空間が特徴です。船の甲板をイメージした湯上がり処「サンブエナデッキ」では海風を感じられます。

所在地：〒414-0023 静岡県伊東市渚町5-12

電話 ：050-3134-8092（界予約センター）

客室数：45室

料金 ：1泊31,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込み、夕朝食付）

交通 ：【電車】JR伊東駅より車で5分 【車】東名厚木ICより約100分

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaianjin/

界 伊東（静岡県・伊東温泉）

豊富な湯量と泉質を誇る伊東温泉に位置し、湯殿や源泉プール、足湯など存分に温泉を楽しめる宿。伊勢海老、鮑など伊豆の豊かな海の幸を味わう会席料理や四季折々の花を愛でることができる日本庭園が特徴的です。

所在地：〒414-0016 静岡県伊東市岡広町2-21

電話 ：050-3134-8092（界予約センター）

客室数：30室

料金 ：1泊31,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込み、夕朝食付）

交通 ：【電車】JR伊東駅より徒歩10分 【車】東名厚木ICより約100分

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaiito/

界とは

「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求しています。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴です。2026年には「界 草津」（群馬県・草津温泉）、「界 宮島」（広島県・宮島口温泉）、「界 蔵王」（山形県・蔵王温泉）の3施設の開業、「界 松本」（長野県・浅間温泉）のリニューアルオープンを予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/