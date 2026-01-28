ライトアップ、製造業向けAI営業BPOを開始

株式会社ライトアップ

株式会社ライトアップ（証券コード 6580）は、製造業向けのAIを活用した営業BPOサービス「インサイトセールス 製造業向けパッケージ」を2026年1月28日（水）より提供開始いたします。

本サービスは、当社が蓄積してきた5万件以上の販売データと約20万件の営業ログから得られたノウハウをAIに学習させ、より精度の高い見込み顧客リストの自動生成から商談獲得までを支援します。

AI活用により営業の属人化の解消および営業効率の向上を支援し、製造業が抱える「販路開拓の壁」を乗り越えるための伴走型営業パッケージです。

提供開始

2026年1月28日（水）より提供開始

概要

■サービス提供の背景

製造業では、特定の大手取引先1～2社との長期取引に売上が集中し、新規取引先の開拓に課題を抱える企業が少なくありません。

ニッチな技術や工程に強みを持つ一方で、自社に適した取引先を新たに見つけるハードルは高く、営業活動は既存顧客対応が優先されがちです。

また、価格や納期で比較されやすい商習慣や、稟議・試作・監査を伴う長期化しやすい商談プロセスにより、営業活動の属人化や追客の抜け漏れが発生しやすい状況にあります。

加えて、人材不足や高齢化の影響で、営業ノウハウの継承やデータを活用した営業改善が進んでいないケースも多く見られます。

■解決施策

こうした業界特有の背景を踏まえ、ライトアップでは営業プロセスとAI活用を組み合わせた「インサイトセールス 製造業向けパッケージ」の提供を開始しました。

AIは、情報を踏まえて人の代わりに考え、動き方まで組み立てつつ、データに基づく客観的な判断でより成功確率の高い意思決定を可能にします。

つまり、製造業が抱えがちな「新規企業を見つけるための営業ノウハウ・リソースがない」といった営業の停滞要因に対して、AIは再現性の高い前進を生み出す後押しになります。

ライトアップは、製造業の商習慣・商談構造を踏まえたインサイトセールスの考え方にAI活用を掛け合わせることで、少人数でも新規開拓を継続できる状態を目指し、営業活動を「属人化した頑張り」から「積み上がる仕組み」へ転換する支援を行います。

■主な特長- 製造業特化AI5万件以上の販売データ、約20万件の営業ログをAIが解析し、商材ごとに有効と考えられる営業パターンを導出- 専門ディレクターの伴走支援下請け・地域特化・特許技術など業界特性を踏まえた訴求設計とターゲット選定- AI×従来の営業チャネル活用BPO電話・FAX・DM・郵送を組み合わせ、AIが抽出したターゲットへ適したチャネルでアプローチ

AI活用により営業工数を削減しつつ、製造業で有効な従来の営業チャネルの強みを活かし、成果の向上を支援します。

■成功事例（匿名）- 【事例1】アルミ二次加工・マシニング加工企業商材：アルミの二次加工・マシニング加工ターゲット：大阪・岡山エリアの金属加工製造業本サービスを導入したアルミ二次加工・マシニング加工を手がける企業では、AIを活用した営業戦略設計と高精度なリスト生成を実施。その結果、3,122コールで60件のアポイントを獲得（アポイント率約1.9％）し、7件の受注に成功しました。さらに、受注企業からの評価をきっかけに、継続的な案件獲得にもつながっています。- 【事例2】モールドベース製造企業（プラスチック・ダイキャスト）商材：モールドベース（プラスチック、ダイキャスト）ターゲット：モールド・金型を扱う製造業企業モールドベースを製造する企業では、商材特性を踏まえた訴求設計と、営業BPOチームによる伴走型支援を実施しました。その結果、2,847コールで77件のアポイントを獲得（アポイント率約2.7％）し、累計2,000万円以上の受注につながっています。

インサイトセールスの利用フロー

■想定される利用企業像- 特定の大手取引先への依存度が高く、将来的な受注に不安を感じている企業- ニッチな技術・工程に強みを持つ一方で、新規取引先の開拓が進んでいない企業- 価格や納期で比較されやすく、付加価値を伝える営業に課題を感じている企業- 商談が長期化しやすく、追客や案件管理が属人化している企業- 既存顧客対応に追われ、新規開拓に十分なリソースを割けていない企業

インサイトセールスは、自社の企業情報と販売したい商品・サービスの特徴・強みなどを入力することでAIが分析し、理想的なペルソナを設計します。

ペルソナに合致する企業をデータベースから抽出し、全体サマリーとともに、AIが算出したスコアリングされた企業リストが出力されます。

分析結果サマリーAIによるスコアリングされた企業リスト

アポイント・受注期待値などのデータから、より「契約可能性が高い企業」にアプローチすることを可能にしています。

あわせて当社の営業BPOと併用することで、企業の営業活動を効率化するとともに売上の向上をサポートします。

インサイトセールスの活用実績

- 導入企業：200社以上 *1業界・業種問わず、様々な企業から活用されています。特にこれまでAIに触れたことのない、新規営業をしていないといった企業に多くご利用いただいております。

*1. 2025年10月末時点、当社調べ。本数値は、既存の全業種向けサービスの累計実績であり、本パッケージ単体の実績ではありません。

- 導入後の商談数：平均約30％向上 *2利用者の中には「新規での顧客獲得が増えたことで、受注件数が2倍になった」とおっしゃる経営者の方もいらっしゃいます。

*2. 2025年10月末までのインサイトセールス導入企業を対象とした当社調べ。すべての企業で同様の成果を保証するものではありません。本数値は、既存の全業種向けサービスの累計実績であり、本パッケージ単体の実績ではありません。

- 累計受注金額：約3.5億円 *3インサイトセールスが獲得したアポイントから1,000万円超の大型契約も生まれています。これまでアプローチできていなかった市場でスポンサー契約に至った事例もあります。

*3. 2025年10月末までの当社サービスを通じて獲得したアポイントから生じた受注金額、当社調べ。本数値は、既存の全業種向けサービスの累計実績であり、本パッケージ単体の実績ではありません。

今後の展望

ライトアップは「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、営業領域におけるAI活用をさらに推進してまいります。

将来的には、AIが営業活動を提案からクロージングまで全自動で支援することを目指した「営業7領域AIエージェント構想」の実現に向け、開発を進めてまいります。

会社概要

株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

資本金：3億8,638万円

市場：東証グロース 証券コード 6580

代表者：代表取締役社長 白石 崇

事業内容：AIソリューション事業、コンテンツ事業