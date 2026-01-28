「みんななかよく」の想いを込めたミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」　オープン日が2026年4月3日（金）に決定！

株式会社辻信太郎記念館

株式会社辻信太郎記念館（代表取締役：辻信太郎）は、山梨県甲斐市にて手掛けるミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」（以下、山梨いちごの王さまミュージアム）のオープン日が、2026年4月3日（金）に決定したことをお知らせいたします。

また、2月2日（月）10時より、一般チケットおよびオリジナルグッズ付きチケットを販売開始いたします。

チケット販売概要

2月2日（月）より販売開始となる前売りチケットでは、一般チケットに加えて、オリジナルグッズ付きチケットも数量限定でご用意いたしました。（※本館は日時指定予約制となっております）

【販売開始】

2026年2月2日（月）10時～

【チケット種別・販売価格（税込）】

１. 一般チケット

・一般：1,800円

・高校生/大学生/シニア65歳以上：1,500円

・4歳以上/小学生/中学生/障害者手帳保持者及び付添者1名まで：1,000円

※3歳以下は無料でご入場いただけます。



2. オリジナルグッズ付きチケット：5,800円（数量限定／アソビュー！限定販売）

他では手に入らないオリジナルトートバッグ・ポストカードと入場券がセットになったチケットです。

※オリジナルグッズの内容は変更になる可能性がございます。

※数量限定販売のため、無くなり次第、販売終了となります。

※オリジナルグッズ付きチケットは、区分問わず一律料金となります。



【販売方法】

・山梨いちごの王さまミュージアム公式ホームページ （一般チケット／オリジナルグッズ付きチケット）

https://strawberryk-museum.com/

・アソビュー！ （一般チケット／オリジナルグッズ付きチケット）

https://www.asoview.com/channel/tickets/pwwsGend66

・チケットぴあ （一般チケット）

https://w.pia.jp/t/strawberryk-museum/



※詳細は2月2日（月）10:00以降に各サイトをご覧ください。

※チケットぴあでチケットを購入された方は、別途、アソビュー！販売サイトにて日時指定券の予約が必要となります。

「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」について

山梨いちごの王さまミュージアムは、山梨県出身のサンリオ創業者 辻 信太郎とサンリオのキャラクター「いちごの王さま」からサンリオキャラクターのファンのみなさまへの贈り物として「みんななかよく」の想いを込めて作られました。これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期やキャラクター、グッズ、いちご新聞などの歴史について知ることができる様々な展示を行うミュージアムです。

・オープン日：2026年4月3日（金）

・営業時間：10:00～17:00（最終入場：16:00）※シーズンによって時間が変更となる場合がございます。

・休館日：毎週火曜日 ※火曜日が祝日の場合は営業。シーズンによって変更となる場合がございます。

・入場方法：事前予約制 ※本館は日時指定予約制となっております。

・公式HP：https://strawberryk-museum.com/

・公式X：https://x.com/strawberryk_m

■サンリオ創業者 辻信太郎（つじ しんたろう）について

株式会社サンリオ 創業者・名誉会長

株式会社辻信太郎記念館 代表取締役

1927年12月7日山梨県甲府市に生まれる。大学生時代の空襲体験から平和の大切さを身をもって知り、みんながなかよく、思いやりを持って生きられる世の中になるための仕事をしたいと考え、11年間の山梨県庁勤務を経て、1960年山梨シルクセンター（現サンリオ）を創業。「Small Gift Big Smile」（小さなプレゼントを贈り合うことでコミュニケーションのきっかけとなり、なかよしの輪が広がる）というスローガンを掲げ、「ハローキティ」をはじめとする数々の人気キャラクターを生み出し、ギフトグッズの企画・販売事業をはじめとする多角的かつ多様な事業展開を行う。サンリオの広報紙「月刊いちご新聞」では、「いちごの王さま」として創刊以来50年にわたりメッセージを寄せ、サンリオの企業理念「みんななかよく」の想いを届け続けている。