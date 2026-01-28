新メイクアップブランド「pppom」誕生！ファーストシリーズとしてマイルド温感プランパー「プランプポップグロス」を発売

株式会社mimi-Japan

株式会社mimi-Japan（所在地：東京都中央区）は、2026年2月にメイクアップブランド

「pppom（ポム）」を新たにローンチします。

ファーストプロダクトとして、ぷっくりリップを演出*¹するマイルド温感プランパー

「プランプポップグロス」を、2026年2月より順次発売いたします。

2月4日（水）より＠cosme TOKYO先行発売*

2月下旬よりロフト、PLAZA※およびPLAZAオンラインストアにて順次発売*

3月中旬よりハンズ、＠cosme STORE、カラーフィールドにて順次発売*いたします。

*¹メイクアップ効果による

*一部店舗を除く。

*店舗によりお取り扱いが異なります。

*予告なくお取り扱いを終了する場合がございます。

pppomについて

「今日はどんな自分でいよう？」

pppomは、メイクでその日の気分を映し出すメイクアップブランドです。

気楽に過ごしたい日も、少し大胆になりたい日も、ムードを映すカラーをまといながら、

自分のスタイルを自由に切り替える。

移りゆく気分や多面的な自分を肯定し、その変化を楽しむことを大切にしています。

ブランド名の「pppom（ポム）」は、フランス語でりんごを意味する pomme に由来。

外側の色や表情が変わっても、内側にある芯は変わらない。

そんなりんごの在り方を、変化する気分の中でもぶれない“自分軸”の象徴として重ねています。

ブランドマークである“タグ”は、変わり続ける気分やスタイルの中で、

自分らしさをそっと留めるサイン。

ファッションのタグのように、どんなスタイルの日にも、ぶれない芯を感じさせます。

pppomは、気分を映すムードウェアコスメとして、スタイルを切り替える楽しさと、

ときめきをお届けします。

製品情報

プランプポップグロス

価格：\1,760 (税込)

気分で選べる14色！

ジンジャー由来成分が唇にハリ感*¹を与え、ぷっくりリップを演出*¹するマイルド温感プランパー。

ベタつきにくくなめらかなツヤテクスチャーが、しっとりうるおい感を長時間キープ*¹。

大きめチップでひと塗りすれば、ぷるんと透明感のある唇が完成。

気分までリフレッシュするフレッシュアップルの香り。

point1 じんわり温感プランパー効果でぷっくり唇*¹に

ジンジャー由来成分*²が唇にほんのり温かくやさしい刺激を与え、自然なハリ感のあるぷっくり唇に。

唇の縦ジワをぼかし*¹、うるツヤ感を演出。

ほどよい刺激感で初心者さんも使いやすく、プランパーデビューにもぴったり。



point2 ベタつきにくく、うるツヤ長持ち

スルッとのびて唇になめらかに密着するテクスチャー。

重ねても厚ぼったくならず、透明感のあるうるツヤ唇を演出。

ひと塗りするだけで乾燥しにくく、長時間しっとり感をキープ*¹。



point3 唇にフィットする大きめチップ

大きめのグロスチップが唇のカーブにぴったりフィット。

ひとすくいで適量をキャッチし、ムラなく均一に塗れる設計。

ひと塗りで簡単にぷるんと唇に仕上がる。

*¹メイクアップ効果による

*² ショウガ根油 (温感を与える成分)

【カラーバリエーション】

P01 ポムレッド

果実のようにフレッシュなピュアレッド。

ひと塗りで、気分が弾むようなアクティブムードに。

P02 スイングピンク

軽やかに色づく王道ナチュラルピンク。

控えめな甘さで、毎日に寄り添うガーリームードに。

P03 モーブフロウ

くすみをまとったニュアンスモーブピンク。

透け感のあるやわらか発色で、上品なおすましムードに。

P04 ミルキーチュチュ

ミルクを一滴混ぜたようなまろやか白みピンク。

ふわっと優しい色づきで、愛されベビームードに。

P05 ピンキーデュー

みずみずしく透明感あふれるライトピンク。

うるっと血色感で、爽やかにときめくキューティームードに。

P06 ビビッドバイト

ジューシーに弾けるあざやかビビッドピンク。

唇に明るさをプラスして、元気いっぱいのスマイルムードに。

P07 コーラルグレイズ

優しく色づくソフトなコーラルピンク。

肌なじみの良い発色で、自然体のヘルシームードに。

P08 ロージーフォグ

落ち着きのあるしっとりローズピンク。

穏やかな印象をまとい、大人っぽく上品なこなれムードに。

P09 テンダーパープル

深みのある個性派ダークパープル。

ミステリアスな存在感を添えて、洗練されたシックムードに。

P10 ベイキーブラウン

焼き色をまとったようなこっくりブラウン。

奥行きのある発色が表情を引き締め、おしゃれなカジュアルムードに。

P11 クラッシュレッド（ラメ入り）

華やかに色づく透け感シアーレッド。

ゴールドラメが上品に輝き、リッチなパーティームードに。

P12 シャイングリーン（ラメ入り）

唇に透明感をまとうクリアグリーン。

シルバーラメがクリアな印象を引き立て、静かで儚いピュアムードに。

P13 ハニーブリンク（ラメ入り）

とろける蜂蜜のようなクリアイエロー。

ピンクラメが瞬くようなきらめきを添え、素直なナチュラルムードに。

P14 ブラウンドリーム（ラメ入り）

スモーキーなディープブラウン。

パープルラメが神秘的に輝き、モード感漂うクールムードに。

【数量限定！購入者特典】

発売を記念し、「キーリングSETの商品」と「ミニミラーチャームの購入特典」の2つの特典をご用意しました。

バッグや衣服につけることでファッションアイテムの一部として、アクセサリー感覚で身につけることが出来ます。

キーリングSET

ロゴとりんごモチーフをあしらったシルバーのチャームがアクセントとなるキーリングです。

シリコンリングを本体に取り付け、フック部分をバッグやポーチ、衣服などに装着することで、コスメをファッションの一部として楽しめる仕様となっています。

なお、キーリング付き商品は数量限定となり、こちらのマークが目印です。

※数量限定

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

ミニミラーチャーム

pppomの「p」をモチーフにしたデザインのミニサイズミラーで、キーリングに取り付けることが可能です。

キーリングと合わせて使用することで、リップとミラーを一緒に持ち歩ける設計に。

外出先でのメイク直しもスマートに楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムです。

カラーは、ブランド名の由来でもある“りんご”をイメージしたレッド・イエロー・グリーンの3色を展開。

どのカラーが手に入るかはお楽しみとなっています。

※ご購入点数に応じて特典を進呈いたします（1点購入で1点、2点購入で2点）。

※特典は先着順・数量限定です。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

お取り扱い情報

＜2月4日（水）＞*

＠cosme TOKYO 先行発売

＜2月下旬＞*

ロフト、PLAZA※およびPLAZAオンラインストアにて順次発売

＜3月中旬＞*

ハンズ、＠cosme STORE、カラーフィールド

＜2月2日（月）＞オンライン発売*

・Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/pppom

・TikTok Shop：https://vt.tiktok.com/ZSahkdhN1/?page=TikTokShop（※モバイル限定のため、PCからのリンク遷移は不可となります。）

■pppom 公式Instagram：https://www.instagram.com/pppom_official/

■pppom 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pppom_official?lang=ja-JP