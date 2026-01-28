【国立劇場おきなわ】２月自主公演のご案内

文化庁国立劇場おきなわ２月自主公演のご案内※昼の部と夜の部の公演内容は異なります。国立劇場おきなわ県外公演 琉球舞踊 男性舞踊家の会

国立劇場おきなわの自主公演が、このたび海を越えて茅ヶ崎で開催されます。



今回は、沖縄の伝統芸能 「琉球舞踊」 を上演。琉球舞踊や組踊をはじめ、さまざまな舞台で活躍する男性舞踊家が一堂に会し、古典舞踊・雑踊を中心に多彩な演目をお届けします。





男性舞踊家ならではの 力強さ と 繊細さ が息づく、魅力あふれる琉球舞踊の世界をどうぞご堪能ください。

日時：令和８年（2026年）２月１日（日）

昼の部：13時開演 夜の部：17時開演

場所：茅ヶ崎市民文化会館 小ホール

（神奈川県茅ヶ崎1の11の1）

料金：一般3,000円 学生無料（※当日学生証等をご持参ください）

＜公演情報詳細＞

https://www.nt-okinawa.or.jp/topics-list/20260110-12

琉球舞踊公演 琉球舞踊特選会

国指定重要無形文化財「琉球舞踊」保持者の出演で、毎年恒例となっている本公演は、至高の技芸を披露する公演として好評を博しています。今回は、第１次～第３次認定保持者による一人舞を中心に、魅力溢れる琉球舞踊を、二日間に渡りたっぷりとご堪能いただきます。

日時：令和８年（2026年）

２月14日（土）・15日（日）

14時開演

場所：国立劇場おきなわ大劇場

料金：一般5,000円 友の会4,000円

２日通し券7,500円

大学生等2,000円

３歳以上高校生以下1,000円

＜公演情報詳細＞

https://www.nt-okinawa.or.jp/topics-list/20260214-15

お得な２日間通し券も販売しています。