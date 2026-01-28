【国立劇場おきなわ】２月自主公演のご案内
国立劇場おきなわの自主公演が、このたび海を越えて茅ヶ崎で開催されます。男性舞踊家ならではの 力強さ と 繊細さ が息づく、魅力あふれる琉球舞踊の世界をどうぞご堪能ください。
琉球舞踊公演 琉球舞踊特選会
国立劇場おきなわの自主公演が、このたび海を越えて茅ヶ崎で開催されます。
今回は、沖縄の伝統芸能 「琉球舞踊」 を上演。琉球舞踊や組踊をはじめ、さまざまな舞台で活躍する男性舞踊家が一堂に会し、古典舞踊・雑踊を中心に多彩な演目をお届けします。
日時：令和８年（2026年）２月１日（日）
昼の部：13時開演 夜の部：17時開演
場所：茅ヶ崎市民文化会館 小ホール
（神奈川県茅ヶ崎1の11の1）
料金：一般3,000円 学生無料（※当日学生証等をご持参ください）
＜公演情報詳細＞
https://www.nt-okinawa.or.jp/topics-list/20260110-12
琉球舞踊公演 琉球舞踊特選会
国指定重要無形文化財「琉球舞踊」保持者の出演で、毎年恒例となっている本公演は、至高の技芸を披露する公演として好評を博しています。今回は、第１次～第３次認定保持者による一人舞を中心に、魅力溢れる琉球舞踊を、二日間に渡りたっぷりとご堪能いただきます。
日時：令和８年（2026年）
２月14日（土）・15日（日）
14時開演
場所：国立劇場おきなわ大劇場
料金：一般5,000円 友の会4,000円
２日通し券7,500円
大学生等2,000円
３歳以上高校生以下1,000円
＜公演情報詳細＞
https://www.nt-okinawa.or.jp/topics-list/20260214-15
お得な２日間通し券も販売しています。