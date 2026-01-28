【導入事例】“お願いの登録”が、“一緒に回す楽しさ”に。 店舗横断の集客を実現した、ブラックフライデー＆年末年始ガチャでLINE友だち倍増！

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社コスギ（ジャックカンパニー）様への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

導入背景：ブラックフライデーは「SCに乗るだけ」。統一した集客施策がなかった

導入事例インタビューはこちらから

ブラックフライデーはこれまで、ショッピングセンター側の施策に合わせるのが中心で、ジャックカンパニーとして「独自で打ち出す集客企画」が少ない状態でした。

また、店舗ごとの取り組み温度感に左右されやすく、 「全店で同じ方向を向いた集客施策」をつくる必要性を感じていたといいます。

さらに繁忙期はD等の施策を打てる一方、閑散期は経費を抑えて集客する必要があり、既に主要ツールとなっていたLINEを軸に、客層（50～60代中心・女性約7割）にも適した施策を模索していました。

活用の全体像：LINE×店頭で回せる「クーポンガチャ」で、参加のハードルを下げた

採用したのは、ノーコードツール「クロワッサン」を活用したクーポンガチャ。「ガチャ」というキャッチーさに加え、既存のLINE運用をそのまま活かせる点が決め手になりました。

「新しすぎるツールだとお客様がとっつきにくい。

でもガチャは認知があり、ハードルが高くないのが良かったです。」

── ジャックカンパニー 桶谷様

店頭では、会計時の声かけを中心に「今登録すれば、今日使えるクーポンが当たる」設計とし、 “登録のお願い”ではなく、一緒に回して楽しむコミュニケーションへつなげました。

設計と導線の工夫

1）「その場で回して、その場で使える」＝使用率を押し上げる導線

ガチャの価値を最大化したのは、会計時のオペレーション。お客様が商品を選び終えたタイミングで参加を促すことで、当選したクーポンをその場で利用でき、スタッフ側も案内しやすい流れが生まれました。

従来の5%OFFクーポンは推奨しづらかった一方で、「当たったらお得」というワクワク感が、参加の後押しになったといいます。

2）年末年始は店内掲示を強化。試着室ポップが参加を後押し

年末年始はファミリー層の来店が増えるタイミング。店内掲示（特に試着室への掲示）を強化したことで、会計前にQRから参加する動きも増えました。

「『家族で登録して、一番いいのが当たった人のクーポンを使おう』 という動きが多くて、結果的に『もう少し買おう』にもつながりやすかったです。」

── ジャックカンパニー 桶谷様

3）結果ページを“見せない”改善で、クーポン取りこぼしを防止

ブラックフライデーでは、回した後にクーポンを保存しないまま離脱してしまうケースが課題に。そこで年末年始は、結果ページを非表示にし、「クーポン保存と同時に結果が分かる」仕様に変更しました。

この改善により、クーポン保存率は

- ブラックフライデー：約83%（790/950）- 年末年始：約99.8%（1,627/1,642）

へと大きく向上。自宅で回したユーザーが「当たったのに提示できない」不満につながるリスクも抑えられました。

成果と現場の変化：店舗横断の集客が実現。LINE・プロフィール獲得が大幅増

2施策の成果は以下の通りです。

- ガチャ参加者数：2,592人- LINE友だち増加：1,507人- プロフィール新規登録：2,394人

また、クーポン使用率も体感で約50%と高く、従来のDM等（約20%）と比べて手応えのある結果に。

さらに、登録後の離脱指標にも変化が見られました。従来の「5%OFFクーポンのみ」訴求ではブロックが多く、体感では「3人に1人」程度が離脱していた一方、ガチャ施策導入後はブロックが大きく減少し、体感で「10人に1人」程度まで改善しています。

「お願いして登録」ではなく、その場で一緒に盛り上がれる“接客ツール”として店舗スタッフの反応も良く、施策の推進力が上がった点が大きな成果だと感じています。

想定外の効果：“その場の盛り上がり”が、スタッフの声かけ意欲を引き出した

印象的だったのは、店舗スタッフからのポジティブな声。当選結果がその場で分かるため会話が生まれやすく、単なる値引きではなく「コミュニケーションのきっかけ」として機能しました。

今後の展望：閑散期の集客／リピート施策へ。ポイントカード連携も視野に

株式会社コスギ（ジャックカンパニー）様は今後、閑散期（1～2月）の来店促進や、リピート施策への活用も検討。アナログのポイントカードと連携した特典設計など、値引き以外の形で顧客接点を増やす構想も進んでいます。

まとめ

ガチャ施策は「登録をお願いする施策」ではなく、お客様と一緒に盛り上がり、店舗横断で集客を推進する“接客体験”として機能しました。今回の事例でみえた「クロワッサン」の魅力をまとめました。

- LINE友だち＋1,507人／プロフィール＋2,394人を獲得- 結果ページ非表示の工夫で、クーポン保存率 約83%→約99.8%へ改善- 店頭の声かけが自然に生まれ、コミュニケーションの質も向上

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/