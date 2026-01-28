【1ヶ月限定】外カリッ中モチッ食感のカヌレに、“ショコラ味”が新登場！【TOKYOチューリップローズ】

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、2026年2月1日(日)より『ボルドーカヌレ・ショコラ』をそごう横浜店限定で販売いたします。

バターとチーズの香り溢れる美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いたブランド代表作『チューリップローズ』は、累計販売数5000万個を突破しました。

この度、「TOKYO TULIP ROSE そごう横浜店」限定の『ボルドーカヌレ』から冬限定ショコラ味が新登場！ショコラの濃厚なコクを味わう、バレンタインにもピッタリのカヌレをご堪能ください。

選び抜いたドミニカ共和国産カカオ。濃厚なコクと香りの『ボルドーカヌレ・ショコラ』

2月だけの限定フレーバー『ボルドーカヌレ・ショコラ』。シェフが選び抜いたドミニカ共和国産カカオのチョコレートを溶かし込んで、じっくりと焼き上げました。ひとくちで、濃厚なコクと豊かなカカオの風味が広がります。ブルボンバニラと、カヌレの聖地 ボルドーで熟成されたネグリタラムが味わいの決め手です。

「TOKYO TULIP ROSE」のカヌレの一番のこだわりは、外カリ・中モチ食感。毎日決まった時間に当日仕上げ焼きをすることで、本場のカヌレらしい「極上のカリカリ食感」を実現しています。バレンタインシーズンの贈り物にもどうぞ。

※この製品は洋酒が入っていますので、お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転をされる方等はご遠慮ください。

※アルコール含有量：約1.7%

商品情報

【名 称】ボルドーカヌレ・ショコラ

【価 格】3個入 1,080円(本体価格1,000円)

【日持ち】当日中

【発売日】2026年2月1日(日)～2月28日(土)

【販売店】TOKYOチューリップローズ そごう横浜店

※12時・16時の時間限定販売、各回無くなり次第終了です。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tuliprose.jp/(https://www.tuliprose.jp/))

※表示の価格は参考小売価格です。

TOKYOチューリップローズについて

〈シェフパティシエ〉

金井理仁(カナイ・マサヒト)

シェフパティシエである金井のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。おいしさと美しさを追い求めたスイーツをお楽しみください。

〈PROFILE〉

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

・公式ホームページ

https://www.tuliprose.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyotuliprose/

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋へようこそ。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた世界でここだけの花を贈ります。みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。プレミアムな東京みやげとしても注目です。



STORY

選ぶときから楽しくて、渡したときの笑顔もうれしい。ただそこにあるだけで、いつもの部屋が華やかに。そんな、花のようなスイーツがあれば日常はもっとおいしくなるはず。

Everyday becomes more delicious. TULIP ROSE は、花の喜びとおいしい幸せを届けます。