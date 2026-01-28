¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÛÇòÉÍ²¹Àô¤ÈÈþ¿©¡¢²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬´Æ½¤¤·¤¿½Õ¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖPremium Shirahama Onsen Stay¡×¤òÈ¯Çä
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á5·î31Æü(Æü)
ÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë(ÏÂ²Î»³¸©À¾Ì¶Ï¬·´ÇòÉÍÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í:ºûÀî ¾¼°ì)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á5·î31Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢²¹ÀôÉÕ¤µÒ¼¼¤È½Ü¤ÎÈþ¿©¤ò³Ú¤·¤à¡ÖPremium Shirahama Onsen Stay¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÀìÂ°¤Î"²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼"¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢ÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ»°¸ÅÀô¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÇòÉÍ²¹Àô¡×¤ÎÅò¤ò¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ°ìË¾¤Î²¹ÀôÉÕ¤µÒ¼¼¤È¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤ÎÂçÍá¾ì¤«¤é¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°¤Ç¤Ï¤¦¤áÆÚ¤ä¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤Ê¤ÉÏÂ²Î»³¤Î»³³¤¤Î¹¬¤ò³è¤«¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÍÅÄ¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÏÂ²Î»³¸©»º¤ÎÀ¸Õª´Ý¹Ê¤ê¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¥»¥ë¥Õ¥â¥¯¥Æ¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÏÂ²Î»³¿©ºà¤Î»Ý¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë°ïÉÊ¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬Åò¾å¤ê¤Î¿ÈÂÎ¤ËÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤Ï¡¢³¤Á¯¤ä¸ÕËã¡¦Ì£Á¹¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹ÚÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âä¤ÎÀîÅºÃãÌ£Á¹¾Æ¤¤äÇ»¸ü¤Ê¸ÕËãÆ¦Éå¤Ê¤É¤ÎÏÂ¸æÁ·¤ò¤´Äó¶¡¡£³¤Á¯¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤ÇÍ¼·Ê¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¤Î·Ã¤ß¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇòÉÍ¤ÎÂÅò¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿³¹Êâ¤¤ËÊØÍø¤ÊÅò¤á¤°¤ê¥Þ¥Ã¥×¤ä¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î¸»Àô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇòÉÍ²¹Àô¡ÖÆ£ÇµÅò¡×¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤â¤´ÍÑ°Õ¡£²¹ÀôÊ¸²½¤ÈÈþ¿©¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÇòÉÍ¤ÎÅò¤È½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë²¹ÀôÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖPremium Shirahama Onsen Stay¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÉÙ¤Ê²¹Àô¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Î²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢ÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÅò¤ÈÈþ¿©¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£²¹ÀôÉÕ¤µÒ¼¼¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤ÏÃÏ»º¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÈÅò¾å¤ê¤Ë³Ú¤·¤à¥»¥ë¥Õ¥â¥¯¥Æ¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Í¼¿©¤Ï²¹Àô¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÏÂ¸æÁ·¡¢ÍâÄ«¤ÏÏÂ²Î»³¤Î·Ã¤ß¤¬ÊÂ¤Ö¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¶áÎÙ¤ÎÂÅò¥Þ¥Ã¥×¤ä¸»ÀôÇÛ¹ç¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢²¹ÀôÊ¸²½¤ÈÈþ¿©¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤àìÔÂô¤ÊÎ¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¥â¥¯¥Æ¥ë¡Û
µª½£Çß¤Þ¤À¤¤¤Î¥¨¥¹¥«¥Ù¥Ã¥·¥å¤ä¤¦¤áÆÚ¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÍÅÄ¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÏÂ²Î»³¸©»º¤ÎÀ¸Õª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¤Çºî¤ë¥»¥ë¥Õ¥â¥¯¥Æ¥ë¤ò¡¢µÒ¼¼¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¿©ºà¤Î»Ý¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë°ìÇÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡§
¡¦µª½£Çß¤Þ¤À¤¤¤Î¥¨¥¹¥«¥Ù¥Ã¥·¥å¡¡
¡¦¤¦¤áÆÚ¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡¡¶â»³»ûÌ£Á¹É÷Ì£
¡¦ÏÂ²Î»³¸©»º ¥¯¥¨¤Î¥Ö¥é¥ó¥À¡¼¥É¡¡Çß¥Á¥Ã¥×¤Ç¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤È¶¦¤Ë
¡¦ÏÂ²Î»³¸©»º¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤Î¥ì¥¢¥«¥Ä¡¡Çß¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹
¡Úµª½£Åò¤Î·Ã¤ß¡¡³¤Á¯ÏÂ¸æÁ·¡Û
²¹Àô¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ëµû²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÕËã¤äÌ£Á¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÏÂ¸æÁ·¡£¹á¤êË¤«¤ÊÂä¤ÎÀîÅºÃãÌ£Á¹¾Æ¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ÕËãÆ¦Éå¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ð¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¸ÕËãÌ£Á¹¥°¥ê¥ë¤Ç¤Û¤É¤è¤¤ËþÂ´¶¤òÅº¤¨¡¢Äù¤á¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡£
Î¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç²¹Àô¸å¤Î¿ÈÂÎ¤â¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇòÉÍ²¹ÀôÅò¤á¤°¤ê¥Þ¥Ã¥×¤ÈÆ£ÇµÅò¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡Û
ÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÇòÉÍ¤ÎÄ®¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éÂÅò¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÌ¾Åò¤ÇÈþ¿Í¤ÎÅò¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÆîµªÇòÉÍ²¹Àô¡×¤Î²¹Àô¿å¤ò75%»ÈÍÑ¤·¤¿Æ£ÇµÅò¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1Ëç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖPremium Shirahama Onsen Stay¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á5·î31Æü(Æü)
ÆâÍÆ¡§¡¦²¹Àô¥Ó¥å¡¼¥Ð¥¹ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à¡Ê42Ö)¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¥â¥¯¥Æ¥ë¤òµÒ¼¼¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Í¼¿©¡Öµª½£Åò¤Î·Ã¤ß¡¡³¤Á¯ÏÂ¸æÁ·¡×
¡¦¡ÖCIRARA¡×Æ£ÇµÅò¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ê¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÇòÉÍ²¹ÀôÅò¤á¤°¤ê¥Þ¥Ã¥×¡×
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ Âç¿Í ¡Ê2Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë 30,770±ß ¡Á¡¡
¢¨Á°Æü15»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½µ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤´ÍøÍÑÆü¤ä¤ªÉô²°¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼À©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡
¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¦¤Á²¹Àô»ÜÀß¤òÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ 13»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¹Àô¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥é¥ó¤ÎÂ¤À®¡¦´Æ½¤¤Î¤Û¤«¡¢²¹Àô¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÈÂÎ¤È¿´¤ò·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤ËÆ³¤¯Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦»ö¤Î½ÐÍè¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò°éÀ®¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£¡Ö²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢²¹Àô¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¡È¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¡É¤È¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é²¹Àô¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤áÄó°Æµ»½Ñ¤òËá¤¯¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¡É¤Î2 ÃÊ³¬¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·Ð¤ÆÇ§Äê¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î²¹Àô¤¬»ý¤ÄÀô¼Á¤ä¸úÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢²¹ÀôÆþÍá¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ëºÇÅ¬¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÚºß¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Î¿´¿È¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§³¤Ã« ¿¿À¸»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÆüËÜ»°¸ÅÅò¤È¤µ¤ì¤ëÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÏÂ²Î»³¤ÎÈþ¿©¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤É¤¯ÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬Åò¡¢¿©¡¢ÅÚÃÏ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤®¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤´ÂÚºß¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
ÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë TEL¡§0739-43-2600¡¡URL¡§ https://www.shirahama-marriott.com
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½600¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾¡¼¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î·Ý½Ñ¤ò¹â¤áÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¸¤¤¿°ä»º¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤È´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¥È¥ë¡¼¥à¥í¥Ó¡¼¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïwww.MarriottHotels.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Facebook¤äX¡Ê@marriott¡Ë¡¢Instagram¡Ê@marriotthotels¡Ë¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy™¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤äMarriott Bonvoy Moments¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ marriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÊËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
ÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¥»¡¼¥ë¥¹¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²Ý¡§ ËÌ¸¶¡¦³¤Ã«
TEL¡§0739-43-2600¡¡¡¡E-mail¡§ press@shirahama-marriott.com
