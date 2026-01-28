【育てるタオル】2026年限定カラー“ADVENTURE”登場。若手アーティストOno氏と描く、未来へ踏み出す2色「feel Two for you ADVENTURE」1月28日発売

株式会社英瑞

株式会社英瑞が展開するタオルブランド「育てるタオル」は、シグネチャーライン「feel」シリーズの2026年限定カラー「feel Two for you ADVENTURE」を、2026年1月28日（水）より発売いたします。

多様な領域へ挑戦する若手アーティスト・Ono氏とのコラボレーションにより、使うたびに背中をそっと押してくれるような特別な一枚に仕上げました。

2026年のテーマは「ADVENTURE」

毎年、その年に伝えたいメッセージを2色の限定カラーで表現する「feel Two for you」。

2026年のテーマは “ADVENTURE” です。

今年の限定カラーは、未来へと続いていく地平線をイメージした2色。

太陽のようなエネルギーを宿したオレンジと、希望に満ちた空のような青が、日々の暮らしにそっと寄り添い、前へ進む勇気を与えてくれます。

ADVENTUREオレンジADVENTUREブルー

若手アーティスト・Ono氏とのコラボレーション

2026年の限定カラーでは、「使うほどに育つタオル」と同様に、若手アーティストの可能性を育み、支援するというブランドの想いによる特別な試みから、限定カラーの世界観を共に築くアーティストとのコラボレーションを実施、多様な領域で挑戦を続けるOno氏を起用いたしました。



今年のテーマ「ADVENTURE」をもとに、コンセプトアートとポエトリーを手掛けていただきました。

Ono氏による2026年限定カラーコンセプトアート

"勇気を持って踏み出したその一歩は、

人生を輝かせる星の1つになる”

コンセプトアートでは「冒険に踏み出す、最初の一歩」をイメージし、最初の一歩に最も必要な勇気やパワーを、勢いよく踏み出して風を切って走っていくようなシーンを想像して描かれています。

＜Ono氏プロフィール＞

1997年生まれ、埼玉出身、板橋在住。音楽やダンスのような、表現を通してコミュニケーションを取るアーティストに強い憧れを持ち、絵でそんなアーティストになれたらという想いのもと活動中。2024年「Pentel×Mural Rookies Project」選抜。アナログ制作を中心に、CDのアートワークやライブペイント、店内壁画、アパレル、イベント参加など、幅広く活動中。

Ono氏インスタグラム :https://www.instagram.com/___ono___y/

限定カラーのタオルにはOno氏によるコンセプトアートを、ノベルティシールとして商品に付属いたします。

「feel」シリーズについて

「feel」シリーズは、2017年の発売以来、育てるタオルのシグネチャーラインとして多くの方に支持されてきました。

パイルが長く、ふわふわとした使用感。

空気をまとうような軽さと、洗うたびに育つ薄さ・やわらかさ。

優しく肌に寄り添う、愛おしい使い心地をお楽しみいただけます。

一枚一枚を手作業で丁寧に詰めた、ブランドアイコンの筒形BOX入りで、そのままギフトとしてもご利用いただけます。

商品詳細

■商品名 feel Two for you ADVENTURE

■ラインナップ・価格（税込）

・プチハンド（20×20cm）／1,540円

・プチフェイス（20×40cm）／2,200円

・フェイスタオル（34×85cm）／3,520円

・バスタオル（60×120cm）／7,040円

■発売日・販売場所

発売日：2026年1月28日（水）

販売場所：公式online store／表参道showroom／伊勢丹新宿店／阪急うめだ本店／ロフト一部店舗／BRUNO一部店舗／高島屋オンラインストア

会社概要

社名： 株式会社 英瑞（エイズイ）A-Z CORPORATION

代表： 佐藤 昌子

本社： 東京都港区北青山3-5-38 善光ビル

設立： 1965年4月

主な事業内容／繊維製品製造、及び輸入卸

資本金／5000万円

育てるタオル 公式online store：https://sodaterutowel.com/

《リリースに関する問い合わせ先》

株式会社 英瑞（エイズイ） TEL：03-6721-1230 担当：刈屋