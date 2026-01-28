”運ぶを楽しむ”、”運ぶを魅せる”をコンセプトにしたポーター台車が誕生

第54回 国際ホテル・レストラン・ショー出展のお知らせ

株式会社日東

ホテル・旅館向け「ポーター台車」を展示 ― 省人化と安全性を両立

株式会社日東【COLLEND PROJECT】は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」に出展し、ホテル・旅館向けに開発したポーター台車を展示いたします。

お客様を迎え入れるホテルや旅館の顔とも言えるポーター台車。海外からのお客様も増え、複数の大きな荷物やスーツケースを運ぶ機会も増えていませんか。

操作性とデザイン性を追求した、 2 サイズのポーターカートをご提案します。和風旅館、ホテルどちらでも違和感なくご使用いただけるよう、モダンなデザイン、カラーを採用しています。

”運ぶを楽しむ”とは？・・・

しっかり運べる大容量タイプのP2コンパクトで小回りが利くP3多くの方が屈む必要のない高さを研究しました

運ぶことが楽しくなるくらい、楽な姿勢で運搬でき、直進、回るなどの操作性が高い台車です。操作性向上のカギは、ハンドル高さと本体の軽量化。オールアルミ製（本体）の為、軽量かつ操作性が向上し、ストレスなく荷物が運搬できます。

”運ぶを魅せる”とは？・・・

シンプルながら直線と曲線のパーツを組み合わせたシックで洗練されたデザイン設計。カラーは、2色をご用意。

・モダンでマット感のあるレザートンサテンブラック

・華やかで品のあるワインレッド

本体カラーは、対照的な2色を選定しました。

建物を傷つけにくいコーナーガード付き傾斜面での転がりを抑えるフットブレーキ

安全面を配慮し、コーナーガード、フットブレーキも標準装備しています。キャスター素材や本体カラー、サイズなどご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

宿泊施設運営会社様はもちろん、宿泊施設向け商社様の商品ラインアップ拡充にも適した商品です。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りいただき、実際に台車を操作し、軽さや取り回しの良さをお確かめください。

展示会概要

展示会名：第54回 国際ホテル・レストラン・ショー

会期：2026年2月17日（火）～20日（金）

会場：東京ビッグサイト 西2ホール

ブース：W2-G29

出展社：COLLEND PROJECT（株式会社日東）

※サイトでの検索は「日東」、ブースを直接探す場合は「COLLEND PROJECT」でお探しください。

▼ 国際ホテル・レストラン・ショー公式サイト

https://hcj.jma.or.jp/

弊社の紹介ページはこちら

https://www.jma-tradeshow.com/hcj/webguide_jp/company.php?no=532

▼ 株式会社日東 公式サイト

https://www.nittoh.com

▼ ポーター台車パンフレット

https://www.nittoh.com/pdf/COLLEND%20PROJECT.pdf

【本件に関するお問合せ】

株式会社日東 台車事業担当：松尾

電話：0568-31-7212 FAX：0568-31-7234

メールアドレス：h-matsuo@nittoh.com