ÂçÀµ·ò¹¯¥Ê¥Ó¡¢1/28¿·Ãå¾ðÊó¡Ö¤ªÈ©¤Î½¤Éüµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¡¢Ìë¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸¦µæ¤ÇÈ¯¸«¡×¤ò¸ø³«¡ª
¡¡ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë·ò¹¯¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖÂçÀµ·ò¹¯¥Ê¥Ó¡Êhttps://www.taisho-kenko.com¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î28Æü¤Ë¡Ö¤ªÈ©¤Î½¤Éüµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¡¢Ìë¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸¦µæ¤ÇÈ¯¸«¡×¤ò¿·Ãå¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤«¤¼¤ä¥¿¥¦¥ê¥ó¡¢Æ¬ÄË¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤äÀ®Ê¬¡¢ÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¡ÖÂçÀµÀ½Ìô¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£È©¤Î½¤Éüµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¡Ö£³¤Ä¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¡×
¡¡ÆüÃæ¡¢È©¤Ï»ç³°Àþ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬È©¤ò¿ê¤¨¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ìë´Ö¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ë¼õ¤±¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤òÈ©¤Ï¼«¤é½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤·¡¢Ìë´Ö¤ÎÈ©½¤Éüµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤ò¹â¤á¤ë£³¤Ä¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹á¤ê¤òÓÌ¤°¡¢¿åÊ¿¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤ë¡¢¼ó¸µ¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Þ¤Ç¤Î¥±¥¢¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´Ö¤ÎÈ©½¤Éüµ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤È©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£1·î28Æü ¿·Ãå·ò¹¯¾ðÊó
¤ªÈ©¤Î½¤Éüµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¡¢Ìë¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸¦µæ¤ÇÈ¯¸«
https://www.taisho-kenko.com/ingredient/62/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260128kennavi
¡ãÌÜ¼¡¡ä
1¡¥¿Í¤ÎÈ©¤Î½¤Éüµ¡Ç½¤ÏÌë´Ö¤Ë¹â¤Þ¤ë
2¡¥¸¦µæ¡¡¡Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤ËÆ¯¤¯¡ÖÈ©¤Ø¤Î¿¨¤ìÊý¡×
3¡¥¸¦µæ¢¡¡È©½¤Éüµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É£³Í×ÁÇ¡×
4¡¥¸¦µæ£¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É3Í×ÁÇ¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡×
5¡¥¸ú²ÌÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤È©¤òÌÜ»Ø¤½¤¦
¢£ÂçÀµ·ò¹¯¥Ê¥Ó¡§ https://www.taisho-kenko.com
ÂçÀµ·ò¹¯¥Ê¥Ó¤Ç¤Ï¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ê¤É¤Î¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¡¢¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤Çº¤ß¤Î¸¶°ø¡¢¾É¾õ¡¢²þÁ±¤äÍ½ËÉË¡¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤ò¤¹¤°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¿Ìä¤Ë¤âÀìÌç°å¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¡ÖÂçÀµ·ò¹¯¥Ê¥ÓX¡×https://x.com/selfcare_taisho
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¢ ·ò¹¯¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤ò³Ú¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂçÀµÀ½Ìô¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë·ò¹¯¾ðÊóÈ¯¿®´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä·ò¹¯¾ðÊó¤ò¿ï»þ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀµÀ½Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤ÎÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤·¡¢·ò¹¯¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤¿¤¤¡£¡×¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤«¤éÂçÀµ¸µÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î ·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¡¢·ò¹¯¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤Ù¤¯¡¢°åÌôÉÊ¤«¤é¿©ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢ ³§¤µ¤Þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¿ä¿ÊÉô¡¡03-6382-7304
³áÅÄ¡¡´²Ê¸¡¡h-kajita@taisho.co.jp
ÅÄÃæ¡¡½¨¼£¡¡shuj-tanaka@taisho.co.jp