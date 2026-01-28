【全国展開へ】累計142万食突破の大人気「家庭画報のめんシリーズ」丸善ジュンク堂19店舗で期間限定、特別販売スタート！

株式会社世界文化ホールディングス

▲左）丸善丸の内本店・展開写真（2025年10月）

世界文化社は、雑誌『家庭画報』から生まれたオリジナル商品「家庭画報のえびめん」をはじめとする〈家庭画報のめんシリーズ〉4商品を、丸善ジュンク堂書店・全国19店舗にて、2026年2月4日（水）～4月30日（木）の期間限定で特別販売いたします。

「家庭画報のえびめん」は、累計販売数142万食を突破したシリーズ人気No.1商品。昨年10月に実施した丸善丸の内本店での店頭販売では、約1か月で750食が完売するなど、大きな注目を集めました。

今回はその反響を受け、販売規模を全国へ拡大。通常は通販限定・セット販売のみのところ、書店限定で〈単品購入〉が可能となります。気になる味を1食から試せる、今だけの特別な販売機会です。ぜひ、この機会にお近くの丸善ジュンク堂書店で、お手に取ってみてください。

■販売概要

○ 日時：2026年2月4日（水）～4月30日（木）予定



○ 会場：丸善ジュンク堂・全国19店舗

MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店／丸善 仙台アエル店／ジュンク堂書店 池袋本店／丸善 お茶の水店／丸善 多摩センター店／丸善 日本橋店／丸善 丸の内本店／丸善 ラゾーナ川崎店／MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店／丸善 名古屋本店／ジュンク堂書店 名古屋栄店／丸善 京都本店／MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店／ジュンク堂書店 大阪本店／ジュンク堂書店 難波店／ジュンク堂書店 三宮店／ジュンク堂書店 三宮駅前店／丸善 広島店／丸善 博多店 ※在庫状況は店舗ごとに異なります。



○商品：◆家庭画報のめんシリーズ 計4点

１.家庭画報のえびめん 価格：713円（税込）

２.家庭画報のほたてめん 価格：1,094円（税込）

３.家庭画報の坦々めん 価格：800円（税込）

４.家庭画報の鶏しおスープ生姜めん 価格：592円（税込）

家庭画報のめんシリーズとは？

「家庭画報のめんシリーズ」は2010年に誕生。さっぱりとしていながらも、しっかりとした旨みのある麺、つゆのハーモニーが楽しめる即席タイプ。熱湯を注ぐだけの簡単調理で、忙しい毎日に、簡単・おいしい！ シリーズ累計142万食を突破する不動の人気商品です。

◆家庭画報のえびめん

10年以上皆様に愛され続ける定番商品です。国産小麦粉を使用したこだわりの島原手延べそうめん、駿河湾産の桜えび、枕崎産鰹節と北海道産昆布を使ったこだわりの合わせだし。日本のおいしい素材を厳選して作り上げた珠玉の即席麺。おいしいのはもちろん、なによりお湯を注いで3分の手軽さが、不動の人気No.1の理由です。

▼5袋4,428円（税込・送料込）

https://shop.sekaibunka.com/item/9000-018518-0-0/?sci_refl=1

◆脇屋友詞シェフ監修「家庭画報のほたてめん」「家庭画報の担々めん」

「家庭画報のほたてめん」

北海道産ほたての濃厚だしに、香ばしいねぎ油を加えた飲み干したくなるスープが魅力。スープがからみやすく、のどごしのよい国産小麦の島原手延べそうめんを選び、存在感のある北海道産ほたて貝柱付きのスペシャルな麺です。

▼5袋6,334円（税込・送料込）

https://shop.sekaibunka.com/c/original-foods/item/9000-017102-0-0/

「家庭画報の担々めん」

開発約1年半。ピリ辛スープには、極限まで練りごまを入れ、辛みに負けない豊かなコクを出しました。肉あんは妥協せず肉の旨みを感じる食感に。実際にお店で使用している豆板醤を再現し、味に奥行きを出しています。花椒をかければ、爽やかな香りが食欲をそそります。

▼5袋4,865円（税込・送料込）

https://shop.sekaibunka.com/c/original-foods/item/9000-017104-0-0/

脇屋友詞シェフ

東京・赤坂「Wakiya一笑美茶樓」オーナーシェフ。1958年北海道生まれ。赤坂にあった上海料理の名店「山王飯店」で修業を始め、有名ホテルを経て96年、横浜「トゥーランドット遊仙境」の総料理長に。上海料理をベースにした洗練された中国料理で新風を巻き起こす。味のよさに加え、洋皿を取り入れた美しい盛り付けにも定評があり、中国茶への造詣も深い。

◆家庭画報の鶏しおスープ生姜めん

高知県産の新鮮で香り高い生姜を、せん切りとすりおろしの両方を加えることで、辛みと食感、香りが堪能できます。麺は、つるつる食感とほどよいコシの稲庭にゅうめんを使用。季節の変わり目の体調をくずしやすいとき、身も心もポカポカにしてくれます。

▼8袋5,599円（税込・送料込）

https://shop.sekaibunka.com/item/9000-018629-0-0/

※家庭画報のめんシリーズは、家庭画報ショッピングサロンのECサイトでもお買い求めいただけます。

家庭画報ショッピングサロンとは

家庭画報ショッピングサロンは世界文化社が発行する雑誌『家庭画報』の公式通販サイトです。ファッション、インテリア、食のジャンルを網羅しています。多彩なカタログ掲載商品をお買い求め頂けるだけでなく、オリジナル商品やネット限定商品など、様々な視点から厳選した商品を数多く取り揃えております。その「家庭画報ショッピングサロン」が、お客様の声をもとに、独自に企画した商品が、『家庭画報オリジナル』になります。https://shop.sekaibunka.com/Shop.jsp