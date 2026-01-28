特別養護老人ホーム「クラブ活動での創作・地域展示販売を通じた、精神面の変化を検証 」成果と考察

社会福祉法人元気村グループ

社会福祉法人元気村グループ（本社：埼玉県さいたま市、代表：神成 裕介）が運営する特別養護老人ホーム「いちかわ翔裕園」（千葉県市川市）では、ご利用者が“生活の役割を持つこと”を大切にし、創作活動を軸とした新たなクラブ活動を発足した。制作した手作り作品を地域で展示・販売するまでのプロセスを整備し、成功体験を積むことで、精神面・身体面にどのような変化が生まれるのかを6か月間にわたり検証した。

介護施設における役割喪失の課題とクラブ活動発足の背景

特別養護老人ホームに入所されたご利用者の多くは、これまで生活の中で果たしてきた役割や「自分の存在価値」を感じられる場が減少し、生きがいややりがいを失いやすい状況にある。いちかわ翔裕園では、「介護度が高くても、認知症があっても、人は必ず役割を持てる」という目標のもと、手作り作品を通じて地域とつながり、成功体験を得られる仕組みづくりを目指してクラブ活動を立ち上げた。

創作活動・リハビリ・認知症評価・地域交流を組み合わせた支援計画

研究計画では、以下の5つの柱を6か月間継続して実施した。

1.手作り作品クラブ活動の開始

2.参加者の日常生活における状態観察

3.軽リハビリや長谷川式認知症スケールの実施

4.主治医や専門医による変化の評価

5.地域とのつながりの創出（展示・販売）

これらを通じて、ご利用者一人ひとりが“自分の役割”を持ち、生きがいややりがいを実感できることを目標とした。

週1~2回のクラブ活動と創作前後の運動による取り組み

活動は以下の流れで実行された。

週1~2回、1時間の創作活動を継続

出席状況を記録し、参加意欲や活動量を可視化。

創作前後に5分間の手指運動・訓練を実施

活動前後の訓練数値を毎回記録し、手指機能の変化を確認。

精神面・身体面の変化を観察・記録

表情、集中力、会話量、意欲など、日常の変化を細かく記録。

地域での展示・販売にご利用者が“店員として”参加

・地域バザー

・翔裕園の日

・認知症啓発地域イベント

展示販売で得た収益を、ご利用者が買い物に活用

“自分で作ったもので得た収益を、自分のために使う”という成功体験へとつなげた。

創作活動・地域参加による変化の記録と効果測定

取り組みの成果は、以下の観点から検証された。

・活動の様子・表情・作品数の変化を記録

・創作前後の手指機能変化データの蓄積

・長谷川式認知症スケールの実施

・地域交流がもたらした心理的変化の把握

新たに、紙ベースで行っていた記録を“ケース記録へ移行”することで、変化の蓄積・共有がしやすくなり、活動の継続性が高まった。

ご利用者の集中力・受け答え・意欲の向上につながった取り組み

活動開始当初は、細かい作業に戸惑う様子もあったが、クラブ活動を重ねるうちに、自ら集中し、丁寧に作業に取り組む姿や、表情が明るくなる様子、会話量・意欲の増加などが観察された。

手指機能や認知症症状への大きな改善こそ半年では見られなかったが、主治医・専門医からは「往診時の受け答えが著明に良くなっている」「以前より意欲的で表情が豊かになった」といった評価が得られ、精神面の変化が明確に確認できた。

役割を持つことが生む“生きがい”と地域とのつながり効果

今回の取り組みで、職員は

・ご利用者と“やりたいことを一緒に考えること”

・一緒に作品を作り上げる時間

・地域の人との交流で生まれるおしゃれ・整容の意識変化

など、ご利用者の“生活の前向きな変化”を多く感じ取ることができた。地域からの反応も大きく、作品を手に取った人とのコミュニケーションが、ご利用者の誇りと役割意識につながっている。

役割があると、人は笑顔になる

今回の研究を通じて、「役割を持つことは、生きがいと笑顔を生む」ということがあらためて確認された。ご利用者の“こうしたい”に寄り添い、一緒に作り、一緒に喜ぶ時間は、職員自身にとっても大きなやりがいとなった。今後も、地域とつながる活動や成功体験を積み重ね、ご利用者の生活をより豊かにする取り組みを継続していく。

