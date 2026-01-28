「手は動くのに、動作をうまく再現できない」といった『「失行」がスッキリわかる』無料Webセミナー1月30日（金）開催 - 医学書院











◆参考書籍『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』のご紹介失われた動作や行為の本質をひもとき、学び、支援に活かす高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくない。本書は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探っていく。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊。書名：『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』編集：花田 恵介発行月：2025年11月判型：B5頁数：328ISBN：978-4-260-05585-7定価：4,950円（本体4,500円+税）発行元：医学書院詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/110488