【2月限定】オートクチュールドレスを次の花嫁へ--世界的ブランドのインポートドレス約30着を特別価格で販売する「お譲りドレス会」開催
静岡県浜松市でブライダル事業を展開する株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：石川 学）は、2026年2月21日（土）～23日（祝月）の3日間、使用回数を終えた上質なインポートドレスを「お譲りドレス」として販売する期間限定イベント「お譲りドレス会」を開催いたします。
■ オートクチュールドレスを次の花嫁へつなぐ取り組み
ブランドゥスティルアンが取り扱うウェディングドレスは、世界各国のデザイナーが手掛けるオートクチュールの逸品です。裏地に至るまでシルク素材を使用し、一般的なレンタル用ドレスとは一線を画す上質な風合いを持っています。
繊細なシルク素材の美しさを保つため、当サロンでは各ドレスのレンタル回数を5～10回に制限。既定回数を終えたドレスは「役目を終えた」のではなく、「お譲りドレス」として次の花嫁様へとつなぐ--それが私たちの考える、上質なドレスとの向き合い方です。
■「お譲りドレス会」3つの特徴
- 世界的ブランドのオートクチュールドレスを特別価格で
通常レンタル価格30万円以上のシルクドレスが、5万円～で購入可能。レンタル定価から最大85%OFFの3日間特別価格でご提供いたします。
- 試着して比較できる安心感
約30着のインポートブランドドレスを一挙公開。専属スタイリストがご希望をお伺いし、実際にフィッティングした上でお選びいただけます。
- 購入後も安心のサポート体制
お譲りドレスご購入後も、クリーニングサービスや体型補正をご提供。レンタルドレスと同様のサポート体制で、安心してお召しいただけます。
■ こんな花嫁様におすすめ
・海外挙式で衣裳を自分で持ち込みたい方
・国内リゾートウェディングをご予定の方
・フォトウェディングで思い出に残る1枚を撮りたい方
・二次会でも上質なドレスを着たい方
■ 取り扱いブランド
AntonioRiva (アントニオリーヴァ）
イタリアを代表する最高級ブランド。クラシカルからエレガントまで、どの角度からも完璧に計算された美しいシルエット。建築家のキャリアを持つ彼のドレスは、独創的なデザインが特徴。斬新さとは裏腹に、ひとたび纏えば女性らしい表情を引き出してくれます。
ERSA Atelier（エルサ アトリエ）
ルーマニア在住の双子のデザイナーによるブランド。最高級の素材を駆使した繊細なレース使いと気品あふれる雰囲気が魅力。ROSANNA PERRONE（ロザンナ ペローネ） 地中海からインスピレーションを得たイタリアブランド。女性らしさとエレガントさを表現するカッティングが特徴。
ROSANNNA PERRONE(ロザンナ ペローネ)
地中海に浮かぶ島々から着想を得たロザンナのドレス。さざ波のようなカッティングやフリル、リボン、ドレープで女性らしいエレガンスを描き、イタリア最先端の感性と、日本女性を惹きつける華やかなボリューム感を併せ持つブランド。
MAISON SIGNORE（メゾン シニョーレ）
イタリアの伝統的なクラフトマンシップを礎に、現代的で洗練されたデザインを融合させたMAISON SIGNORE。計算されたシルエットと上質な素材使いで、気品と存在感を併せ持つウェディングドレスを生み出すブランド。
■ 特別特典
当日成約特典（期間中にご来店・当日成約された方限定）
クリーニング無料サービス
販売小物 20%OFF券プレゼント
■ 開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/54_1_63480a442ba869fc4de51811f818ebca.jpg?v=202601281051 ]
■ ご予約方法[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/54_2_d6d16cf6cec5d1a3595d2b69f14c7f76.jpg?v=202601281051 ]
ブラン ドゥ スティル アン
2001年創業、浜松市を代表する婚礼衣装専門店。"世界中の本物を浜松の花嫁様に届けたい"をコンセプトに、国内外の一流ブランドドレスを取り揃えています。経験豊富なスタイリストが、一人ひとりの花嫁様に寄り添い、運命の一着選びをサポートします。
店舗情報:
ブランドゥスティルアン 田町本店
ブランドゥスティルアン アトリエ
WASO HAKU（和装専門店）
■ 会社概要
商号: 株式会社スティルアン
代表者: 代表取締役社長 石川 学
所在地: 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町326-30
設立: 平成13年12月25日
事業内容: 婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、レストラン事業(オーベルジュ・グランピング)、宴会・プロデュース事業
ホームページ: https://company.styleun.com(https://company.styleun.com/)