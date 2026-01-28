【料理研究家 有元葉子監修】和平フレイズ、la base（ラバーゼ） シリコーンヘラ『スリムサイズ』を発売

和平フレイズ株式会社

「うきうき。わくわく。そんなココロのエネルギーを提供していくこと」をミッションに掲げ、調理用品の企画・開発・販売を行う和平フレイズ株式会社（本社：新潟県燕市、代表取締役：朱宮 政樹）は、料理研究家 有元葉子監修のキッチンウェアブランド la base（ラバーゼ）のシリコーンヘラスリムを2026年1月20日より順次発売いたします。

■適度な硬さとしなりで、調味料をストレスなくすくい取る

「ラバーゼ シリコーンヘラスリム」は、容器入りの調味料に使いやすいサイズで、調味料をスムーズに取り出せます。ヘラ部分はスプーン形状になっており、調味料が一度にたっぷりすくえます。粒子状の調味料やペースト状の調味料など、様々な調味料に使用できる万能さも魅力です。また、ヘラの先端は適度な硬さでしなり、容器の隅々まで無駄なくすくい取れます。天然木のハンドルは手に馴染みやすく使い心地も快適です。左右対称の形状なので利き手に関係なく使えます。毎日の調理をストレスなく、効率よくサポートしてくれる一本です。

■3年以上の試行錯誤を重ねた”カタチ”へのこだわり

容器の隅々までしっかりすくい取れます2021年発売のシリコーンヘラ

有元さんは「シリコーンヘラは１日のうちに何十回も使う道具です」と語ります。理想のシリコーンヘラを作るため、まずはカタチにこだわりました。世界中からゴムベラを探し、日本では販売していない滑らかなカーブのものに手を加えることもありました。

幾度となく試行錯誤を重ね、開発を進め構想から３年以上の月日を経て、遂に2021年に「シリコーンヘラ(https://www.wahei.co.jp/products/labase/27719.html)」が誕生しました。

本製品は、ボウルやフライパンにフィットする滑らかなカーブと、容器の角までしっかり取れる90度の先端を兼ね備えています。

■商品特長

商品情報はこちら :https://www.wahei.co.jp/products/labase/27719.html

・長さ約260mmで、深めの容器にも使えます。

・現行のシリコーンヘラと同じようにボウルやフライパンにも使用できます。

本体は美しい天然木ハンドルでレッド・ホワイトの2色展開

＜こだわりのポイント＞

ヘラ部は外してスッキリ洗えます。着脱を繰り返してもしっかり固定します

1. ヘラの先端のわずかな部分だけ薄くしなやか

根元は太く強度があり、調味料をしっかりすくい取ることができます。

2. シリコーン部に芯材を使わず、厚みと硬度だけで硬さを調整

使い心地の良いなめらかなしなりを実現し、容器にフィットします。

＜便利とする調理シーン＞

・瓶などの容器に入っている調味料

1. 柔らかいもの・・・・・・・・・・例：瓶入りのマヨネーズ

2. 汁気の多いもの・・・・・・・・・例：シロップ、トマトピューレ

3. 粘り気のあるもの・・・・・・・・例：柚子胡椒、マスタード、ねりごま

4. 固形物が混じっているもの・・・・例：果肉入りジャム

5. 粉状や小さい粒子のもの・・・・・例：いりごま、カレー粉

■気持ちよくお料理したい方へ

LB-113 ラバーゼ シリコーンヘラ（レッド）

有元さんは「シリコーンヘラが硬すぎたりとかカタチがおかしかったりすると取れない。途中であきらめて、洗ってしまうともったいないんです。もう本当にキレイに取れるということがすごく大事なんです」と語ります。

ちょうどいい硬さを求めて完成したこのシリコーンヘラを「気持ちよくお料理したい方に是非使っていただきたい」と考えています。

■la base（ラバーゼ）とは

使いやすさと美しさにこだわり、職人の手仕事で丁寧に仕上げられた、日本製ならではの上質な調理道具です。

監修：有元 葉子［料理研究家］

企画、編集の仕事に携わった後、暮らしの中から生まれたレシピやしつらえが評判を呼び、料理本を出版するようになる。今ではライフスタイルの提唱者としても支持が厚い。

旅を愛し、バイタリティある好奇心で常にアンテナをはりめぐらせている。料理を楽しむだけでなく、暮らしにまつわるサイクル全ての面から食や住空間を考える姿勢は深く、審美眼は鋭い。著作本は100冊を超える。

■商品概要

［NEW］ラバーゼ シリコーンヘラ スリム

LB-122 （レッド）／ LB123（ホワイト）

樹脂部:シリコーンゴム

（耐熱温度200度、耐冷温度-20度）

ハンドル:天然木

商品サイズ： 約260mmx32mmx15mm

重量： 約34g

原産国： 日本

価格： \2,420（税込）

ラバーゼ シリコーンヘラ

LB-113（レッド）／ LB-114（ホワイト）

樹脂部:シリコーンゴム

（耐熱温度200度、耐冷温度-20度）

ハンドル:天然木

商品サイズ： 約260mm×58mm×9mm

重量： 約60g

原産国： 日本

価格： \2,640（税込）

■取扱い店舗

・2026年1月20日（火）より発売中です。

ラバーゼ公式オンラインショップ（株式会社 KIHON）https://labase.jp

株式会社 高島屋

日本橋高島屋 https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/

新宿高島屋 https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/

■会社概要

和平フレイズについて

和平フレイズ株式会社は1951年創業。以来、時代の流れを的確に掴んだ商品を企画・販売してまいりました。私たちはこれからも質の高い商品を提供していくとともに、豊かな暮らしや社会作りのサポートをしていきたいと考えています。

会社名 ： 和平フレイズ株式会社

所在地 ： 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

代表者 ： 代表取締役社長 朱宮 政樹

事業内容： 調理用品・家庭用品・インテリア用品・生活雑貨の企画・販売

創業 ： 1951年8月

設立 ： 1961年7月

URL ： https://www.wahei.co.jp

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

和平フレイズ株式会社 広報担当

TEL 03-3805-7534 mail press@wahei.co.jp