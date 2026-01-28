第63回愛媛マラソンにて2年連続でアート不動産　公式記録入りデジタル完走証の発行を支援

株式会社アート不動産

2026年1月23日

株式会社アート不動産

株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市、代表取締役：吉田 宏、以下「アート不動産」）は、2026年2月1日（日）に開催される第63回愛媛マラソンにおいて、株式会社Swandive（本社：東京都江東区、代表取締役：吉村恭輔）が提供する公式記録入りNFTデジタル完走証明書のスポンサーとして協賛いたします。

本取り組みは、愛媛新聞社との協業により実施されるもので、アート不動産としては2年連続の協賛となります。

ランナー一人ひとりの「挑戦の物語」を形に

今回発行されるデジタル完走証明書は、単なる記録ではなく、ランナー一人ひとりのレース展開が反映される動画形式のNFTです。各区間のペースに応じて映像表現が変化し、前半の勢い、後半の粘り、最後まで貫いた自分の走り、それぞれのドラマが約25秒の動画として刻まれます。

ゴールの瞬間だけでなく、そこに至るまでの「苦しさ」「達成感」「誇り」を、何度でも振り返ることができる新しい完走証の形です。

「みんなの完走証」で広がる共感とつながり

今年は新たに、他のランナーの完走証を閲覧できる「みんなの完走証」ギャラリー機能も追加されました。

・ランダム表示による多様なレース展開の閲覧

・ゼッケン番号検索による仲間の完走証チェック

・自身の完走証のハイライト表示

一緒に走った仲間、応援してくれた家族や友人と「挑戦の記憶」を共有することで、大会の余韻がより深まります。

URL: https://nft.runport.run/ehime2026/certs

アート不動産が協賛する理由

アート不動産は、「BE SMiLE」を経営理念に掲げ、不動産事業を通じて人が暮らし、集い、人生を重ねていく「街の舞台」を支えてきました。住まいや街は、日常の中では気づきにくい魅力を持ちながら、人の行動や挑戦によって新たな価値が見出されていきます。

マラソンは、ランナーが街を走り抜けることで、地域の風景や人の温かさ、街の表情を身体で感じることができるイベントです。走ることで初めて見えてくる愛媛の魅力が、地域への誇りや愛着につながり、その積み重ねが地域の発展を支えていくと私たちは考えています。

その挑戦の記録を、改ざんが困難で永続的に残るNFTという形で未来へつなぐ本取り組みは、ランナーの記憶を守ると同時に、街の魅力を次代へ引き継ぐ試みです。人と街をつなぎ、価値を育てる不動産会社として、ランナーの挑戦と街の魅力を同時に伝える本取り組みに共感し、走る人と地域の双方を応援する取り組みとして協賛を決定しました。

代表コメント

愛媛マラソンは、挑戦する人の想いと、それを支える地域の温かさが交差する、愛媛を象徴する特別な大会です。街を走り抜けるランナーの姿は、日常の風景に新たな魅力を映し出し、地域の価値を改めて気づかせてくれます。

私自身もフルマラソンに挑戦するランナーの一人として、完走証が単なる記録ではなく、人生の節目として心に残る「証」であることを実感してきました。

このデジタル完走証が、走り切った誇りや、その日の感情を何度でも呼び起こし、愛媛マラソンの記憶とともに、この街の魅力を深く刻む存在になればと願っています。

不動産業は、人が暮らし、集い、挑戦する「場」をつくる仕事です。アート不動産はこれからも、スポーツやテクノロジーを通じて地域の魅力を可視化し、人と街の価値を高めることで、挑戦する人が集い続ける地域づくり、そして持続的な地域発展に貢献してまいります。

今年の動画：あなたのレース展開が反映されます

過去２大会で発行したデジタル完走証は、タイムの数字のみがランナーごとに異なる仕様でした。今年からは、ランナーの各区間のペースを分析し、それに応じた動画素材を選択して完走証を生成します。

計測地点をベースにコースを9区間に分け、各区間のペースをランナー自身の平均ペースと比較し、ペースの変化に応じて動画の映像表現が変わります。例えば、前半を攻めて後半ペースダウンした場合、前半はスピード感のある表現、後半は疲れ果てた表現の動画が生成されます。

以下は、現在開発中のデジタル完走証のイメージです（※）。区間ごとのペースに応じて映像の表現が変化します。

平均ペースの区間平均よりもペースが遅い区間平均よりペースが早い区間

※実際の画面とは異なる場合があります

新機能：みんなの完走証ギャラリー

今回新たに「みんなの完走証」ページを追加しました。大会に参加した他のランナーの完走証をギャラリー形式で閲覧できます。

ランダム表示: アクセスするたびに異なるランナーの完走証が表示され、タイムやレース展開による動画のバリエーションを楽しめます

ゼッケン検索: 友人や知り合いのゼッケン番号を入力して、その人の完走証を探すことができます

自分の完走証のハイライト表示: ログイン済みユーザーは、自分の完走証が先頭に表示されます

一緒に走った仲間、沿道で応援してくれた友人に「自分の完走証見てみて」と共有する。あるいは、他のランナーとの違いやバリエーションを確認する。そんな楽しみ方ができるようになりました。

URL: https://nft.runport.run/ehime2026/certs

デジタル完走証の受け取り方法

・会場での受け取り

スマホをお持ちのランナーは以下の手順で受け取ることができます。ブースでの操作や氏名やゼッケン番号の入力は不要です。

- ゴール後、デジタル完走証発行特設ブースへお越しください- スタッフがゼッケン番号を確認し、QRコードを表示します- お手持ちのスマートフォンでQRコードを読み取ります- Google または Apple ID でログインします- ブースを離れてお帰りの準備へとお進みください- しばらく待つとあなた専用の完走証動画が生成されます

・オンラインでの受け取り

スマホを持たずに走られたランナーや会場で受け取れなかった方は、下記URLよりオンラインで受け取ることが可能です。エントリー時の情報（ゼッケン番号、メールアドレス、生年月日）で本人確認を行い、該当する完走記録に基づいて完走証動画が生成されます。

URL: https://nft.runport.run/ehime2026/claim

