社員のスキルアップをAI がサポートする新サービス 「スキルアップ・サプリ」の提供開始





報道関係者各位

2026 年 1 月 28 日







台湾、シンガポール、そして日本… アジア太平洋圏に事業拠点を持つ AI マルチメディアテクノロジーグループである KKCompany Technologies の日本法人である KKCompany Japan 合同会社 （本社所在地：東京、代表：トニー・マツハシ、以下 KKCompany）は、KKCompany が持つ動画技術と AI 活用技術を融合させた マルチメディア対応 AI プラットフォーム「BlendVision AiM」（ブレンドビジョン・エイム）を提供し、企業の中にある、さまざまな会議動画、研修・マニュアル動画やドキュメントだけでなく、従業員が持つあらゆる形式知、暗黙知を会社の知の資産として、共有・活用することで業務効率化、働き方変革を促進してまいりました。

この度、「BlendVision AiM」に社員向けの研修コンテンツをバンドルした新サービスとして1月28日（水）「スキルアップ・サプリ」（商標登録出願中） の提供を開始いたします。

昨今、大企業のみならず中小企業においてもAI の活用やDX 化の必要性が高まっておりますが、まだまだAI や DX について専門のスキルを持った人材が社内に不足している現実があります。さらに、市場や技術の変化のスピードが加速し、企業競争が激化する中、若手からリーダー・管理職クラスまで人材の育成は、企業の成長にとって今まで以上に重要な要素になってきています。

従来のeラーニングシステムは、企業が必要な研修、例えばセキュリティやコンプライアンスを提供し、受講を管理するのが主な目的であり、研修を管理する側を中心に設計されたLMS (Leanring Management System - 学習管理システム) でありました。

今回KKCompany の得意とする 動画技術とAI をeラーニング に活用することで、 社員一人ひとりの自律的な学習を促し、学習者の興味や将来のキャリアパスをサポートする、LXP (Learning Experience Platform - 学習体験型プラットフォーム) コンセプトの「スキルアップ・サプリ」を開発、さらにeラーニングコンテンツを開発・販売する会社より提供された研修コンテンツをバンドルすることで、AI/DX 含めた最新の研修コンテンツですぐに学習を開始することが可能になりました。また企業や社員のニーズに合わせて研修コンテンツを追加で契約することも可能となるとともに、eラーニング開発・販売する会社には「スキルアップ・サプリ」を通して、自社の研修コンテンツを販売する機会を提供します。

近年ビジネスの現場においてAI の活用が謳われ、Chat GTP を始めとした生成AI ツールの活用が進んでいる一方、適切なプロンプトを入力するには一定以上のスキルが必要なためすべての社員がAI を活用できていないという状況があります。

「スキルアップ・サプリ」は、社員のスキルアップをサポートするAI があらかじめ組み込まれているため、この「スキルアップ・サプリ」を利用するだけで、社員はプロンプトを意識せずに最新のAI をフル活用していることになります。

なお「スキルアップ・サプリ」は、KKCompany 販売代理店である株式会社サテライトオフィス、およびKDDI グループ販売ネットワークを通しても販売されます。

KKCompany Japan 合同会社

日本統括代表 トニー・マツハシ

「この度、KKCompany が持つマルチメディア x AI の技術を活用した『BlendVision AiM』をベースに、AI/DX 時代に求められる従業員のリスキリングをサポートする学習コンテンツをバンドルした『スキルアップ・サプリ」の提供を開始できることを嬉しく思います。また現在、多くの動画コンテンツプロバイダーともパートナーシップに向けた話し合いを進めており、前向きにご検討いただいておりますことをこの場を借りて感謝申し上げます。

『スキルアップ・サプリ』は、社内での研修を推進される経営者や人事・研修部門の方々の効率良い研修の運営や推進のみならず、社員一人ひとりのまなびをAI がサポートすることで、より効率良く学習を進められ、さらには主体性を持って自身の学びやスキルアップに取り組みを促すことが可能となる新たな学びの体験をご提供できると自負しております。

また、『スキルアップ・サプリ』を利用することで、学習・研修におけるAI アシストの恩恵を受けながら、知らず知らずにAI を使いこなすことにも直結し、社員のAI リテラシーの向上にもつながります。多くの企業の皆様、社員の方々に『スキルアップ・サプリ』を利用いただき、さらなる知見・スキルの習得・活用に活かしていただきたいと思います。」

機能：学習コンテンツ (見放題1,000本以上およびオプションコンテンツ)、AI コンテンツ分析、AI 学習プラン作成、AI 検索、モバイルアプリ、ダッシュボード、タスクの割り当て、AI テスト & 認定証発行、学習メモ、自社コンテンツアップロード (ライトプラン以上の契約必要)

価格：月額 880円 (1ユーザー、10ユーザーより契約。初期費用0円)

想定活用シーン：社員の教育、リスキリング

HP: blendvision.com/ja-jp/skillup-supple

【KKCompany について】

台湾、シンガポール、そして日本… KKCompany Japan 合同会社は、アジア太平洋圏に事業拠点を持つAI マルチメディアテクノロジーグループである KKCompany Technologies の日本法人です。

1999年の創業以来、最先端のIT／メディアテクノロジー、クラウドや AI 技術を活用して、音楽配信事業「KKBOX」、動画・ライブ配信ソリューション「BlendVision」を展開するマルチメディア事業、さらにクラウド・AI による DX 推進事業と、多様なビジネスをワールドワイドに展開しています。

HP: https://blendvision.com/ja-jp/