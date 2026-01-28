毎日の肌パフォーマンスが変わる、上がる。日本初※1次世代型ニードルコスメブランド『melnee（メルニー）』誕生。

コスメディ製薬株式会社『melnee（メルニー）』全アイテムラインナップ・イメージビジュアル

コスメディ製薬株式会社（本社：京都市、代表取締役社長：権 英淑）は、2026年2月2日（月）に次世代型ニードルスキンケアブランド『melnee（メルニー）』を発売しますのでお知らせします。

開発背景

スキンケアはセルフケア。痛くない※4“とろける”ニードルコスメを「MZ世代」へ。スキンケアは「MZ世代」の大切なセルフケア。

『melnee（メルニー）』はニードルコスメを世界に誕生させた※5コスメディ製薬が、20～30代に贈る新ブランドライン。アクティブな毎日、ストレスフルな時間。「MZ世代」の肌のために、私たちは日本初※1の次世代型ニードルテクノロジーで寄り添います。

肌パフォーマンスが上がると、何もかもが前向きに整います。メイクが楽しくなる、出かけたくなる、誰かに会いたくなる、SNSに投稿したくなる。スキンケアは「MZ世代」の大切なセルフケア。『melnee（メルニー）』は痛くない“とろける”ニードルとトレンドの成分処方で、毎日の肌パフォーマンスを最適化する４アイテムを揃えました。

皆さんの「やるやん、日本のテクノロジー！」というつぶやきを、毎朝楽しみにしています。

商品特長

塗るだけでは浸透※6しにくい美容成分を、肌に届けるスキンケア技術として知られるようになった「マイクロニードル」。ニードルコスメは“痛いコスメ”として注目を集めた一方で「痛いのは怖い」「肌に刺激がありそう」と使用をためらう人も。コスメディ製薬の調査では約7割（73.4％）の人が「痛そうだから使用する勇気が出ない」と回答しています。

【調査結果プレスリリース】2026.1.28

【ニードルコスメ実態調査】針コスメの認知度は100％、しかし継続して使用する人は19％に留まる。注目された“痛いコスメ”の現在が浮き彫りに！！(https://cosmed-product.jp/pressrelease/2026012801/)

「ニードルコスメはスキンケア実感はありそう、でも痛いのはやっぱり怖い」という皆さんの期待に日本初※1のニードルスキンケアテクノロジーで応えたのが『melnee（メルニー）』。

スキンケアルーティーンの気分も上がる、桜色のパッケージで店頭に登場です。

（１）美容成分タウリン※7でできた、次世代型“とろける”ニードル配合

ニードルが肌の水分で溶けて浸透※6。肌に残らない、痛くない。

『melnee（メルニー）』はコスメディ製薬独自の技術、美容成分タウリン※7を微細な針状に結晶化した“とろける”タウリンニードルを配合。ニードルの中にはカプセルのように美容成分が内包されています。塗るだけでタウリンニードルが肌に刺さって入り、肌内部の水分でじゅわっと溶けて浸透※6。針自体が美容成分でできているので、肌に残らず、痛みはありません。“とろける”タウリンニードルが圧倒的な浸透力※6と持続力で、肌パフォーマンスを上げていきます。

（２）“とろける”ニードルのチカラで豊富な美容成分がしっかりと肌に入る※6

タウリンニードルの肌浸透※6メカニズム

肌ケアや成分が気になる「MZ世代」の肌パフォーマンスにフォーカスした厳選処方

『melnee（メルニー）』成分処方イメージ図

『melnee（メルニー）』のニードルに内包されるメイン成分は、薔薇の女王「ダマスクローズ」由来のローズPDRN※3。低分子で浸透力に優れている上、低刺激で肌への負担が少ないことで注目のトレンド成分を、“とろける”ニードルがしっかりと肌に届けます※6。その他『melnee（メルニー）』はあらゆる肌悩みに応える成分を盛りだくさん。「成分は必ずチェックするぞ」という「MZ世代」の肌パフォーマンスにフォーカスした厳選処方です。

商品概要

『melnee（メルニー）』ポジティブスキンマスク 潤い白玉

2026年2月2日発売

ポジティブスキンマスク 濃密保湿

2026年2月2日発売

ポジティブスキンセラム

2026年3月2日発売

ポジティブスキンクリーム

2026年3月2日発売

【ブランドページURL】https://cosmed-product.jp/melnee/

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/melnee_official/

【販売開始日】

2026年2月2日（月）：ポジティブスキンマスク 潤い白玉、ポジティブスキンマスク 濃密保湿

2026年3月2日（月）：ポジティブスキンセラム、ポジティブスキンクリーム

【販売チャネル】全国のバラエティショップ、ドラッグストア、オンラインサイト ※2

商品詳細

メルニー ポジティブスキンマスク

桁違いの配合量。1億本以上※15の“とろける”ニードルで濃密集中ケア、選べる2タイプ。

透き通る白すべ※9肌へ。

【配合主成分】ビタミンC誘導体 ※10、ローズPDRN ※3、グルタチオン ※7

商品名：メルニー ポジティブスキンマスク 潤い白玉

容量：1枚

メーカー希望小売価格： 330円（税込）

商品名：メルニー ポジティブスキンマスク 潤い白玉 4枚入

容量：1箱4枚入

メーカー希望小売価格：1,320円（税込）

メルニー ポジティブスキンマスク 潤い白玉

ぷるんと艶もち肌へ。

【配合主成分】コラーゲン ※16、ローズPDRN ※3、ナイアシンアミド ※7

商品名：メルニー ポジティブスキンマスク 濃密保湿

容量：1枚

メーカー希望小売価格： 330円（税込）

商品名：メルニー ポジティブスキンマスク 濃密保湿 4枚入

容量：1箱4枚入

メーカー希望小売価格：1,320円（税込）

メルニー ポジティブスキンマスク 濃密保湿

メルニー ポジティブスキンセラム

2,000 万本以上※15の“とろける"ニードルを配合した、格段に質感を底上げするセラム。

“とろける”ニードルのチカラで、豊富な美容成分を肌の奥に届けることで、化粧ノリのいいぷるうる肌へ導きます。

商品名：メルニー ポジティブスキンセラム

容量：28mL

メーカー希望小売価格：2,970円（税込）

メルニー ポジティブスキンクリーム

メルニー ポジティブスキンセラム

1,350万本以上※15の“とろける”ニードルを配合した、素肌集中ケアクリーム。

“とろける”ニードルで与えたうるおいを、密封して長時間キープ。みずみずしさ溢れるぷるうる肌へ導きます。

商品名：メルニー ポジティブスキンクリーム

容量：30g

メーカー希望小売価格：2,750円（税込）

メルニー ポジティブスキンクリーム

コスメディ製薬について

TTS（経皮吸収治療）に特化した研究開発を行う、京都薬科大学発ベンチャー企業です。

コア技術として確立した「マイクロニードル」「貼付剤」を強みに、医療・医薬、美容・健康領域で事業を展開。伝統と革新が共存する京都で、独創的なものづくりに取り組み、お客さまの想像を超える製品・サービスを提供しています。

会社概要

社名：コスメディ製薬株式会社

本社所在地：

〒601-8438 京都市南区西九条東比永城町75 GRAND KYOTO 3Ｆ

代表者：代表取締役社長 権 英淑

設立：2001年5月30日

コーポレートサイト：https://cosmed-pharm.co.jp(https://cosmed-pharm.co.jp)

※1 世界初／日本初、タウリンを針状結晶化したマイクロニードル技術 2025年12月調査 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ

※2 一部店舗を除く

※3 DNA-Na（保湿成分）

※4 個人差があります

※5 公益社団法人 日本薬剤学会発行 学会誌「薬剤学」より

※6 角質層まで

※7 保湿成分

※8 肌にうるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立たなくする

※9 うるおいによる肌印象のこと

※10 3-O-エチルアスコルビン酸（保湿成分）

※11 アゼロイルジグリシンK（整肌成分）

※12 ヒアルロン酸Na （保湿成分）

※13 セラミドNP（保湿成分）

※14 アセチルヘキサペプチド-8（保湿成分）

※15 自社調べ

※16 加水分解コラーゲン（保湿成分）