バイクライダー向け時計「MOTO-R」から、TVアニメ「終末ツーリング」とのコラボレーションウォッチが限定405本生産で登場！

株式会社 ケンテックスジャパン※ 現在監修中につき商品の仕様・デザインが変更になる場合があります。

国産の腕時計メーカーである株式会社ケンテックスジャパン(本社：東京都台東区、代表取締役：橋本 直樹、以下ケンテックス)は、2026年1月30日（金）に、バイクライダー用腕時計 MOTO-Rシリーズから、TVアニメ「終末ツーリング」とのコラボレーションウォッチの予約の受付を開始いたします。MOTO-Rシリーズならではのライディングに適した操作性と耐振構造などをそのままに、終末ツーリングの世界観を盛り込んだデザイン限定モデルとなっています。

終末ツーリング×ケンテックス特設ページ：https://kentex-shop.com/shumatsu2026/(https://kentex-shop.com/shumatsu2026/)

KENTEX Official Web site URL：http://www.kentex-jp.com/

コラボプロジェクト URL：https://kentex-shop.com/andc/

■終末ツーリングの世界観を表現した文字盤デザイン

文字盤デザインには、ヨーコとアイリが旅を続ける世界の空気感を落とし込み、朽ちた都市や時間の止まった街並みを想起させる荒々しいコンクリート調のデザインを採用。

さらに6時位置には、ヨーコの髪どめに描かれているペンギンモチーフをワンポイントとして配置。

コンクリート調の質感を基調とした文字盤の中に、世界が滅びた後の風景を背景にしつつも、ヨーコとアイリが二人で旅を楽しむ終末ツーリングらしい空気感を表現するため、作品らしい軽やかさを感じさせるワンポイントとして配置しています。

■デザイン性と視認性を両立したデザイン

インデックスには、走行中でも時刻を判別しやすいバーインデックスを採用。

12時位置のみナビゲーションマーカーをモチーフとした形状とすることで、バイク走行中でも瞬時に12時位置を認識できるレイアウトとしています。

また、秒針には終末ツーリングを象徴するつーりんぐらむのロゴをデザインし、機能性を重視した文字盤の中に、作品性を感じさせる要素をさりげなく取り入れました。

■旅路をサポートするインナーリング

インナーリングには、ヨーコとアイリのビジュアルを取り入れた方位計を配置。

太陽の位置と現在時刻の関係から方位を読み取ることができるため、標識や建物が少ないエリアを走るツーリングや、キャンプ・アウトドアといったシーンでも活用できる仕様です。

デザイン性だけでなく、走行中や休憩時にさっと確認できる実用性を備えた、アナログウォッチならではの機構となっています。

■シリアル入りの限定裏蓋デザイン

裏蓋には、アイリの胸元に身に着けているウサギのアクセサリーをモチーフとした刻印を配置。

あわせて、ヨーコにちなんだ405本限定生産を示すシリアルナンバーを、1本ごとに異なる番号（001/0405～405/0405）で刻印しています。

■価格と製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/69_1_1ea9e4cb2546e0851aeb0b98d457fa0f.jpg?v=202601281051 ]

ご予約はKENTEX公式オンラインストアまたは、ケンテックスブティックにて可能です。

■KENTEX 公式オンラインストア URL https://kentex-shop.com/(https://kentex-shop.com/)

■KENTEX オフィシャルブティックURL https://www.kentex-jp.com/showroom/(https://www.kentex-jp.com/showroom/)

※オフィシャルブティックではサンプルの展示も行っております。

■株式会社ケンテックスジャパン

所在地：東京都台東区上野5-5-8 IMIビル

TEL:03-5846-0811

代表取締役：橋本 直樹

設立：平成6年5月（1994年）

資本金：2,000万円

事業内容：自社ブランドウォッチの企画、製造および国内外への販売 腕時計のOEM受託生産

(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会