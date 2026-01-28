エヴァンゲリオン零号機のパイロット「綾波レイ」がプラスチックモデルキットで登場！

株式会社エクスプラス

エヴァンゲリオン零号機のパイロット「綾波レイ」が、プラスチックモデルキットで新登場！

あなたは死なないわ…。私が守るもの。

エヴァンゲリオン零号機のパイロット「綾波レイ」のプラスチックモデルキットを少年リック他にて2026年1月29日(木)17時より受注開始いたします！

〇商品ページ

https://jp.ric-toy.com/200462tp-r.html

※少年リックの他、各ホビーショップ様にてお取り扱い頂く予定です。商品仕様に違いはございません。

ロンギヌスの槍を手に、月夜に照らされる幻想的なイメージをもとに、切り立った岩や錆び付いた蛇口など、作品のシーンを彷彿とさせる風景とともにヴィネット仕立てで立体化しました。

タイトなプラグスーツに施された繊細なディテールも忠実に再現。綾波レイの可憐で儚げな姿を、ぜひお手元でご堪能ください。

顔パーツには目のタンポ印刷が施されています。

ぜひこの機会にお手元でお楽しみください！

商品仕様：プラスチック モデルキット （未組立、未塗装）

サイズ：ロンギヌスの槍の先端まで：全高約40cm（台座含む）

綾波レイ単体：全高約20cm

商品内容：未組立プラスチックモデルキット：1セット

組立説明書：1

製品素材：HIPS

対象年齢：15歳以上

発売元：株式会社エクスプラス

価格：7,700円(税込)

受注開始日時：1月29日(木)17時～

発売時期：2026年6月予定

※組立てには模型用の工具と接着剤を使用ください。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

(C)カラー