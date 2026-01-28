【三田製麺所】約2年ぶり待望の復活！背脂とニンニクが食欲を刺激する『帰ってきた 背脂つけ麺』期間限定販売

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年2月1日（日）より、過去に高い支持をいただいていた期間限定商品『帰ってきた 背脂つけ麺』を、約2年ぶりに復活販売いたします。

お客様から特に人気の高い“背徳系・ガッツリ系”メニューの主軸商品として再登場。

濃厚な豚骨魚介スープに背脂の甘みと旨みを重ね、さらにニンニクの香りを加えることで、食欲を強く刺激する力強い味わいに仕上げました。三田製麺所自慢のコシのある太麺にもしっかりと絡み、最後の一口まで満足感のある一杯をお楽しみいただけます。

また、しっかりとした食べ応えを求めるお客様に向けて、特大サイズもご用意しております。ボリュームを重視されるお客様にもおすすめの商品です。

三田製麺所に約2年ぶりに復活！帰ってきたガッツリ系"背脂"つけ麺

時間をかけてじっくりと炊き込んだ濃厚な豚骨魚介スープに、たっぷりの背脂とニンニクを加えたリッチな味わいが特徴です。太麺はスープとしっかり絡み、モチモチとした食感を楽しめます。食べ応え抜群の温野菜を使用し、にんにく醤油が加わることで、風味豊かな香りが広がり、食欲をそそります。

■商品概要

商品名

帰ってきた 背脂つけ麺

販売価格（税込）

（小～大）1,280円 ※同一料金

（特大）1,480円

販売期間

2026年2月1日（日）～3月22日（日）

販売店舗

国内の三田製麺所 全50店舗

※終売日は予告なく変更する場合がございます

※テイクアウト対象商品です

三田製麺所公式アプリは、ここでしか配信されないクーポンや月次来店スタンプ機能など、三田製麺所をおトクにご利用いただくための機能が盛りだくさんです。また、新商品やキャンペーンの情報などをいち早くキャッチできるお知らせ機能もございます。

株式会社エムピーキッチンホールディングス

■会社概要



設立 ： 1994年7月

本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年1月時点

代表 ： 代表取締役CEO：鹿中 一志

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/

Tel ： 03‐3770-0077



