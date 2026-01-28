【三田製麺所】約2年ぶり待望の復活！背脂とニンニクが食欲を刺激する『帰ってきた 背脂つけ麺』期間限定販売
株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年2月1日（日）より、過去に高い支持をいただいていた期間限定商品『帰ってきた 背脂つけ麺』を、約2年ぶりに復活販売いたします。
お客様から特に人気の高い“背徳系・ガッツリ系”メニューの主軸商品として再登場。
濃厚な豚骨魚介スープに背脂の甘みと旨みを重ね、さらにニンニクの香りを加えることで、食欲を強く刺激する力強い味わいに仕上げました。三田製麺所自慢のコシのある太麺にもしっかりと絡み、最後の一口まで満足感のある一杯をお楽しみいただけます。
また、しっかりとした食べ応えを求めるお客様に向けて、特大サイズもご用意しております。ボリュームを重視されるお客様にもおすすめの商品です。
三田製麺所に約2年ぶりに復活！帰ってきたガッツリ系"背脂"つけ麺
時間をかけてじっくりと炊き込んだ濃厚な豚骨魚介スープに、たっぷりの背脂とニンニクを加えたリッチな味わいが特徴です。太麺はスープとしっかり絡み、モチモチとした食感を楽しめます。食べ応え抜群の温野菜を使用し、にんにく醤油が加わることで、風味豊かな香りが広がり、食欲をそそります。
■商品概要
商品名
帰ってきた 背脂つけ麺
販売価格（税込）
（小～大）1,280円 ※同一料金
（特大）1,480円
販売期間
2026年2月1日（日）～3月22日（日）
販売店舗
国内の三田製麺所 全50店舗
※終売日は予告なく変更する場合がございます
※テイクアウト対象商品です
株式会社エムピーキッチンホールディングス
■会社概要
設立 ： 1994年7月
本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ
従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年1月時点
代表 ： 代表取締役CEO：鹿中 一志
事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営
URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/
Tel ： 03‐3770-0077
