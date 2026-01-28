【JAF石川】JAFデー「加賀みそづくり体験教室」を開催します！

一般社団法人　日本自動車連盟

味噌イメージ


JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）石川支部（支部長 大森一志）は、2026年3月14日（土）に、JAFデー「加賀みそづくり体験教室」をJAF石川支部（石川県金沢市）にて開催します。



「加賀みそ」は、霊峰白山から流れる川の豊かな水源に恵まれた穀倉地帯で育まれ、米こうじを多く使用し、長期間熟成させた濃厚な味わいと深いコクが特徴です。体験教室では、伝統的な方法で1セット3kg分の加賀みそを仕込み、樽に入れてそのままお持ち帰りいただけます。さらに、「わが家のこうじみそ1kg」もセットに含まれています。


※これらはすべて、体験教室の内容として提供されます。



おひとり様から親子、ご家族まで、どなたでもお気軽にご参加ください。



JAFデーとは、地域性を生かした体験型イベントで、全国各地で定期的に開催しています。



～開催概要～


【開催日時】


2026年3月14日（土）


１.10：30～12：00 ２.13：30～15：00


【開催場所】


JAF石川支部（石川県金沢市新保本4-8）


【募集定員】


各回10組まで（最少催行各回4組）


・応募多数の場合は抽選となります。


・最少催行人数に達しない場合は中止となります。ご了承ください。


【参加条件】


申込者がJAF会員であること


※複数名で参加の場合、申込者がJAF会員であれば他の参加者はJAF会員でなくても参加いただけます。


【参加費用】


1セット税込4,000円（材料費含む）


【締切日】


2026年3月5日（木）12：00


【当選発表】


2026年3月5日（木）午後以降にお申し込み時ご登録のメールアドレス宛にご案内します。


【問合せ先】


JAF石川支部 076-249-1252（平日10：00～17：00）


【サービス提供】


加賀味噌食品工業協業組合


【申し込み方法】下記URLよりお申し込みください。


https://jaf.link/kagamiso-event