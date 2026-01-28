【JAF石川】JAFデー「加賀みそづくり体験教室」を開催します！
味噌イメージ
JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）石川支部（支部長 大森一志）は、2026年3月14日（土）に、JAFデー「加賀みそづくり体験教室」をJAF石川支部（石川県金沢市）にて開催します。
「加賀みそ」は、霊峰白山から流れる川の豊かな水源に恵まれた穀倉地帯で育まれ、米こうじを多く使用し、長期間熟成させた濃厚な味わいと深いコクが特徴です。体験教室では、伝統的な方法で1セット3kg分の加賀みそを仕込み、樽に入れてそのままお持ち帰りいただけます。さらに、「わが家のこうじみそ1kg」もセットに含まれています。
※これらはすべて、体験教室の内容として提供されます。
おひとり様から親子、ご家族まで、どなたでもお気軽にご参加ください。
JAFデーとは、地域性を生かした体験型イベントで、全国各地で定期的に開催しています。
～開催概要～
【開催日時】
2026年3月14日（土）
１.10：30～12：00 ２.13：30～15：00
【開催場所】
JAF石川支部（石川県金沢市新保本4-8）
【募集定員】
各回10組まで（最少催行各回4組）
・応募多数の場合は抽選となります。
・最少催行人数に達しない場合は中止となります。ご了承ください。
【参加条件】
申込者がJAF会員であること
※複数名で参加の場合、申込者がJAF会員であれば他の参加者はJAF会員でなくても参加いただけます。
【参加費用】
1セット税込4,000円（材料費含む）
【締切日】
2026年3月5日（木）12：00
【当選発表】
2026年3月5日（木）午後以降にお申し込み時ご登録のメールアドレス宛にご案内します。
【問合せ先】
JAF石川支部 076-249-1252（平日10：00～17：00）
【サービス提供】
加賀味噌食品工業協業組合
【申し込み方法】下記URLよりお申し込みください。
https://jaf.link/kagamiso-event