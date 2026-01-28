【JAF石川】JAFデー「加賀みそづくり体験教室」を開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟味噌イメージ

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）石川支部（支部長 大森一志）は、2026年3月14日（土）に、JAFデー「加賀みそづくり体験教室」をJAF石川支部（石川県金沢市）にて開催します。

「加賀みそ」は、霊峰白山から流れる川の豊かな水源に恵まれた穀倉地帯で育まれ、米こうじを多く使用し、長期間熟成させた濃厚な味わいと深いコクが特徴です。体験教室では、伝統的な方法で1セット3kg分の加賀みそを仕込み、樽に入れてそのままお持ち帰りいただけます。さらに、「わが家のこうじみそ1kg」もセットに含まれています。

※これらはすべて、体験教室の内容として提供されます。

おひとり様から親子、ご家族まで、どなたでもお気軽にご参加ください。

JAFデーとは、地域性を生かした体験型イベントで、全国各地で定期的に開催しています。

～開催概要～

【開催日時】

2026年3月14日（土）

１.10：30～12：00 ２.13：30～15：00

【開催場所】

JAF石川支部（石川県金沢市新保本4-8）

【募集定員】

各回10組まで（最少催行各回4組）

・応募多数の場合は抽選となります。

・最少催行人数に達しない場合は中止となります。ご了承ください。

【参加条件】

申込者がJAF会員であること

※複数名で参加の場合、申込者がJAF会員であれば他の参加者はJAF会員でなくても参加いただけます。

【参加費用】

1セット税込4,000円（材料費含む）

【締切日】

2026年3月5日（木）12：00

【当選発表】

2026年3月5日（木）午後以降にお申し込み時ご登録のメールアドレス宛にご案内します。

【問合せ先】

JAF石川支部 076-249-1252（平日10：00～17：00）

【サービス提供】

加賀味噌食品工業協業組合

【申し込み方法】下記URLよりお申し込みください。

https://jaf.link/kagamiso-event