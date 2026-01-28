ロボコン世界一の学生が挑む「女の子特化」のIT教育。創業2年で受講者80名、継続率84.8%、5名のコンテスト受賞者を輩出するgriteenの躍進

株式会社Griteen

株式会社Griteen（茨城県つくば市、代表：多田遥香）が展開する、女の子のためのプログラミングスクール「griteen」(https://griteen.com/)は、2026年1月に創業2年で受講者80人を突破し、1年以上の継続率が84.8％に突破したことをお知らせいたします。これは、一般的な習い事（60～70％）を大きく上回る水準となっております。

また、そのうちの5名が全国規模のプログラミング・ビジネスコンテストで受賞をするなど、griteenを通して多くの受講生が将来の進路やキャリアの選択肢きっかけをつかんでいます。

griteenの受講生の実績

小２受講者がStartup Jr. AWARD 2024で文部科学大臣賞を受賞。

・Startup Jr. AWARD 2024で文部科学大臣賞（全国1位）

・大阪・関西万博関連イベントでの発表

・STEAM Girls Award（資生堂主催）優秀賞受賞

・全国選抜小学生プログラミング大会・中高生探究コンテストでの入賞 ほか

※本リリース内容に関する追加資料の提供、 教室・授業の取材、創業者への個別インタビューも可能です。 お気軽にご連絡ください。

support@griteen.com

■出発点は「世界一」より前に。 grit（やり抜く力）を育てた原体験

創業者プロフィール

多田 遥香（ただ・はるか）

筑波大学 理工情報生命学術院 博士後期課程1年（人間情報学）

株式会社Griteen 代表取締役／女の子のためのプログラミングスクール「griteen」教室長

2002年3月22日生まれ（23歳）

griteenの原点は、創業者・多田遥香が中学1年生の頃にまでさかのぼります。当時の多田は人見知りで、自分に自信が持てず、目立つことを避けて過ごす少女でした。そんな彼女が出会ったのが、プログラミングでした。

中学・高校の6年間をロボット部で過ごし、試行錯誤を重ねながらものづくりに向き合う日々を送ります。高校2年時には、9人チームのリーダーとして世界最大級のロボットコンテストに出場し、世界チャンピオンという結果を残しました。

しかし、多田の心に最も強く残っているのは、「世界一になったこと」そのものではありません。

負けが続き、思うように結果が出ない時期を何度も経験しながらも、最後までやり切った過程でした。悔しさや不安を抱えながらも挑戦を続けたその経験こそが、自身を大きく成長させたと振り返ります。

この原体験を通じて、多田が確信したのが、「grit（やり抜く力）」は、人の可能性や選択肢を大きく広げるということでした。この考え方が、現在のgriteenの教育理念の出発点となっています。

中学１年生でロボコンに出場する様子世界最大級のロボコンFirst LEGO Leagueで総合優勝。３万チームの頂点に。in California, U.S.A.

■「女の子に必要だ」と、50か所以上で直接伝えてきた

大学進学後、多田は筑波大学の理工学群に進学しました。成績上位5％に入り、3年間で早期卒業を果たしています。その後、アメリカへの留学を経て、現在は筑波大学博士後期課程に在籍しています。一方で、在学中から理系分野における女性比率の低さに強い違和感を抱いていました。講義室や研究室では、周囲のほとんどが男性という環境が当たり前で、「この分野は女の子が入りづらいものだ」という無言の空気を感じ続けていたといいます。この違和感の背景には、日本における理系分野の女性比率が国際的に見ても低水準にとどまっているという、社会的な課題があります。

そこで多田は、机上の議論にとどまるのではなく、現場に足を運ぶことを選びました。全国50か所以上でワークショップを実施し、累計1,000人以上の子どもや保護者と直接対話を重ねてきました。学校・自治体・企業に対しても、飛び込み営業を含め、自ら提案を行ってきました。その中で何度も耳にしたのが、「女の子がプログラミングを続けられる場所がない」という声でした。

こうした課題意識を背景に、多田は2024年2月に法人を設立し、同年5月に女の子のためのプログラミングスクール「griteen」を開校しました。

神戸市立の小学校での出張授業イオンモールでのワークショップつくば市のオフィスで開いた体験会

■「技術」より先に、「自分の意思」を育てる教育

griteenは、幼稚園生～高校生を対象にした女の子に特化したオンラインプログラミングスクール。女の子がプログラミングに出会い、「自分にもできる」「やってみたい」と感じられることを大切にしています。理系分野に進む女の子が少ない背景には、早い段階で「向いていない」「自信がない」と感じてしまう経験があると考えています。

そこでgriteenでは、女の子の関心が高いストーリー性やデザイン性を起点に、安心して挑戦できる学びの環境を設計しました。

- 思い通りにデザインし、形にするプログラミング正解をなぞるのではなく、自分のアイデアを起点に試行錯誤する経験を重視します。- 専任の女性教員による伴走型指導身近なロールモデルとして、女の子が将来の自分を重ねやすい環境をつくります。- 作品を言葉で届けるプレゼンテーション指導自分の作品を自分の言葉で説明することで、自己肯定感と主体性を育てます。オンライン授業の様子プレゼンテーションの様子

この取り組みの結果、受講生は80名を突破。また、1年以上の継続率は84.8％と、一般的な習い事と比べても高い水準を維持しています。

保護者からは、

「人見知りだった娘が、自分から発表するようになった」

「“次はこうしたい”と、自分で考えて話すようになった」

といった声が寄せられています。

griteenが目指すのは、技術力の選抜ではなく、女の子が自分の意思で選び、やり切ったという原体験を持つこと。その積み重ねが、将来の進路やキャリアの選択肢を広げていくと考えています。

■ロボコン世界一の原体験を、次の世代へ

griteenが目指しているのは、「女の子がプログラミングを学ぶこと」そのものではありません。女の子一人ひとりが、自分の意思で未来を選び取れる社会をつくることです。ロボコン世界一という原体験で得た「やり抜く力」を、次の世代にとっての“最初の一歩”へとつなげていきたいと考えています。griteenはこれからも、教育の現場に根ざしながら、社会の構造そのものに挑み続けていきます。

株式会社Griteenについて

株式会社Griteenは、2024年2月に設立されたプログラミング教育スタートアップです。「やり抜く力（Grit）をTeen世代に届ける」ことを理念に、女の子のためのオンラインプログラミングスクール「griteen」を運営しています。オンライン教育に加え、ショッピングモールや学校などでの体験型ワークショップも展開。こうした実践の中で、筑波大学発ベンチャーとして認定され、NTT DATAでは福利厚生の一環として親子向けプログラミングワークショップを実施するなど、企業や地域と連携した教育活動へと広がっています。

HPはこちら :https://griteen.com/

【取材・お問い合わせはこちら】

女子特化型プログラミングスクール「griteen」および、23歳現役女子博士学生による起業ストーリー、教育現場での実践、ロボコン世界一の原体験から生まれた教育設計などについて、取材・インタビュー・記事掲載のご相談を随時受け付けています。

教育、ジェンダー、スタートアップ、次世代育成など、各メディアの切り口に応じてお話可能です。

オンライン・対面いずれも対応可能です。

株式会社Griteen 広報担当

メール：support@griteen.com

公式サイト：https://griteen.com