難関高校合格実績で知られるSAPIX中学部、英語アプリ「mikan」の教育機関向けサービス「mikan for School」を2026年より全校舎導入

株式会社mikan

株式会社mikan（本社：東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル5階、代表取締役：高岡 和正）は、英語アプリ「mikan」の教育機関向けサービス「mikan for School」が、株式会社日本入試センター（本社：東京都渋谷区代々木1－27－1、代表取締役：高宮 英郎）の運営する進学塾「SAPIX中学部」全校舎に2026年より導入されることをお知らせいたします。

導入の背景

SAPIX中学部について

SAPIX中学部は、難関高校受験を目指す小学5年生から中学3年生を対象とした進学塾です。1クラス約15名の少人数制と双方向の討論式授業を特長とし、開成高校、筑波大学附属駒場高校、早慶附属高校をはじめとする難関校へ多数の合格者を輩出しています。

SAPIX中学部は「復習重視」「本質理解」を教育方針に掲げており、生徒が自宅でも効率的に語彙・文法の反復学習に取り組める環境を整備するため、このたびmikan for Schoolの導入を決定いたしました。

mikan for Schoolについて

mikan for Schoolは、1,000万ダウンロードを突破した英語アプリ「mikan」の教育機関向けサービスです。全国約300校、約8万人の生徒にご利用いただいております。

生徒は、スキマ時間を活用して単語・熟語・例文・文法を効率的に反復学習でき、一人ひとりの習熟度に合わせた出題により着実な定着を実現します。先生は、管理画面から生徒の学習進捗をリアルタイムで把握でき、テストも簡単に作成可能。教材はSAPIX中学部のカリキュラムに合わせたオリジナル教材として提供され、授業と自宅学習をシームレスにつなぎます。

代表コメント

株式会社日本入試センター

代表取締役：高宮 英郎 さま

「首都圏の難関高校英語入試で求められる語彙知識の水準は年々上がり、かつ多様化しています。今回SAPIX中学部でmikanを導入し、生徒さんの英語力がさらに向上していくことを期待しています（SAPIX代表コメント）」

中学部 事業本部長：吉永 さま

中学部 英語科教科長：磯金 さま

「語彙知識は、英語学習における全ての土台です。語彙・文法の問題はもちろん、様々なテーマの長文読解や英作文に対し、高いレベルの語彙知識を備えておくことは大きな力となります。SAPIX中学部のオリジナルコンテンツをmikanで「反復・先取り」学習し、難関校合格という皆さんの夢をぜひ勝ち取ってください。（英語責任者コメント）」

株式会社mikan 代表取締役 ：高岡 和正

「このたび、難関高校受験において圧倒的な実績を誇るSAPIX中学部様にmikan for Schoolを導入いただけることを大変光栄に思います。SAPIXの質の高い指導と、mikanの学習テクノロジーを組み合わせることで、生徒の皆さまの英語力向上に貢献してまいります。」

各社概要

SAPIX中学部（株式会社日本入試センター）

・所在地：東京都渋谷区代々木1-27-1 JEC本社ビル

・代表者：代表取締役社長 高宮 英郎

・事業内容：小学生・中学生を対象とした進学塾の運営

・URL：https://www.sapix.co.jp(https://www.sapix.co.jp/)

株式会社mikan

・所在地：東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル5階

・代表者：代表取締役 高岡 和正

・事業内容：英語学習アプリ「mikan」および教育機関向けサービス「mikan for School」の開発・運営

・URL：https://mikan.link/