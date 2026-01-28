プロeスポーツチーム『KIT StarLeven KYUSHU』、株式会社ソアーとスポンサー契約を締結

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）が運営するプロeスポーツチーム『KIT StarLeven KYUSHU（キット・スターレーヴン・九州）』は、株式会社ソアー（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役社長：金子 隆晴、以下「ソアー」）とスポンサー契約を締結しましたのでお知らせします。

地域に根ざし、DX推進と持続可能な社会づくりに取り組む株式会社ソアー

ソアーは、昭和グループの一員として、地域社会の発展に貢献し続けてきた企業です。オフィス機器・ITソリューションを中心に、複合機・プリンターの販売をはじめ、ネットワーク構築、ドキュメント管理、クラウド連携、ソフトウェア導入、保守・サポートまで、幅広いサービスを提供しています。

佐賀県内に複数の拠点を構え、地域企業の業務効率化やDX推進を支援し、お客様の「困った！」を解決するパートナーとして高い信頼を得ています。また、情報セキュリティ対策や環境・CSR活動にも積極的に取り組み、SDGsに基づいた持続可能な社会の実現にも力を注いでいます。

今後の展開について

本契約により、『KIT StarLeven KYUSHU』の公式ユニフォームにはソアーの企業名が掲出され、チームの本拠地である佐賀を中心に、様々な面でご支援いただく予定です。今後は、ソアーの取り組みや魅力について、コンテンツやイベントなどを通じて発信してまいります。

ご協賛に関する質問・問い合わせ :https://starleven.jp/contact/※ご協賛に関する質問・問い合わせはこちらからご連絡ください。

『KIT StarLeven KYUSHU（キット・スターレーヴン・九州）』について

『KIT StarLeven KYUSHU』は、2023年に誕生した、木村情報技術が運営するプロeスポーツチームです。人気タイトルFORTNITEを舞台に、「eスポーツで輝く人生を。」をスローガンとして掲げ活動しています。

チーム名「StarLeven（スターレーヴン）」とは、英語で"星"を意味する「Star」、オランダ語で"努力"を表す「Streven」、そして"人生"を意味する「Leven」を組み合わせた言葉です。

・公式サイト：https://starleven.jp/

・公式X：https://twitter.com/starleven_kit

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@KITStarLeven

株式会社ソアーについて

事業内容：富士フイルムビジネスイノベーション製品（複合機、プリンター等）を中心としたOA機器・IT機器の販売・保守・コンサルティング、ネットワーク構築、クラウドサービス、ソフトウェア・ソリューションの提案、業務効率化・情報活用支援（ドキュメント管理、セキュリティ対策）、地域密着のサポート体制による導入支援とアフターサービス。

所在地：〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目10番14号

代表者：代表取締役社長：金子 隆晴

創立：1983年9月1日

URL： https://www.soar-saga.co.jp

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/