【島忠】1月28日（水）より物価高に負けない全力価格応援企画、「爆安挑戦セール」を開催します。
株式会社島忠（本社：さいたま市中央区 代表取締役社長：窪田 光与之 以下：島忠）は、2026年1月28日（水）～2月9日（月）に期間限定企画「爆安挑戦セール」を開催いたします。
【チラシ紙面はこちら】https://www.shimachu.co.jp/chirashi/20260128hc.html(https://www.shimachu.co.jp/chirashi/20260128hc.html)
食品や日用品の値上げが続く中、島忠は「物価高に負けない全力価格応援」の企画として「爆安挑戦セール」を開催いたします。
セールでは特に価格にこだわった10の目玉商品を「爆安挑戦商品」としてご提供。さらに「必要なものを手軽に揃えたい」というお客様の声にお応えし、日用品を中心とした多数の商品を通常よりお求めやすい価格でご提供いたします。またチラシにおきましては、日々の暮らしに役立つ、いつでも買いやすい価格の商品も幅広くご紹介しております。
お得にお買い物を楽しめるこの機会に、ぜひ島忠・ホームズへお越しください。
「爆安挑戦商品」の一部をご紹介 ※価格は全て税込表記
【商品名】ワイドハイターEXパワー詰替用
【価格】278円 → 173円
※2025年11/23～2026年1/18の当社販売価格
【容量】450ml
詰替用で経済的、毎日の洗濯にちょうど良いアイテムです。
ワイドハイターEXパワー詰替用
【商品名】トップクリアリキッド詰替
【価格】248円 → 162円
※2025年11/23～2026年1/18の当社販売価格
【容量】500g
スッキリと汚れを落とせる液体洗剤です。
トップクリアリキッド詰替
【商品名】軽量フライパン IH対応
【価格】1,298円 → 877円
※2025年11/23～2026年1/18の当社販売価格
【サイズ】20cm
軽くて丈夫、内面の加工も耐久性に優れたIH対応フライパン。
軽量フライパン IH対応 20cm
【商品名】北海道産認定ゆめぴりか
【価格】4,730円 → 4,514円
※2025年11/23～2026年1/18の当社販売価格
※島忠アプリ会員様限定クーポンご利用で4,298円（税込）
【内容量】5kg
※おこめ券ご利用いただけます。
毎日の食卓を豊かにしてくれる、風味豊かな北海道米です。
北海道産ゆめぴりか
※千葉ニュータウン店、江東猿江店では取り扱いがございません。
暮らしの豊かさを世界の人々に提供し続けるため、島忠はさらなる努力を重ねてまいります。
これからも変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
島忠について
島忠は、家具とホームセンター事業を主軸に、首都圏を中心に現在52店舗を展開しております。暮らしの豊かさを日本の人々に提供することを目標に、ニトリグループの一員として、住まいの包括的なサービスをより便利に提供することを通し、地域のお客様の豊かで快適な暮らしに貢献できるよう取り組んでまいります。