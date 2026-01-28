「勉強しなさい！」は逆効果。東大で教育を学んだ「教育オタク」の著者が、子どもが勉強にハマるために必要なことを伝授！

株式会社 青春出版社

★子どもが自然と勉強にハマるためのアイデアが満載！

★国・算・理・社・英――５教科すべての学習のコツを網羅

★小学生期（６～１２歳）に最適！ 入学前の準備にも

★偏差値２０アップ、難関中学・高校合格も果たした「使えるメソッド」

★この一冊で、「学ぶって楽しい！」という感覚が芽生える！

「勉強しなさい！」

今日も、つい言ってしまった。

そして言ったあとで、ちょっと自己嫌悪。

・やる気がない

・集中力が続かない

・机に向かわせるだけで一苦労

・このままで大丈夫なのか、不安になる

周りの子と比べては、焦ってしまい、ネットで情報を探しては、余計に混乱する。

──でも、もし。

勉強が“怒らなくても、勝手に始まるもの”に変わるとしたら？

「やらせるもの」だった勉強が、子どもにとって“最高の遊び”になるとしたら？

大丈夫。子どもは、勉強ができないわけでも、なまけているわけでもありません。

ただ、ハマり方を知らないだけ。

この本は、その「ハマり方」を誰でもできるかたちでまとめた一冊です。

★東大でとことん教育を学び、塾や家庭で教育法を実践したからわかったこと

著者は、東京大学、大学院で教育を学び、教育心理学・学習科学を土台に長年、教育現場に立ち続けてきたプロフェッショナル。

これまで、2000人以上の親子の悩みを聞き「勉強がつらい」「やる気がない」「この先が不安」そんな声と、真正面から向き合ってきました。と同時に、4児を育て、家庭学習にリアルに向き合う母親でもあります。

教育学の理論だけでは、子どもは動かない。気合いや根性だけでも、家庭は回らない。そのことを知っているからこそ、この本には机上の空論や、精神論は一切なし。

・どんな声かけをするのか

・どんな環境を整えるのか

・どこまで声をかけ、どこで手を引くのか

家庭で本当に使えて、親も子もラクになる学習法だけをすべて、 “明日、家で試せるレベル” まで落とし込んでぎゅっと詰め込みました。

「学ぶって楽しい」その感覚は、子どもにとって一生モノの武器になります。この本はその感覚をつかむきっかけになります。

本書の目次

はじめに――ゲームや動画より、勉強に夢中になる魔法のメソッド

第１章 どんな子だって勉強にハマれる！

子どもはもともと「勉強が大好き」だった！？

なぜ、「勉強＝嫌なもの」になってしまうのか

「勉強は頑張るもの」と思っていませんか？

あなたの「勉強イメージ」チェックリスト

学習意欲は、勉強へのイメージで１００％変わる

学力に圧倒的な差が生まれる「自走の仕組み」

第２章 勉強が「最高の遊び」になる３つのステップ

勉強を「敵」にしないために大事なこと

ステップ１ 遊びと勉強の境界線をなくす

親の不安お化けを笑い飛ばすワーク

ステップ２ 熱中できる環境を整える

ステップ３ 声かけ・演出で盛り上げる

ちょっとした工夫で、勉強が「やりたいこと」に変わります

これならできる！ ３ステップ実践リスト

COLUMN 学習道具は「宝箱」に入れよう！

第３章 【５教科別】勉強にハマるコツ

教科ごとのコツをつかめば、勉強はもっと楽しくなる！

作文・読解・漢字…国語は工夫次第で一気に面白くなる

国語のコツ１. 音読苦手…が、ガラリと変わる！「おうちシアター作戦」

国語のコツ２. 漢字が楽しく覚えられる「部首ジグソー」

国語のコツ３. 本を読むのが好きになる「３分読書リレー」

国語のコツ４. もう作文で苦労しない！「取材ごっこ」

国語のコツ５. 読解問題が得意になる「黒塗り要約」

国語のコツ６. 語彙力がぐんぐん上がる「言い換えカード」

国語のコツ７. 集中力も鍛えられる「誤字脱字ハンター」

センスより重要！ 算数攻略に欠かせないものって？

算数のコツ１. 算数嫌いが消えていく「算数カフェごっこ」

算数のコツ２. 計算ミスがグッと減る「間違い探しゲーム」

算数のコツ３. 計算練習が楽しくなる！「親子タイムトライアル」

算数のコツ４. もう文章題で悩まない「買い物算チャレンジ」

算数のコツ５. 抽象的な数字に強くなる「家族のサイズ比較」

算数のコツ６. 数の性質がしっかり身につく「数字カルタ」

算数のコツ７. 図形問題が得意になる！「ブロック計測」

「想像＆発見」で、理科は面白い科目になる！

理科のコツ１. 苦手意識がスーッと消える「質問作戦」

理科のコツ２. 難しい言葉も自然に身につく「理科用語カルタ」

理科のコツ３. グラフ問題への理解が深まる「実況中継作戦」

理科のコツ４. 暗記の壁を突破する「擬人化プロフィール帳」

理科のコツ５. 科学的思考の基礎を育てる「観察ノート持ち歩き作戦」

理科のコツ６. 知識が深まり、探究力もアップ「連発！ ○○実験・○○観察」

理科のコツ７. 想像力を刺激し、理科が好きになる「ＳＦ妄想理科会議」

脱・丸暗記！ 「生きた学び」で社会を楽しむ方法

社会のコツ１. 知識をしっかり定着させる「攻略マップ作戦」

社会のコツ２. 地図問題に強くなる「指差しゲーム」

社会のコツ３. この方法ならすっと覚えられる！「駅名アナウンス風・暗記法」

社会のコツ４. 人名が覚えられないときに「妄想キャラカード作り」

社会のコツ５. 社会ってつまらない…がガラッと変わる「５分だけ社会会議」

社会のコツ６. 地理と歴史の理解がグッと深まる「旅行ガイドブック学習」

社会のコツ７. 歴史用語が自分のモノになる「Google Earth探検」

英語沼にハマるカギは「使って遊ぶ」にある！

英語のコツ１. 単語がサクサク覚えられる「英語ビンゴカード」

英語のコツ２. 英語への苦手意識が薄れる「わざとミス！」

英語のコツ３. 英語の語彙力がグッと上がる「どこでも英単語ラベル」

英語のコツ４. 使える英単語が身につく「マイ英語辞典ノート」

英語のコツ５. フレーズが脳に残るようになる「今日の一文作戦」

英語のコツ６. スペルミスがグッと減る「タイピングゲーム」

英語のコツ７. 考える力と調べる習慣がつく「電子辞書探検」

今なら、「勉強しなさい！」の悪循環から抜け出せる

勉強にハマるコツ「やってみたいランキング」

第４章 子どもがもっと勉強にハマる！ 親の習慣

困ったときは、小さな習慣を見直してみよう

１.子どもをあえて暇人にする

２.「何点？」ではなく「何を発見した？」と聞く

３.親が「わからない」を堂々と楽しむ

４.子どもの勉強を見るときの「見守りルール」をつくる

５.「これは誰の望み？」と立ち止まる

６.子どもの本棚に「大人の本」も混ぜてみる

７.「ありがとう、教えてくれて」と感謝する

８.子どもと同じテーブルで勉強や仕事をする

９.子どもが夢中になる姿を応援する

１０.子どもの「これ何？」「なんで？」に敏感でいる

第５章 こんなときどうする？ 勉強の悩みＱ＆Ａ

Ｑ：勉強に「やる気ゼロ」の息子。どうしたら？

Ｑ：先取学習をしたほうが、学力は伸びる？

Ｑ：勉強の入り口になるような好きなことがありません。大丈夫？

Ｑ：中学受験に向いていない子はいる？

Ｑ：勉強にハマる３ステップがうまくいかない理由は？

Ｑ：一人で勉強できないときは、どうしたら？

Ｑ：親が子どもの勉強を見るとき注意すべきことは？

おわりに――笑って学ぶ、未来へ

著者プロフィール

永島 瑠美（ながしま るみ）

ナガシマ教育研究所代表。中学受験ラボ代表。一般社団法人勉強法アドバイザー機構代表理事。東京大学教育学部卒。教育学修士。 2015年から神奈川県横浜市金沢区で学習塾・学童保育を経営し、学習指導にあたる。これまでに指導した子どもたちは1000人以上。保育士、児童発達支援士、児童心理カウンセラー、勉強法アドバイザーの資格を持ち、教育学の研究者としても活動している。日本教育学会、日本教育心理学会等に所属。毎日子どもに向き合う実践的研究者として、最新の教育学研究の知見をわかりやすくお母さん・お父さんに伝えている。「学びを楽しめる社会をつくる」が生涯のテーマ。4児の母。

書誌情報

東大でとことん教育を学んでわかった！勉強にハマる子の育て方大全

著者：永島瑠美

発売日：2026年1月28日

定価：1,980円（税込）

ISBN：978-4-413-23428-3