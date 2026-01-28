【2/20開催！自動車販売店向け】自動車ディーラーの未来を創る一手｜販促・集客・来店後フォローまで、顧客体験を最大化するDX戦略セミナー

株式会社カンリー

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）、商圏分析・エリアマーケティング用GIS（地図情報システム）「MarketAnalyzer」の開発・販売を行う技研商事インターナショナル株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小嶌 智海）、およびコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻 高宏、以下、「シンカ」）は2026年2月20日（金）10時より、自動車販売店の競争力を高めるための3社共催セミナーをオンライン開催いたします。

詳細・お申し込みはこちらをクリック :https://kaiwa.cloud/seminar/seminar-20260220/

自動車ディーラーの経営者、そしてマーケティングご担当者の皆様。

「高額な広告費でようやく集めた見込み客を、質の低い電話対応で逃していませんか？」

「検索してマップにたどり着いたお客様が、情報不足で競合店に流れていませんか？」

このような課題は、多くの店舗が直面する共通の悩みではないでしょうか。

実は、これらの問題の根本原因は、「販促」「集客」「来店・成約」という一連の顧客接点が分断され、それぞれが孤立した施策になっていることにあります。

本セミナーは、この分断されたプロセスを繋ぎ合わせ、一気通貫で解決するための機会となります。

エリアマーケティング、マップ対策、コミュニケーションDXの各分野をリードするプロフェッショナル3社が結集。データに基づき、販促から成約までを再設計し、収益構造を根本から変革する、具体的かつ実践的な戦略を余すところなくお伝えします。

<このような課題をお持ちではありませんか？>

- チラシやWeb広告を打ってはいるが、費用に見合った効果が出ているのか客観的に判断できない- マップでお店が検索されても、近隣の競合店舗に顧客が流れてしまっていると感じる- せっかくいただいた新規の電話問い合わせを、うまく来店予約に繋げられていない- 電話応対の品質がスタッフによってバラつきがあり、顧客満足度の向上に結びついていない- 販促、Web集客、顧客対応の各施策が連携しておらず、どこから手をつければ売上向上に繋がるのか見えない

<このセミナーで得られること>

- 明日から使える、費用対効果の高い販促エリアの特定方法- 検索～来店の導線を最適化するマップ活用術- 1本の電話を商機に変える、顧客満足度と成約率を高める「おもてなしDX」の仕組み- 最新の成功事例から学ぶ、データドリブンな店舗経営のヒント

＜開催概要＞

日 時：2026年2月20日（金）10:00~11:20

開催場所：オンライン（Zoom）開催

参加費用：無料

主催・株式会社シンカ、共催・技研商事インターナショナル株式会社、株式会社カンリー

<セミナープログラム>

【第一部】

「勘と経験」からの脱却。クルマのデータ×人のデータで描く、高精度なエリア攻略マップ

技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長

シニアコンサルタント 市川 史祥 氏

【 第二部】

消費者は自動車販売店をどう見極めているのか？～集客・顧客体験向上を実現する新戦略～

株式会社カンリー マーケティング部 斎藤 綾

【 第三部】

電話は“コスト”から“おもてなし”へ。コミュニケーションDX「カイクラ」が実現する顧客との新たな関係構築

株式会社シンカ マーケティング部 阿部 真也 氏

＜詳細・お申し込みはこちら＞

https://kaiwa.cloud/seminar/seminar-20260220/(https://kaiwa.cloud/seminar/seminar-20260220/)

技研商事インターナショナル株式会社

執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント

市川 史祥 氏

流通経済大学客員講師／共栄大学客員講師

一般社団法人LBMA Japan 理事

株式会社カンリー

マーケティング部 斎藤 綾

株式会社シンカ

マーケティング部 阿部 真也 氏

