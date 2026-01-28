奈良のイメージ1位は鹿？大仏？お土産は「お菓子」がトップも、根強い「奈良漬け」人気

株式会社NEXER

■古都・奈良の魅力とお土産事情を徹底調査

「奈良」と聞いて思い浮かぶものとして、大仏や鹿、世界遺産に登録された寺院などを挙げる方は多いのではないでしょうか。日本を代表する歴史ある観光地・奈良は、訪れる人に深い印象を残す独自の魅力を持っています。

では、実際に奈良を訪れた人は、奈良にどのようなイメージを抱いているのでしょうか。また、旅の記念として選ばれるお土産には、どのような傾向が見られるのでしょうか。

ということで今回は株式会社山崎屋と共同で、事前調査で「奈良県を訪れたことがある」と回答した全国の男女500名を対象に「奈良のイメージとお土産」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社山崎屋による調査」である旨の記載

・株式会社山崎屋（https://www.yamazakiya-naraduke.co.jp/）へのリンク設置

「奈良のイメージとお土産に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月7日 ～ 1月16日

調査対象者：事前調査で「奈良県を訪れたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：「奈良」と聞いて、イメージするものは何ですか？（複数選択可）

質問2：奈良を訪れた際にお土産を購入しましたか？

質問3：どのようなお土産を選びましたか？購入したことがあるお土産をすべて選んでください。（複数回答可）

質問4：奈良でお土産を選ぶ際どのように選んだか教えてください。

質問5：奈良のお土産をもらったことはありますか？

質問6：どのようなお土産でしたか？中でも「嬉しかった」「印象に残っている」お土産と、その理由も教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■85.6％が「東大寺・大仏」をイメージすると回答

まず、奈良県を訪れたことがある方に「奈良」と聞いて思い浮かべるものについて調査しました。

その結果、最も多かったのは「東大寺・大仏」で、85.6％という圧倒的な割合を占めました。奈良の大仏は高さ約15ｍ、重さ約250トンとされ、その迫力ある姿は多くの人の記憶に強く残っているようです。

次いで多かったのは「鹿」で73.8％でした。奈良公園周辺に約1200頭が生息する鹿は、奈良の象徴として多くの人に親しまれています。次いで「法隆寺」が52.4％で入り、世界最古の木造建築として歴史的価値の高さがうかがえます。

そのほか、「古都・歴史」（39.6％）や「修学旅行」（37.0％）といった回答も多く、奈良が歴史や学びの場として親しまれている様子がうかがえます。

「奈良漬」（20.2％）や「柿の葉寿司」（15.2％）といった食文化も一定の認知を得ており、奈良の魅力が観光名所に限らないことも明らかになりました。

■52.6％が「お土産を購入した」と回答

次に、奈良を訪れた際にお土産を購入したかどうかについて調査しました。

その結果「購入した」と回答した人は52.6％、「購入していない」は47.4％となりました。約半数の人がお土産を購入しており、奈良旅行の思い出として何かを持ち帰りたいと考える人が多いことがうかがえます。

続いて、お土産を購入した方に、どのような種類のお土産を選んだのかを聞いてみました。

最も多かったのは「お菓子（クッキー・せんべいなど）」で47.1％でした。配りやすく、相手を選ばない点から、定番のお土産として多く選ばれていることがわかります。

次いで多かったのが「和菓子」で31.2％でした。古都・奈良のイメージと結びつきやすく、旅の記念として選ばれやすい傾向が見られます。また「奈良漬」（16.3％）や「柿の葉寿司」（13.7％）といった奈良ならではの食文化も一定の支持を集めていました。

お土産を選ぶときに何を重視したのかについても聞いてみたので、一部を紹介します。

奈良でお土産を選ぶ際どのように選んだか教えてください。

・奈良に旅行行った事がわかる内容で美味しいものや、普段使いできるもの。（30代・女性）

・小分けになっておるもの、日持ちするもの、配り易い大きさかどうか。（30代・男性）

・奈良県=鹿というイメージなので、鹿や大仏モチーフのお菓子を選びがち。（40代・女性）

・大仏さん関係のお土産が欲しかったので買いました。一番奈良を象徴してるなと思ったので。（50代・女性）

・御当地ならではの品物を選んだ。漬物が好きなので、奈良漬はいつも購入する。（60代・女性）

・自宅に帰ったあと、旅行中の風景が思い描けるような物。（60代・男性）

お土産選びの基準についても聞いてみたところ、「奈良らしさ」を重視する声が多く見られました。鹿や大仏といった象徴的なモチーフや、奈良漬のような伝統的な特産品が選ばれやすい傾向にあります。また、日持ちの良さや配りやすさといった実用的な視点を重視する声も目立ちました。

■23.2％が「奈良のお土産をもらったことがある」と回答

最後に、奈良のお土産をもらった経験があるかについて聞いてみました。

その結果「ある」と回答した人は23.2％、「ない」は76.8％でした。約4人に1人が奈良のお土産を受け取った経験があり、お土産を通じて奈良の魅力が周囲に伝わっていることがうかがえます。

奈良のお土産をもらったことがある方に、どんな品だったのかを聞いてみたので、一部を紹介します。

どのようなお土産でしたか？

・お土産はせんとくんのキーホルダーだった。せんとくんのキャラクター性が印象に残っている。（20代・男性）

・「しかのふん」というお菓子をもらった。ネーミングと見た目のインパクトが強烈で忘れられない。（50代・女性）

・奈良漬けは定番商品ですよね。子どもの頃はとても苦手でしたが大好きなお漬け物です。（50代・男性）

・奈良漬。私は漬物が好きなのでとても嬉しかった記憶がある。（50代・女性）

・わらび餅。吉野葛を使っていて大変美味しかった。（60代・男性）

・大仏プリン。大きくて結構おいしかった。（60代・男性）

もらって嬉しかったお土産として、奈良漬を挙げる声が多数ありました。「子どもの頃は苦手だったが大人になって好きになった」という意見もあり、年齢とともに味わいがわかるようになる奥深さがあるようです。

また、せんとくんグッズや「しかのふん」といったユニークなお土産は、見た目やネーミングのインパクトから、記憶に残りやすいこともうかがえました。

■まとめ

今回の調査により、奈良のイメージとして「東大寺・大仏」と「鹿」が圧倒的な認知度を誇ることが明らかになりました。奈良を訪れた人の約半数がお土産を購入しており、なかでも「お菓子」が多く選ばれています。

お土産選びでは「奈良らしさ」を重視する傾向が見られ、鹿や大仏をモチーフにした商品や、地域の特産品が好まれていました。また、もらって嬉しいお土産としても奈良漬が高く評価されており、伝統的な味わいが世代を超えて親しまれている様子がうかがえます。

旅行先でのお土産選びに迷った際は、その土地ならではの伝統的な特産品を選んでみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社山崎屋による調査」である旨の記載

・株式会社山崎屋（https://www.yamazakiya-naraduke.co.jp/）へのリンク設置

【株式会社山崎屋について】

本社所在地：〒630-8216 奈良県奈良市東向南町5

代表取締役：井上寧

TEL：0742-22-8039

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作