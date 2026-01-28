【明治記念館】“鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」で春の訪れを告げるディナーや平日限定のランチ、梅見のお供にぴったりなお弁当を2月から期間限定でご提供します” 色鮮やかな春らしい逸品をお愉しみいただけます。
明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）内レストラン、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、令和8年2月限定で、ディナー会席の「梅見会席（12,000円・税サ込）」や、平日ランチ限定の「春の梅会席（6,000円・税サ込）」、「梅見弁当（3,500円・税込）」といった彩り豊かな初春らしいメニューをご提供開始いたします。
鮨・天麩羅・鉄板焼それぞれの職人が集う「羽衣」だからこそご提供できる多彩なメニューの数々を、ぜひお愉しみくださいませ。
ディナー「梅見会席」（12,000円・税サ込）
※ご提供期間：令和8年2月1日（日）～2月28日（土）
・料理内容
【前 菜】 公魚の南蛮漬け 菜の花とあさりの辛子浸し フォアグラムースの最中
穴子八幡巻き 焼百合根 梅肉 うぐいすカステラ 海老黄身射込み
【造 里】 鮪 勘八 甘海老
【椀替り】 帆立と根菜のグラタン
【肉料理】 和牛サーロインステーキ ロースト玉葱 ポワロ葱 スティックセニョール
【酢の物】 サーモントラウトと分葱の酢味噌和え
【天麩羅】 車海老 筍 ふきのとう
【食 事】 鯛めし 香の物 赤出汁
【デザート】苺のクリームあんみつ
■彩り豊かな前菜や、カリッと軽やかな衣を纏った天麩羅など季節の食材をふんだんに盛り込んだ会席料理です。旬の味覚を存分にお愉しみくださいませ。
https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
平日ランチ「春の梅会席」（6,000円・税サ込）
※ご提供期間：令和8年2月2日（月）～2月27日（金）
・料理内容
【小 鉢】 公魚の南蛮漬け 菜の花とあさりの辛子浸し 白滝と木茸のたらこ和え
【椀替り】 帆立と根菜のグラタン
【魚料理】 鯛のふき味噌焼き 紅白梅大根
【肉料理】 国産牛のステーキ サラダ
【天麩羅】 海老 鱚 筍 南瓜 しし唐
【握り鮨】 鮪 勘八 烏賊 鯛 ネギトロ 赤出汁
【デザート】苺のクリームあんみつ
■旬の味覚と共に「鮨」「天麩羅」「鉄板焼」を一度にお愉しみいただける贅沢なランチ会席です。ご家族やご友人とのご会食にぜひご利用くださいませ。
https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
テイクアウト「梅見弁当」（3,500円・税込）
※ご提供期間：令和8年2月1日（日）～ 2月28日（土）
・料理内容
【上段】 鰤西京焼 鴨ロースと焼き葱 紅白大根 ゆず大根 白滝と木耳のたらこ和え
菜の花とあさりの辛子浸し 公魚南蛮漬け 玉子焼 筍の飛竜頭 しの湯葉 梅人参
鶏松風 穴子八幡巻き ふき
【下段】 中巻き寿司 鯛めし
※１．お受け渡しは20時まで
※２．前日の20時までにご予約ください。
※３．調理には細心の注意を払っておりますが、美味しく安全にお召し上がりいただくため、
お買い上げ後は直射日光と高温多湿を避けて保管の上、2時間以内にお召し上がりください。
※４．店頭での受け渡しとなります。配送は承っておりません。
※５．キャンセル・変更につきましては、前日17時より料理代金の50％、ご当日は100％を頂戴いたします。
■梅香る季節を味わう。明治記念館「羽衣」の「梅見弁当」は、行楽にもご自宅でも楽しめる季節限定の華やかなお弁当です。オーダーが入ってからお作りするこだわりのお弁当をぜひご賞味くださいませ。
https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
明治記念館 鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」
https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/
鮨・天麩羅・鉄板焼それぞれの専用カウンターを設けた「羽衣」。熟練職人が、四季折々の日本の美味を奏でます。カウンター席で職人との会話を楽しみながら、お目当ての品を間近に、好きなものを少しずつお愉しみいただけます。また、個室やテーブル席のご用意もございます。
【営業時間】平日 ランチ 11：30～16：00(L.O 15：00）
ディナー 17：00～22：00(L.O 21：00）
土日祝 11：30～22：00(L.O 21：00）
※連休最終日は 21：00閉店 (L.O 20：00）
【定休日】 年末年始・夏期メンテナンス時
【明治記念館について】
https://www.meijikinenkan.gr.jp/
明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館のある場所に竣工されました。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。
現在の地に移築以降、憲法発布30周年記念式典や教育勅語渙発50周年記念式典、日本赤十字社や愛国婦人会の総会、済生会の記念行事など、国家的・社会的に重要な行事の場として活用されました。
昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で総合結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。
令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。
住所：東京都港区元⾚坂2-2-23
アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分
地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分
地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分
駐車場：あり
電話：03-3403-1171（大代表）
公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/
レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/
オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/
オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/
公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)
公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/
婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/
婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei
[Meiji Kinenkan]At Sushi, Tempura & Teppanyaki “Hagoromo,” enjoy limited-time offerings from February-spring-inspired dinners, weekday-only lunches, and bento boxes perfect for plum-blossom viewing.
Beginning Sunday, February 1, Sushi, Tempura & Teppanyaki “Hagoromo” will offer a selection of seasonal menus, including the dinner course “Ume Viewing Kaiseki” (\12,000, tax and service charge included), the weekday lunch “Spring Ume Kaiseki” (\6,000, tax and service charge included), and the “Ume Viewing Bento” (\3,500, tax included).
https://www.tablecheck.com/en/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
Dinner: “Ume Viewing Kaiseki”
\12,000 (tax & service charge included)
Availability: February 1 ～ February 28, 2026
Weekday Lunch: “Spring Ume Kaiseki”
\6,000 (tax & service charge included)
Availability: Monday, February 2 - Friday, February 27, 2026 (weekdays only)
Takeout: “Ume Viewing Bento”
\3,500 (tax included)
Availability: February 1 ～ February 28, 2026
Notes:
Pickup available until 8:00 PM
Please make reservations by 8:00 PM on the previous day
【About Hagoromo】
Hagoromo offers dedicated counters for sushi, tempura, and teppanyaki, where expert chefs
prepare seasonal dishes before your eyes. Private rooms and table seating are also available.
https://www.tablecheck.com/en/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
Hours
Weekdays:
Lunch 11:30-16:00 (L.O. 15:00) / Dinner 17:00-22:00 (L.O. 21:00)
Weekends & Holidays:
11:30-22:00 (L.O. 21:00)
Final day of consecutive holidays: closes 21:00 (L.O. 20:00)
Closed during New Year holidays and summer maintenance.
Official Website:https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/restaurant/index.html#hagoromo
【About Meiji Kinenkan】
The Main Building of Meiji Kinenkan was completed in 1881 as the State Banquet Hall of the Akasaka Temporary Imperial Palace, originally located on the site of today’s State Guest House.
In 1888, the building served as the venue for the Imperial Conferences held to deliberate the draft of the Constitution of the Empire of Japan, which were attended without exception by Emperor Meiji.Owing to this distinguished history, the Main Building of Meiji Kinenkan is also known as the “Kenpo Kinenkan”.
Following its relocation, the Kenpo Kinenkan served as the venue for numerous nationally significant events, including the 30th anniversary of the promulgation of the Meiji Constitution, the 50th anniversary of the Imperial Rescript on Education, and assemblies of the Japanese Red Cross Society, the Patriotic Women's Association, and the Saiseikai Imperial Gift Foundation.
In 2020, the "Dining Hall for the Former Akasaka Temporary Palace (Main Building of the Meiji Kinenkan)" was designated a Tangible Cultural Property by the Tokyo Metropolitan Government in recognition of its historical significance as a commemorative structure of the Meiji era and its distinguished architectural design.
Address:2-2-23 Moto-Akasaka,Minato-ku,Tokyo, Japan
Phone:03-3403-1171 (Japanese only)
Station:3 minutes from Shinanomachi Sta.(JR Chuo-Sobu Line)6 minutes from Aoyama-itchome Sta. (Ginza, Hanzomon, Oedo subway line)6 minutes from Kokuritsu-kyogijo Sta.(Oedo subway line)
Parking:Free
Official Website:https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/