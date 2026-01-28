チャリティウォークイベント【FUSO Walk 2025 秋】支援先団体に向け寄付

扶桑薬品工業株式会社

扶桑薬品工業株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：戸田幹雄）は、2025年11月11日（火）～11月30日（日）の期間で、「FUSO Walk 2025 秋のチャリティウォーク ～あなたの一歩が笑顔につながる～」を実施いたしました。

その結果、目標歩数を大幅に上回る47,463,198歩を達成し、この度、支援先3団体へ寄付いたしました。

「FUSO Walk」とは

「FUSO Walk」は、参加者が歩いた歩数に応じて当社から支援先団体へ寄付を行うチャリティウォークイベントです。2023年より定期的に実施しており、2023年の開始以来、今回で5回目の開催となりました。

本イベントは、支援を必要としている団体への支援が行えることはもとより、従業員のサステナビリティ意識の醸成、エンゲージメントの向上、そして健康増進にも寄与すると考えています。

「FUSO Walk 2025 秋」実施結果

社内外含め、多くの皆さまにご参加いただき、目標歩数を大幅に上回る結果となりました。

実施期間

2025年11月11日（火）～11月30日（日）

参加人数

437名

合計歩数

47,463,198 歩（目標：30,000,000 歩）

FUSO Walk専用Webサイト

https://congrant.com/jp/corp/fuso.html

問い合わせ先

扶桑薬品工業株式会社 経営企画部広報室

TEL：06-6969-1131 e-mail：kouhou@fuso-pharm.co.jp

支援先3団体へ寄付

2025年12月に寄付金授与式を行い、以下の3団体へ総額30万円（1団体10万円）を寄付いたしました。各団体からは、本イベントを通じた支援に対し、感謝のお言葉をいただいております。

一般社団法人 明日へのチカラ

- 一般社団法人 明日へのチカラ- 公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト- 公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン

FUSO Walk 2025の支援先に選んでいただき、心より感謝申し上げます。皆様の一歩一歩が、子どもたちの「生きる力」を育みます。従来のこども食堂では難しかった、いつでも、どこでも、好きなお店を自分で選べる体験。食を通じて地域と繋がり、見守る大人の輪を広げてまいります。同じ大阪から、子どもたちが安心できる居場所を地域全体で作ってまいります。

支援先のご紹介

https://asuchika.org/

【ドコデモこども食堂】は、従来のこども食堂とは異なり、こどもたちが地域の協力飲食店で好きなタイミングで食事が出来る新しい支援です。毎月3,000円のチケットを配布し、食を通じて地域の大人との繋がりを育むことで、親以外の見守り手を増やし、こどもの孤立を防ぎます。

公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト

このたびのFUSO Walkでのご支援、誠にありがとうございました。

社員の皆様に、身近な地域にこどもホスピスがあることを知っていただくきっかけとなったこと大変嬉しく思っております。

私たちスタッフや利用ご家族も参加し、楽しみながら支援につながる素敵な取り組みだと感じました！

支援先のご紹介

https://www.childrenshospice.jp/

生命を脅かす病気や障がいのある子どもがその子らしく成長し、家族が前向きに歩める社会の実現をめざして活動しています。

公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン

「FUSO Walk 2025 秋」では、112名の皆さまにご参加いただき、総歩数は約1,427万歩に達しました。多大なご協力に心より感謝します。以前から応援くださっていた方に加え、このイベントで初めて当団体を知った方もいらっしゃり、本当にありがたく思っています。ぜひ本企画をきっかけに、子どもの貧困や教育格差への関心を深めていただければ嬉しいです。加えて、社内での拡散を通じて会話や交流が生まれたことも、大きな副次的効果でした。

支援先のご紹介

https://cfc.or.jp/

子どもの貧困・教育格差を解決するため、経済的に困難な家庭の子どもたちに、学習塾やスポーツ教室、習い事などで利用できるクーポンを提供しています。また、専門家の研修を受けた大学生ボランティアが、子どもたちの進路や学習などの相談に乗りながら、クーポンの活用をサポートします。

運営パートナー

コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は3,800団体以上、寄付流通総額は140億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

【会社名】コングラント株式会社

【代表】代表取締役CEO 佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F

【問い合わせ先】https://congrant.com/jp/contact.html biz-team@congrant.com

扶桑薬品工業について

扶桑薬品工業株式会社は1937年に設立しました。「生命（いのち）支えて、生命（いのち）育む」をパーパスとし、「いのちを支える」透析剤、輸液・注射剤などの医薬品や、「いのちを育む」不妊治療関連製品を開発・製造してまいりました。当社は社是の一つに「社会寄与につながる経営方針」を掲げ、社会貢献活動に取り組んでおります。

【会社名】扶桑薬品工業株式会社

【代表】戸田 幹雄

【設立】1937年3月25日

【所在地】〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番10号

【問い合わせ先】TEL：06-6969-1131 e-mail：kouhou@fuso-pharm.co.jp

【コーポレートサイトURL】https://www.fuso-pharm.co.jp/

当社は、製薬企業としての使命を果たすとともに、今後も「FUSO Walk」をはじめとする社会貢献活動を継続し、持続可能な社会の実現と人々の健康な暮らしに寄与してまいります。