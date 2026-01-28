銀座に日本のコーヒーカルチャー最前線が集結。『GINZA COFFEE FESTIVAL 2026』銀座三越で初開催

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスメインビジュアル

銀座三越は、2026年2月16日（月）から２月23日（月・祝）までの期間、新館7階 催物会場にて日本のコーヒーカルチャーの現在地を体感できる祭典『GINZA COFFEE FESTIVAL 2026』を初開催します。喫茶文化の名店から現代のスペシャルティロースターなど、コーヒーにまつわるスペシャリスト達が全国から33ショップ（1日限定出店を含む）集結し、ネルドリップやイタリアンエスプレッソといった職人技の実演、飲み比べ、フード＆スイーツをご提供します。銀座＝喫茶文化の発祥地において、日本のコーヒーカルチャーが凝縮された8日間です。

『GINZA COFFEE FESTIVAL 2026』

期間：2026年2月16日（月）～2月23日（月・祝）［最終日午後6時終了］

会場：銀座三越 新館7階 催物会場 ※入場無料

※飲み比べチケットの引き換え場所は新館9階 銀座テラスとなります。

※会場混雑緩和の観点から、新館7階 催物会場を入場制限させていただく場合がございます。

1st～4th Wave「日本コーヒーの歴史」を飲み比べるスペシャルBOXが登場

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/coffee_51- Japan's Coffee Stream - 飲めばわかる、日本コーヒーの歴史 1st / 2nd / 3rd / 4th Wave Tasting Set 4,981円（各80g / 各1袋、計4袋 / コーヒー豆でのお届けになります）

日本のコーヒーの歴史、1st、 2nd、3rd、4th Waveを象徴するコーヒー豆の飲み比べセットです。アドバイザリーメンバーでもある荻原さんが参加するユニット「Outsiders」から今回のイベント趣旨にインスパイアされたスペシャルBOXが登場！会場内および、三越伊勢丹が運営するオンラインギフトサイト「MOO:D MARK by ISETAN（ムードマーク バイ イセタン）」にて販売いたします。

■MOO:D MARK by ISETAN（三越伊勢丹オンラインギフトサイト）

https://isetan.mistore.jp/moodmark/journal0123/012332/

2月6日（金）午前10時から受注販売

※諸事情により、販売開始時間が遅れる場合がございます。

【2月1日(日)午前10時～販売開始】日本独自のコーヒーカルチャーを牽引する、気鋭のコーヒーショップ、喫茶店、焙煎士、バリスタが全国から集結！自分好みを巡れるスペシャルチケット。

会場に集結したショップの、飲み比べ用コーヒーシールが５枚ついた、「飲み比べチケット」を販売します。気になるショップにコーヒーシールを持っていくと、その場でコーヒーシールと交換で試飲コーヒーが提供されます。

画像はイメージです。

【COFFEE LOVERセット】

スーベニア付き飲み比べチケット

＜300点限り＞3,300円

（コーヒーシール5枚1セット、オリジナルステッカー1枚、オリジナル巾着袋2種1セット（約W16×H18cm））

※コーヒーシール、オリジナルステッカー、オリジナル巾着袋はご利用当日に新館9階 銀座テラス 特設カウンターにてお渡しいたします。配送などの対応はいたしかねます。

※【基本のスターターセット】飲み比べチケット2,500円（コーヒーシール5枚1セット、オリジナルステッカー1枚）の販売もございます。

※試飲コーヒーは専用紙コップでのご提供となります。

※ご提供するコーヒーの種類によってコーヒーシールの必要枚数は異なります。

※コーヒーシールご利用対象外のショップもございます。

※コーヒーシールでのご提供以外に、通常サイズの１杯売りコーヒーを販売するショップもございます。

飲み比べチケット引き換え券の購入はこちら :https://evt.asoview.com/ginza-coffee-fesアソビュー！のサイトに遷移します詳細はこちら :https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/coffee_51ご注意事項等、詳細を特設サイトにてご確認の上ご購入下さい。

出店ショップ一覧

【コーヒーブランド】※五十音順

Outsiders 、山梨 / AKITO COFFEE、東京 / ACID COFFEE TOKYO、長崎 / ATTIC COFFEE AND DINING 、熊本 / AND COFFEE ROASTERS、京都 / Unir、大阪 / ULT COFFEE、エスプレッソ イタリアーノ バール 、福岡 / COFFEE COUNTY、茨城 / SAZA COFFEE、大阪 / SYUHARI COFFEE IMPORTERS 、新潟 /Days Coffee Roaster、愛知 / TRUNK COFFEE、東京 / NOUDO（Taizo Iwasaki） 、大阪 / BARISTA MAP Coffee Roasters、千葉 / PHILOCOFFEA、沖縄 / 豆ポレポレ（MAME POLEPOLE） 、北海道 / 宮越屋珈琲、大阪 / Mel Coffee Roasters、東京 / LATTE ART MANIA 、大阪 / WAKO COFFEE

【日本ネルドリップ珈琲普及協会 日替わり出店ブランド】

福岡 / 珈琲美美（びみ）（2月16日(月）出店）

千葉 / 喫茶いずみ（2月17日(火）出店）

石川 / 金澤屋珈琲店（2月18日(水）出店）

福岡 / 自家焙煎珈琲 蘭館（2月19日(木）出店）

和歌山 / 珈琲もくれん（2月20日(金）出店）

徳島 / TOKUSHIMA COFFEE WORKS（2月21日(土）出店）

日本ネルドリップ珈琲普及協会（2月22日(日)出店）

岩手 / オールドコーヒーの店 機屋（2月23日(月・祝）出店）

【フード出店・出品ブランド】

東京 / GESHARY COFFEE 、東京 / Patisserie BIGARREAUX 、東京 / MIA MIA Friends

※下記、MIAMIA Friends内での出店・出品

愛媛 / NICE TOUCH BURGER 、コンビニエンスストア高橋（出品のみ）、Cadota（出品のみ）

【このイベントだから実現】スペシャリスト達が集結。ネルドリップや、イタリアンエスプレッソ、ラテなど、職人技が光るこだわりの一杯を是非ご体験ください

エスプレッソ イタリアーノ バール 横山千尋氏

イタリアンエスプレッソ／エスプレッソ イタリアーノ バール 横山千尋氏、ラテ／LATTE ART MANIAネルドリップ／日本ネルドリップ珈琲普及協会による実演を会場では毎日開催いたします。※ネルドリップは日替りでの実演です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8372/table/3040_1_aab1fe4db7b5f024ceb6c2f9c369910a.jpg?v=202601281051 ]

※詳しくはwebサイトをご覧ください。

【こちらも見逃せない！】COFFEE LOVERを笑顔にする、コーヒーと相性のよいフードを期間限定でラインナップ

～イベントアドバイザリーチーム～ 3名の視点をブレンドし、化学反応を生み出すイベントに！

＜GESHARY COFFEE＞ゲイシャ ソフトクリーム＜各日200点限り＞880円（1個）＜Patisserie BIGARREAUX＞フィナンシェ＜各日100点限り＞428円（1個）※各日正午から販売いたします。＜MIA MIA Friends＞コンビニエンスストア高橋、Cadota、NICE TOUCH BURGER＜コンビニエンスストア高橋＞シナモンドーナツ＜各日100点限り＞660円（1個）＜Cadota＞グラノーラ＜各日100点限り＞951円（1個）＜NICE TOUCH BURGER＞ハンバーガー＜各日80点限り＞1,430円～（1個）

今のコーヒーシーンをさまざまな立場で盛り上げる3人の視点をブレンドし、異なる視点の掛け合わせによる化学反応を起こしたイベントが体験できます！

岩崎泰三氏（コーヒージャーナリスト／NOUDOオーナー）

世界に類を見ない多様性と深度を誇る日本のコーヒーカルチャーが、喫茶文化発祥の地「銀座」にて、一堂に会します。最先端のスペシャルティコーヒーロースターが放つ色とりどりの魅力はもちろん、現在に受け継がれた古典的ネルドリップの点滴実演や、立ち飲みで楽しむ粋な本格イタリアンエスプレッソの世界、そして芳醇なスイーツとのマリアージュから、街角に溶け込むローカルコーヒーシーンのカジュアルな賑わいまで。さまざまな文化の薫りが溶け合い生まれる未体験ゾーンの融合を、ぜひお楽しみください！

粕谷哲氏（WBrC2016チャンピオン／PHILOCOFFEAオーナー）

今回出店いただいたのは、現代の日本を代表するスペシャルティコーヒーショップのみです。皆さまには、一日と言わず連日フェスティバルにご来場いただき、可能な限り多くのコーヒーショップにて、現在のコーヒーシーンをご体験いただければ幸いです。銀座という土地は、日本のコーヒーの歴史において極めて重要な位置を占めています。スペシャルティコーヒーのみならず、これまで日本を支えてきたコーヒーから最先端のコーヒーまでを、ぜひ五感でご堪能ください。

荻原駿氏（WAKO COFFEE焙煎士／YouTube・書籍発信者）

私と同じ20-30代の方々に、喫茶文化をはじめとした日本のコーヒーの歩みを、この場を通して感じ取ってもらえたらと思っています。銀座という街は、コーヒーが「飲み物」から「文化」へと変わっていく過程を、最前線で見続けてきました。目の前の一杯だけを世界のすべてとせず、その背後に重なる時間や思想、美意識に触れることで、コーヒーはより奥行きのある存在になります。本フェスティバルは、伝統的な喫茶文化と現代のスペシャルティコーヒーが交差する、銀座ならではの場です。この出会いが、知見を広げ、新しい興味へとつながるきっかけになれば幸いです。

特設サイトはこちらから :https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/coffee_51会場マップ