まめサイズのふわふわ手触りで日常生活に癒しプラス!フロッキードール『きせかえコウペンちゃん栄養とってえら～い！』全6種2026年1月29日(木)発売
株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下セガ フェイブ）は、人気イラストレーター”るるてあ”氏が描く日常の些細なことを全力で肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃん「コウペンちゃん」より、着脱可能な食べ物コスチュームが付属したフロッキードール『きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら～い！』(希望小売価格：各1,210円/税込)を2026年1月29日(木)に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他 で発売いたします。
『きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら～い！』全6種
いちご アボカド 肉まん 生かき にんじん シークレット
※単品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、種類はお選びいただけません。
※未開封のボックスで購入された場合は、全6種全てのラインナップが揃います。
商品公式サイト :
https://www.segatoys.co.jp/brand/koupenchan/kisekaekoupenchan/
「コウペンちゃん」のフロッキー＆ドール＆着脱可能な食べ物コスチュームが新登場！
“るるてあ”氏デザインでSNS発のコウテイペンギンのあかちゃん「コウペンちゃん」が、全長約3.3cmの“まめサイズ”フロッキードールで新登場します。ドールの素材は長毛フロッキー加工によるふわふわの触り心地に加え、いちご・アボカド・肉まん・生かき・にんじんなどの食べ物モチーフのミニコスチュームとドール本体が各1個(全6種)ランダムで封入しています。さらに本商品ではシークレットの「コウペンちゃん」が1体入っており、何が出るかワクワクしながら集めて、テーブルや棚に並べるだけで日常にほんわか癒やしをプラスしてくれます。
『きせかえコウペンちゃん』第二弾が「コウペンちゃん はなまるストア」にて先行予約も開始！
フロッキードール『きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら～い！』の発売に合わせ、「コウペンちゃん」の公式グッズを取り扱うオンラインショップ「コウペンちゃん はなまるストア」では、4月3日(金)発売予定の『きせかえコウペンちゃん 君を応援するよ～！』の先行予約を2026年1月29日（木）正午12時から開始します。本商品は第一弾同様にまめサイズで手触りの良いフロッキー素材を使用しており、ミニコスチュームとドール本体が各1個(全6種うち1体はシークレット)ランダムで封入しています。
『きせかえコウペンちゃん 君を応援するよ～！』全6種
はなまる ごほうびのあめちゃん 流れ星 四つ葉のクローバー だるまさん シークレット
「コウペンちゃん はなまるストア」 :
https://www.koupenchan-store.jp/
商品情報
『きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら～い！』コスチュームラインナップ
・いちご・アボカド・肉まん・生かき・にんじん・シークレット
・商品名：きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら～い！
・同梱内容：コウペンちゃんフロッキードール×1体 コスチューム×1着
・商品サイズ：幅42×高33×奥35mm
・対象年齢：6才以上
・価格：各1,210円（税込）
・著作権表記：(C)るるてあ (C)SEGA FAVE
・発売予定日：2026年1月29日(木)
『きせかえコウペンちゃん 君を応援するよ～！』 コスチュームラインナップ
・はなまる・流れ星・だるまさん・ごほうびのあめちゃん・四つ葉のクローバー・シークレット
・商品名：きせかえコウペンちゃん 君を応援するよ～！
・同梱内容：コウペンちゃんフロッキードール×1体 コスチューム×1着
・商品サイズ：幅42×高33×奥35mm
・対象年齢：6才以上
・価格：各1,210円（税込）
・著作権表記：(C)るるてあ (C)SEGA FAVE
・発売予定日：2026年4月3日(金)
＊＊＊
セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.