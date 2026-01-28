ちばりよー！阪神タイガース×ひこにゃん　2026年春季キャンプグッズが沖縄で初登場！

アインズ株式会社

ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーションによる2026年春季キャンプグッズを、キャンプ地である沖縄県宜野座村の「未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）」では 2月1日（日）より販売を開始し、続いて 3月2日（月）よりECサイトでも販売いたします。




今回の記念グッズは、前回好評のコラボグッズに続く最新アイテムです。


沖縄らしい雰囲気を取り入れた南国デザインで登場します。
注目ポイントは「キー太とお揃いのサングラスを着用したひこにゃん」！
沖縄のキャンプ地をイメージしたカラーリングにより、より特別感のあるアイテムに仕上げました。


商品概要

【販売開始日】


・未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）：2026年2月1日（日）～
・ECサイト「KAMIHIME+」：2026年3月2日（月）12:00～


※日程は変更となる可能性があります。



【販売場所】


■未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）


〒904-1304 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1633番地


営業時間：9:30～18:00



■ECサイト「KAMIHIME+」


https://kamihime.jp/


※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了となります。



商品ラインナップ

・2026キャンプ記念 ステッカー


　販売価格：550円（税込）


　商品サイズ：50×50mm


・2026キャンプ記念 アクリルキーホルダー


　販売価格：1,200円（税込）


　商品サイズ：70×56mm


・2026キャンプ記念 フェイスタオル


　販売価格：3,000円（税込）


　商品サイズ：800×340mm


・2026キャンプ記念 缶バッジ（2種）


　販売価格：各種 650円（税込）


　商品サイズ：57×57mm








好評発売中の「阪神×ひこにゃんコラボグッズ」はこちら！


https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan








会社概要

社名　　　：アインズ株式会社


代表　　　：代表取締役社長　谷口 彰


本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


URL　　　：https://www.shiga-web.or.jp/eins/


設立年　　：1877年4月（明治10年）


資本金　　：97,234,000円


従業員数　：173名


事業内容　：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、


各種イベントプロデュース、ホームページ制作等



<本件に関するお問い合わせ先>


アインズ株式会社　〒520-2573　滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


Tel：0748-58-8104