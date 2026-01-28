ちばりよー！阪神タイガース×ひこにゃん 2026年春季キャンプグッズが沖縄で初登場！
ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーションによる2026年春季キャンプグッズを、キャンプ地である沖縄県宜野座村の「未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）」では 2月1日（日）より販売を開始し、続いて 3月2日（月）よりECサイトでも販売いたします。
今回の記念グッズは、前回好評のコラボグッズに続く最新アイテムです。
沖縄らしい雰囲気を取り入れた南国デザインで登場します。
注目ポイントは「キー太とお揃いのサングラスを着用したひこにゃん」！
沖縄のキャンプ地をイメージしたカラーリングにより、より特別感のあるアイテムに仕上げました。
商品概要
【販売開始日】
・未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）：2026年2月1日（日）～
・ECサイト「KAMIHIME+」：2026年3月2日（月）12:00～
※日程は変更となる可能性があります。
【販売場所】
■未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）
〒904-1304 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1633番地
営業時間：9:30～18:00
■ECサイト「KAMIHIME+」
https://kamihime.jp/
※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
商品ラインナップ
・2026キャンプ記念 ステッカー
販売価格：550円（税込）
商品サイズ：50×50mm
・2026キャンプ記念 アクリルキーホルダー
販売価格：1,200円（税込）
商品サイズ：70×56mm
・2026キャンプ記念 フェイスタオル
販売価格：3,000円（税込）
商品サイズ：800×340mm
・2026キャンプ記念 缶バッジ（2種）
販売価格：各種 650円（税込）
商品サイズ：57×57mm
好評発売中の「阪神×ひこにゃんコラボグッズ」はこちら！
https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan
会社概要
社名 ：アインズ株式会社
代表 ：代表取締役社長 谷口 彰
本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/
設立年 ：1877年4月（明治10年）
資本金 ：97,234,000円
従業員数 ：173名
事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、
各種イベントプロデュース、ホームページ制作等
<本件に関するお問い合わせ先>
アインズ株式会社 〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
Tel：0748-58-8104