TalentX、JAF（日本自動車連盟）のアルムナイ採用をAI採用MAサービス「MyTalent」で支援

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」内のAI採用MAサービス「MyTalent」が、一般社団法人 日本自動車連盟（本部：東京都港区、会長 坂口正芳、以下「JAF」）に導入されたことをお知らせいたします。JAFは基幹事業であるロードサービスの採用強化に向けて、退職者との中長期的な関係を構築する「アルムナイ採用」を本格始動しました。本導入により、退職者情報を組織の資産として可視化し、戦略的な採用マーケティングを推進します。

■導入背景：ロードサービス職の採用者減少。その母集団形成に向けて、「いつでも戻れる、つながり続けられる」アルムナイ採用の基盤づくりをAI採用MAサービス「MyTalent」で実現

自動車ユーザーの「安心・安全」を支えるロードサービスをはじめ、多角的な事業を展開するJAFの採用課題は、基幹事業であるロードサービス職の採用者の減少です。若者のクルマ離れや整備専門学校の入学者減少という構造的な要因により、従来の採用手法だけでは採用が困難になるという危機感を抱いていました。同連盟では以前より「退職者再雇用制度」を設けていましたが、退職者との接点は個々の採用担当者の記憶や偶発的な再会に依存しており、組織的な仕組みとして確立されておらず、情報管理も課題の一つでした。これらの課題を解決し、一度離職した人材が「いつでも戻れる、つながり続けられる」アルムナイ採用の仕組みを整備するため、AI採用MAサービス「MyTalent」の導入に至りました。

■JAF 総務部 人材サポート戦略課 課長 安井 章員 氏 コメント

人材の流動性が高まる現代において当連盟では、「辞めたら終わり」ではなく、他社で研鑽を積んだ方が戻ってきたり、ビジネスパートナーとして協業したりする「つながりの循環」を作りたいと考えています。 アルムナイ採用においても単なる採用手法ではなく、退職者の未来を応援する「人を大切にする企業」としての姿勢を重視しています。「MyTalent」のサポートにより、退職者の情報が可視化され、透明性の高い「つながりを大切にする」採用活動が可能になりました。今後もこのプラットフォームを通じて、社会的に価値のある組織づくりを加速させていきます。

■取材記事：https://mytalent.jp/lab/case_jaf/(https://mytalent.jp/lab/case_jaf/)

■AI採用MAサービス「MyTalent」について

「MyTalent」は“つながり”を資産に変え、採用活動を掛け捨て型から積立型にシフトする日本初のAI採用MAサービスです。過去の採用候補者で当時はご縁がなかった方や、社員紹介での候補者、退職社員、HPから登録があった方など、あらゆる応募チャネルから形成されるタレントデータを「MyTalent」で一元管理し、タレントプール構築から、半自動でのアプローチ、持続可能な仕組み化までを一気通貫で実現します。採用サイトへの来訪やメール反応から興味スコアを自動計測し、採用候補者にあわせて適切な時期にスカウトを配信、優秀な人材を他社とバッティングすることなく獲得できます。昨年8月には採用候補者と求人の最適なマッチングをAIで支援する「AI求人マッチング機能」を実装しました。

サービスサイト：https://mytalent.jp/crm/

■採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」について

「Myシリーズ」は、企業の採用活動をマーケティングに変革する採用DXプラットフォームです。業界・企業規模問わず、簡単にリファラル採用を導入・活性化できるリファラル採用サービス「MyRefer」、過去つながりのあった採用候補者データを蓄積し、AIを活用してアプローチする採用MAサービス「MyTalent」、ノーコードで自社の採用メディア・コンテンツを制作できる採用ブランディングサービス「MyBrand」を、ひとつのIDでシームレスに利用でき、採用マーケティングを一気通貫で支援します。2025年9月末時点で、日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※）の企業に導入されております。

（※ 2025年9月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出。）

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP：https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp