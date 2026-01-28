国内外で155拠点 チアダンススクールを展開するGravisの所属チーム【USA Regionals】各大会成績について

株式会社Gravis

東京・神奈川を中心に全国・海外含め155拠点・生徒数3,000名以上のチアダンススクールを運営する株式会社Gravis（本社：東京都町田市、代表取締役：山田 康介、朝日新聞などメディア掲載実績あり、 以下Gravis）は、2025年12月に開催された「USA Regionals 2026」に関して、弊社所属チームが出場しましたので、その結果を以下の通りお知らせします。

■大会成績詳細

チーム名：Gravis InfinityZeroUSA Regionals2026埼玉予選Youth編成 Jazz部門予選第2位USA The PEAK進出決定

・キャプテンよりコメント：

決勝大会に出れると分かった瞬間とても嬉しかったです。全国大会に出れること、もう一度このメンバーで踊れることを忘れずに全力で頑張ります！

Gravis InfinityZeroチーム名：Gravis ROOTSUSA Regionals2026埼玉予選Junior編成 Pom部門予選第4位USA Nationals進出決定

・キャプテン一言コメント：

決勝進出が決まった時、夢のようでした！チームで沢山の困難を乗り越えてきたからこそ、大好きなメンバーと決勝の舞台で踊れる事がすごく嬉しいです！

Gravis ROOTSチーム名：Gravis ReginaUSA Regionals2026千葉Open編成 Pom部門予選第3位USA The PEAK進出決定

・キャプテン一言コメント：

今回の予選大会では、自分たちの目標としていたところには及ばず、悔しい結果となりました。

USA The PEAKが今シーズン最後の演技となるので、一年の集大成として最高の演技をみせられるように頑張ります！

Regina（レジーナ）概要

Gravis Regina

・名称：Regina（レジーナ）

・活動内容：チア・キッズチアダンススクールGravisがプロデュースするチアダンスチーム。イベントへの出演、主要競技大会への出場など

・活動場所：東京都世田谷区・町田市を中心に活動中

・活動頻度：毎週3回（月曜日・木曜日・日曜日）※時期により変動

・所属人数：17名（2026年1月現在）

・名前の由来：Reginaはラテン語で「女王」という意味。目標や夢だけでなく、実力を兼ね備えたチームを目指しています。また、活動を通した一つひとつの行動が、メンバー自身の自信に繋がり、ダンス以外の場面においても輝ける存在、そして同世代の女性から憧れられるような存在になりたいという

想いが込められています。

・詳しくはこちら(https://gravis-dance.co.jp/regina/)

現在、Regina（レジーナ）では所属ダンサーを募集しております。

オーディションは2026年4月上旬、弊社たまプラーザスタジオ(https://gravis-dance.co.jp/studio/pref14/area006/)にて開催予定です。

・対象者：16歳以上（高校生可）のダンス経験1年以上で、Reginaの活動を優先できる方、競技・全国大会出場経験のある方優遇、応援チアに興味のある方

・費用：オーディション参加費用 / 3,000円（税込）

年間活動登録費：20,000円 / 年（学生割引10,000円/年）

※競技採用選手は一切不要

※交通費・衣装代等は別途負担、大会・イベント参加費はGravis負担

お問い合わせ、お申込みは以下をご参照ください。

https://gravis-dance.co.jp/regina/

株式会社Gravis概要

・社名：株式会社Gravis

・所在地 ：東京都町田市能ヶ谷1-7-6 鈴木ビル6F

・代表者名：代表取締役 山田 康介

・事業内容：ダンススクール運営、ダンスインストラクター派遣、ダンスイベント企画・運営、チアダンス社会人チームの企画・運営

・ホームページ：https://gravis-dance.co.jp/

