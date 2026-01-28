鳥獣戯画が“透かし”で浮かぶユネスコ無形文化遺産技術を用いた手漉き和紙ラッピングを提供開始

株式会社マルニ・ロジコム

株式会社マルニ・ロジコム（本社：埼玉県入間郡三芳町)が運営するオーダーメイドラッピングサービス「つつみ屋工房」は、鳥獣戯画をモチーフに、紙漉きの工程を描いた透かし和紙を用いた新しいギフトラッピングサービスの提供を2026年2月4日(水)より日本橋高島屋S.C.店で開始します。

伝統的な手漉き和紙の技と、日本らしい遊び心の融合した特別なギフト向けラッピングです。鳥獣戯画は「日本最古の漫画」とも称され世界的にも知られており、訪日外国人向けの贈答品や、結婚・長寿祝いなど特別な節目のギフト需要を想定しています。

ラッピングの一例

伝統の手漉き和紙に、鳥獣戯画の世界を透かしで表現

今回提供を開始したラッピングには、紙漉きをするかえるやうさぎなど、鳥獣戯画を模して描かれた透かし和紙を使用しています。

透かし和紙は、紙を漉く際に模様の型を組み込み、紙の厚みの違いによって柄を浮かび上がらせる高度な技法で作られる和紙です。

墨絵で描かれた動物たちの繊細な表情や動きが、光を通すことで柔らかく現れ、包みを開く前から贈り物の印象を高めます。

細川紙技術者協会会長による、手漉きならではの一枚

本ラッピングに使用されている透かし和紙は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「細川紙」の技術を受け継ぐ、細川紙技術者協会会長・内村久子氏による手漉き和紙です。

動物の細かな線や表情を透かしで表現するため、紙の厚みを微調整しながら何度も試行錯誤を重ねて完成しました。

すべて手作業で漉かれるため、一枚として同じものはなく、和紙ならではの個体差も魅力となっています。

和紙づくりの工程を描いた「鳥獣戯画」絵巻がモチーフ

透かしの図案は、和紙原料であるトロロアオイの栽培支援などを行う「わしのねりプロジェクト」が制作した、手漉き和紙絵巻『鳥獣戯画～手漉き和紙ができるまで～』の一部を採用しています。同絵巻は、2024年に日本の手漉き和紙技術がユネスコ無形文化遺産登録10周年を迎えたことを記念し、国宝『鳥獣人物戯画』が伝わる京都・栂尾山高山寺の許諾を得て制作された、全長11メートルを超える巻物です。楮やトロロアオイの栽培から紙漉き、流通に至るまでの工程を、親しみある動物たちの姿で描いています。

高まる和紙需要、特別な贈り物の選択肢として

近年、手漉き和紙の持つ素朴さや上質な風合い、日本文化を象徴する素材としての価値が再評価され、海外の方への贈答品や、特別なギフト包装としての需要が高まっています。

「つつみ屋工房」では、和紙の魅力を現代のギフトシーンに取り入れることで、伝統文化を身近に感じてもらう機会を創出していきます。

●サービス概要

サービス名：『手漉き和紙 鳥獣戯画』透かし和紙ラッピング

提供開始日：2026年2月4日(水)

提供場所：つつみ屋工房 日本橋高島屋S.C.店

料金目安：一包あたり平均5,000円(税抜) 前後（基本料＋材料費／サイズ・資材により変動）

●店舗情報

店舗名：つつみ屋工房 日本橋高島屋S.C.店

所在地：東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋S.C. 本館4階

営業時間：11:00～19:00（最終受付）

所要時間：60～90分程度（内容により変動）

●お問い合わせ先

つつみ屋工房（株式会社マルニ・ロジコム）

MAIL： info@maruni-logicom.co.jp

■オーダーメイドラッピングサービス「つつみ屋工房」とは

「つつみ屋工房」は、お店や通販での購入品、手作りの品など、お贈りするものをお持ち込みいただき、贈り物のシーンやプレゼントの種類に合わせ、経験豊富なラッピングコーディネーターがひとつひとつ丁寧にラッピング。いつもよりワンランク上のプレゼントとして、贈る側、受け取る側の双方にご好評をいただいております。

「つつみ屋工房」のラッピングは、大切な方へ、特別な「きもち」をつつむラッピングです。お客さまの贈り物と「きもち」をお預かりし、贈る相手の方へ大切な心をお届けするお手伝いをいたします。

WEB ： https://tsutsumiya.com

Instagram： https://www.instagram.com/tsutsumiya_koubou/

■わしのねりプロジェクトとは

生産者不足の手漉き和紙に不可欠な原料「ねり(トロロアオイ)」を家庭で育て、埼玉県比企郡小川町のトロロアオイ生産組合や紙漉き職人さんに届けるとともに、和紙商品の開発や普及活動をしています。一般家庭と原料生産農家、紙漉き職人が一体となって原料不足を克服し、手漉き和紙の存続の一歩につながればと考えています。

https://kazaana.net/wasinoneri/